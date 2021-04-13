Манчестер Юнайтед может обменять Погба на Роналду

Английский «Манчестер Юнайтед» намерен попытаться подписать 36-летнего португальского бомбардира «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Частью сделки может стать 28-летний французский полузащитник «красных дьяволов» Поль Погба, который оценивается в €60 миллионов. Ориентировочная стоимость Роналду, выступавшего за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 годы, оценивается в €50 миллионов.

Ранее агент Погба Мино Райола заявил, что футболист не намерен продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед». Текущее соглашение рассчитано до лета 2022 года.

«Красные дьяволы» намереваются получить крупные призовые за попадание в топ-4 команд АПЛ и направить вырученные средства на усиление состава команды.