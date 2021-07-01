Источник: Серхио Рамос в шаге от перехода в ПСЖ

35-летний испанский защитник Серхио Рамос близок к переходу в ПСЖ на правах свободного агента. Об этом сообщает известный журналист Мохамед Бухафси.
Рамос согласился подписать 2-летний контракт с ПСЖ. В ближайшие дни он пройдет медосмотр в парижском клубе.
Напомним, ранее Рамос на правах свободного агента покинул «Реал». Он выступал за мадридский клуб с 2005 года.
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Источник — Twitter
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