Серхио Рамос пройдет медосмотр в ПСЖ во вторник

Легендарный испанский защитник продолжит карьеру во Франции

  • 05.07.2021 22:48
  • 218 просмотров
  • 1 комментарий
Серхио Рамос пройдет медосмотр в ПСЖ во вторник
© Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

Серхио Рамос находится в шаге от перехода в ПСЖ. Об этом сообщают французские СМИ.

Уже во вторник, 6 июля он пройдет медосмотр в парижском клубе, после чего подпишет 2-летний контракт. Финансовые условия соглашения не известны.

Напомним, в июне Рамос на правах свободного агента покинул «Реал», за который выступал с 2005 года. Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» предпринял попытку перехватить Рамоса у ПСЖ.

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Источник — L'Equipe

(2 голоса)

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Комментарии
    StringerBell
    online
      StringerBell, 05.07.2021 23:03
    0
    Все ждали галактикос от Реала, а построили их ПСЖ, с таким раскладом сомневаюсь что Мбаппе уйдёт
    Ссылка
    StringerBell
    online
      StringerBell, 05.07.2021 23:03
    0
    Все ждали галактикос от Реала, а построили их ПСЖ, с таким раскладом сомневаюсь что Мбаппе уйдёт
    Ссылка
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