Кристалл до сих пор не решил вопрос с финансированием

До сих пор не решен вопрос с финансированием «Кристалла». 22 июля депутатский корпус на сессии горсовета еще должен проголосовать за выделение средств для футбольного клуба.

Если этот вопрос будет решен положительно, то, скорее всего, Херсон во Второй лиге будет представлять юниорская команда «Кристалла» (U-19).

Напомним, что «Кристалл» занял в Первой лиге последнее место и понизился в классе.