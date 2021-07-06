После 1878-дневного перерыва Металлист вернулся в украинский футбол

«Металлист» сыграл первый матч под историческим названием

  • 06.07.2021 09:58
  • 1430 просмотров
  • 4 комментария
После 1878-дневного перерыва Металлист вернулся в украинский футбол
© ФК Металист

Харьковский «Металлист» вернулся на футбольное поле и сыграл первый матч под своим историческим названием после очень длительного перерыва.

«Желто-синие» последний раз официально выступили в клубных соревнованиях украинского национального чемпионата 14 мая 2016 года в домашнем матче УПЛ против киевского «Динамо». Потом наступили 1878 дней безвременья», - говорится в сообщении на сайте клуба.

Первый матч новой эры «Металлиста» состоялся на стадионе «Солнечный» в Пятихатках. Здесь в рамках предсезонной подготовки команда встретилась с ФК «Перемога» (Днепр). «Игроки наконец вышли на поле так же, как в былые славные времена. Правильные цвета, клубная символика, спонсорский логотип DCH — все вернулось на свои места. «Металлист» наконец дома!», - сказано на сайте.

Напомним, что 29 мая нынешнего года Александр Ярославский, президент ФК «Металлист» в 2005-2012 гг., объявил о возрождении клуба. В тот день харьковский клуб второй лиги «Металл» сыграл свой последний матч против криворожского «Кривбасса», чтобы продолжить играть в национальном первенстве уже как ФК «Металлист». Одновременно в Харькове начались масштабные работы по восстановлению футбольной инфраструктуры – стадиона, тренировочной базы, детской футбольной академии. А Ярославский представил болельщикам новых перспективных игроков возрожденного «Металлиста» - как украинских футболистов, так и иностранных легионеров. «Премьер-лига, трепещи! Европа, жди нас! Мы обязательно будем там!», - сказал он 29 мая перед лицом 40 тысяч харьковчан, болельщиков клуба.

Как известно, возрожденный «Металлист» развивается в формате частно-городского партнерства. Инфраструктурные объекты находятся в ведении города благодаря принятому облсоветом решению. А действующий городской голова Игорь Терехов так охарактеризовал возвращение «желто-синих» Харькову: «Вместе с Александром Ярославским мы долго и упорно бились над тем, чтобы темная сторона истории нашей харьковской легенды наконец осталась в прошлом. Мы сдержали свое обещание перед харьковчанами. Тьма отступила. Впереди – только яркий свет».

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Источник — ФК Металлист

(5 голосов)

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Комментарии
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 06.07.2021 10:47
    +1
    Интересно получается - хозяин продал за 130 млн, новый обанкротил, долгов на 60 млн зависло.
    Клуб прошел ликвидацию и был вычеркнут из реестра УЕФА.
    Дальше другой клуб переименовывают и он возвращается с историей.
    А как на это посмотрит УЕФА- долги то кто отдавать будет?
    Ссылка
    bow
    online
      bow, 06.07.2021 10:28
    +1
    Название то историческое, а клуб совсем другой. Пока воскрес только Иисус. Славим его...
    Ссылка
    xvalenok01
    online
      xvalenok01, 06.07.2021 10:24
    +2
    Хотелось бы уточнения.
    Вернулась команда с названием, брендом, историей и со всеми остальными атрибутами с полного согласия и одобрения всех футбольных инстанции? Начиная от упл, украинской федерации футбола(или как она там щас?) и заканчивая уефа и фифа.
    Тогда это можно принять.
    Или это масштабный прожект с неизвестными последствиями если що?
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 06.07.2021 10:10
    +1
    ещё бы Днепр и Черноморець с Карпатами и Крывбассом
    Ссылка
    xvalenok01
    online
      xvalenok01, 06.07.2021 10:24
    +2
    Хотелось бы уточнения.
    Вернулась команда с названием, брендом, историей и со всеми остальными атрибутами с полного согласия и одобрения всех футбольных инстанции? Начиная от упл, украинской федерации футбола(или как она там щас?) и заканчивая уефа и фифа.
    Тогда это можно принять.
    Или это масштабный прожект с неизвестными последствиями если що?
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 06.07.2021 10:47
    +1
    Интересно получается - хозяин продал за 130 млн, новый обанкротил, долгов на 60 млн зависло.
    Клуб прошел ликвидацию и был вычеркнут из реестра УЕФА.
    Дальше другой клуб переименовывают и он возвращается с историей.
    А как на это посмотрит УЕФА- долги то кто отдавать будет?
    Ссылка
    bow
    online
      bow, 06.07.2021 10:28
    +1
    Название то историческое, а клуб совсем другой. Пока воскрес только Иисус. Славим его...
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 06.07.2021 10:10
    +1
    ещё бы Днепр и Черноморець с Карпатами и Крывбассом
    Ссылка
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