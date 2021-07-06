Минимальная победа. Металлист обыграл Перемогу

В понедельник, 5 июля, на стадионе «Солнечный» в Пятихатках состоялся товарищеский матч «Металлист» — «Перемога».

Харьковский клуб одержал победу с минимальной разницей. Единственный гол забил Евгений Подлепенец.

«Металлист» — «Перемога» — 1:0 (1:0)

Гол: Подлепенец, 24.

«Металлист» (Харьков): Рыбка, Танчик (Люлька, 62), Сарапий (Мизюк, 62), Федорив (Стрижак, 62), Цуриков (Шопин, 62), Банада (Ралюченко, 62), Маилтон (Поступаленко, 62), Балули (Краев, 62), Подлепенец (Шамич, 62), Риаскос (Нехтий, 62), Фомин (к) (Рязанцев, 62). Запасные: Денчук, Каневцев. Главный тренер — Александр Кучер.

«Перемога» (Днепр): Суаиб (к) (Луговской, 65), Сидоренко (Пономаренко, 75), Сердюк, Рудавский (игрок на просмотре, 46), Слинкин (Цопа, 46), Павлюк (Рубцов, 75), игрок на просмотре, Эсьен (Вишневский, 65), Радченко (Воротников, 75), Фхакадзе (Ляшенко, 56), Сикорский (Шмелев, 56). Главный тренер — Сергей Воробей.

Предупреждения: Маилтон, 31 — Сердюк, 9; игрок на просмотре, 51.

Следующий контрольный поединок «Металлист» проведет во вторник, 6 июля против команды бластного чемпионата «Квадро» из Первомайского. Начало матча в 18:00.