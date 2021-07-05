Погба хочет продолжить карьеру в ПСЖ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может покинуть клуб нынешним летом. Приоритетным вариантом продолжения карьеры для Погба является ПСЖ.

Парижский клуб уже начал переговоры с окружением 28-летнего полузащитника.

В прошлом сезоне на счету Погба 6 голов и 10 ассистов в 42 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Ранее сообщалось о том, что Погба могут обменять в «Ювентус» на Криштиану Роналду.