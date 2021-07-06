После 1878-дневного перерыва Металлист вернулся в украинский футбол

Харьковский «Металлист» вернулся на футбольное поле и сыграл первый матч под своим историческим названием после очень длительного перерыва.

«Желто-синие» последний раз официально выступили в клубных соревнованиях украинского национального чемпионата 14 мая 2016 года в домашнем матче УПЛ против киевского «Динамо». Потом наступили 1878 дней безвременья», - говорится в сообщении на сайте клуба.

Первый матч новой эры «Металлиста» состоялся на стадионе «Солнечный» в Пятихатках. Здесь в рамках предсезонной подготовки команда встретилась с ФК «Перемога» (Днепр). «Игроки наконец вышли на поле так же, как в былые славные времена. Правильные цвета, клубная символика, спонсорский логотип DCH — все вернулось на свои места. «Металлист» наконец дома!», - сказано на сайте.

Напомним, что 29 мая нынешнего года Александр Ярославский, президент ФК «Металлист» в 2005-2012 гг., объявил о возрождении клуба. В тот день харьковский клуб второй лиги «Металл» сыграл свой последний матч против криворожского «Кривбасса», чтобы продолжить играть в национальном первенстве уже как ФК «Металлист». Одновременно в Харькове начались масштабные работы по восстановлению футбольной инфраструктуры – стадиона, тренировочной базы, детской футбольной академии. А Ярославский представил болельщикам новых перспективных игроков возрожденного «Металлиста» - как украинских футболистов, так и иностранных легионеров. «Премьер-лига, трепещи! Европа, жди нас! Мы обязательно будем там!», - сказал он 29 мая перед лицом 40 тысяч харьковчан, болельщиков клуба.

Как известно, возрожденный «Металлист» развивается в формате частно-городского партнерства. Инфраструктурные объекты находятся в ведении города благодаря принятому облсоветом решению. А действующий городской голова Игорь Терехов так охарактеризовал возвращение «желто-синих» Харькову: «Вместе с Александром Ярославским мы долго и упорно бились над тем, чтобы темная сторона истории нашей харьковской легенды наконец осталась в прошлом. Мы сдержали свое обещание перед харьковчанами. Тьма отступила. Впереди – только яркий свет».