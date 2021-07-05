Серхио Рамос пройдет медосмотр в ПСЖ во вторник

Серхио Рамос находится в шаге от перехода в ПСЖ. Об этом сообщают французские СМИ.

Уже во вторник, 6 июля он пройдет медосмотр в парижском клубе, после чего подпишет 2-летний контракт. Финансовые условия соглашения не известны.

Напомним, в июне Рамос на правах свободного агента покинул «Реал», за который выступал с 2005 года. Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» предпринял попытку перехватить Рамоса у ПСЖ.