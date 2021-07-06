После 1878-дневного перерыва Металлист вернулся в украинский футбол

Харьковский «Металлист» вернулся на футбольное поле и сыграл первый матч под своим историческим названием после очень длительного перерыва.
«Желто-синие» последний раз официально выступили в клубных соревнованиях украинского национального чемпионата 14 мая 2016 года в домашнем матче УПЛ против киевского «Динамо». Потом наступили 1878 дней безвременья», - говорится в сообщении на сайте клуба.
Первый матч новой эры «Металлиста» состоялся на стадионе «Солнечный» в Пятихатках. Здесь в рамках предсезонной подготовки команда встретилась с ФК «Перемога» (Днепр). «Игроки наконец вышли на поле так же, как в былые славные времена. Правильные цвета, клубная символика, спонсорский логотип DCH — все вернулось на свои места. «Металлист» наконец дома!», - сказано на сайте.
Напомним, что 29 мая нынешнего года Александр Ярославский, президент ФК «Металлист» в 2005-2012 гг., объявил о возрождении клуба. В тот день харьковский клуб второй лиги «Металл» сыграл свой последний матч против криворожского «Кривбасса», чтобы продолжить играть в национальном первенстве уже как ФК «Металлист». Одновременно в Харькове начались масштабные работы по восстановлению футбольной инфраструктуры – стадиона, тренировочной базы, детской футбольной академии. А Ярославский представил болельщикам новых перспективных игроков возрожденного «Металлиста» - как украинских футболистов, так и иностранных легионеров. «Премьер-лига, трепещи! Европа, жди нас! Мы обязательно будем там!», - сказал он 29 мая перед лицом 40 тысяч харьковчан, болельщиков клуба.
Как известно, возрожденный «Металлист» развивается в формате частно-городского партнерства. Инфраструктурные объекты находятся в ведении города благодаря принятому облсоветом решению. А действующий городской голова Игорь Терехов так охарактеризовал возвращение «желто-синих» Харькову: «Вместе с Александром Ярославским мы долго и упорно бились над тем, чтобы темная сторона истории нашей харьковской легенды наконец осталась в прошлом. Мы сдержали свое обещание перед харьковчанами. Тьма отступила. Впереди – только яркий свет».
Источник — ФК Металлист
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Клуб прошел ликвидацию и был вычеркнут из реестра УЕФА.
Дальше другой клуб переименовывают и он возвращается с историей.
А как на это посмотрит УЕФА- долги то кто отдавать будет?
Вернулась команда с названием, брендом, историей и со всеми остальными атрибутами с полного согласия и одобрения всех футбольных инстанции? Начиная от упл, украинской федерации футбола(или как она там щас?) и заканчивая уефа и фифа.
Тогда это можно принять.
Или это масштабный прожект с неизвестными последствиями если що?
Вернулась команда с названием, брендом, историей и со всеми остальными атрибутами с полного согласия и одобрения всех футбольных инстанции? Начиная от упл, украинской федерации футбола(или как она там щас?) и заканчивая уефа и фифа.
Тогда это можно принять.
Или это масштабный прожект с неизвестными последствиями если що?
Клуб прошел ликвидацию и был вычеркнут из реестра УЕФА.
Дальше другой клуб переименовывают и он возвращается с историей.
А как на это посмотрит УЕФА- долги то кто отдавать будет?
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