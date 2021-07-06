Леонардо БОНУЧЧИ о симуляции Иммобиле: «Мы посмеялись над ним»

Защитник сборной Италии прокомментировал забавный эпизод

  • 06.07.2021 05:40
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Леонардо БОНУЧЧИ о симуляции Иммобиле: «Мы посмеялись над ним»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леонардо Бонуччи

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи поделился мыслями об эпизоде, который случился во время четвертьфинала Евро-2020 против Бельгии (2:1).

Напомним, что на 31-й минуте гол забил Николо Барелла, но за несколько минут до этого форвард сборной Италии Чиро Иммобиле после борьбы с защитником Яном Вертонгеном упал в штрафной площади и начал корчиться от боли, но уже после гола встал и побежал праздновать с командой.

«Он схватился за голеностоп, а потом радость облегчила его боль. Чиро — правильный парень, но такое бывает на поле. Мы тоже над ним посмеялись», — сказал Бонуччи.

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Источник — Football-Italia

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