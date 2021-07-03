Арсенал пытается перехватить Серхио Рамоса у ПСЖ

Лондонский «Арсенал» предложил контракт Серхио Рамосу. Английский клуб надеется перехватить 35-летнего защитника у ПСЖ.

В конце июня у Рамоса истек контракт с «Реалом», и он стал свободным агентом. Ранее сообщалось о том, что он находится в шаге от перехода в ПСЖ.

Рамос выступал за «Реал» с 2005 года. В прошлом сезоне на его счету 4 гола и 1 ассист в 21 матче за «Реал» во всех турнирах.