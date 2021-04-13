Манчестер Юнайтед может обменять Погба на Роналду

Французский полузащитник не хочет продлевать контракт с английским клубом

  • 13.04.2021 10:28
  • 326 просмотров
  • 0 комментариев
Манчестер Юнайтед может обменять Погба на Роналду
© Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Манчестер Юнайтед» намерен попытаться подписать 36-летнего португальского бомбардира «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Частью сделки может стать 28-летний французский полузащитник «красных дьяволов» Поль Погба, который оценивается в €60 миллионов. Ориентировочная стоимость Роналду, выступавшего за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 годы, оценивается в €50 миллионов.

Ранее агент Погба Мино Райола заявил, что футболист не намерен продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед». Текущее соглашение рассчитано до лета 2022 года.

«Красные дьяволы» намереваются получить крупные призовые за попадание в топ-4 команд АПЛ и направить вырученные средства на усиление состава команды.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Calciomercato

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности