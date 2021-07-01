Источник: Серхио Рамос в шаге от перехода в ПСЖ

Экс-капитан «Реала» продолжит свою карьеру во Франции

  • 01.07.2021 19:33
  • 606 просмотров
  • 1 комментарий
Источник: Серхио Рамос в шаге от перехода в ПСЖ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

35-летний испанский защитник Серхио Рамос близок к переходу в ПСЖ на правах свободного агента. Об этом сообщает известный журналист Мохамед Бухафси.

Рамос согласился подписать 2-летний контракт с ПСЖ. В ближайшие дни он пройдет медосмотр в парижском клубе.

Напомним, ранее Рамос на правах свободного агента покинул «Реал». Он выступал за мадридский клуб с 2005 года.

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Источник — Twitter

(1 голос)

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Комментарии
    Александр Купцов
    online
      Александр Купцов, 01.07.2021 19:42
    +1
    Месси сюда же свободным агентом)))))
    Ссылка
    Александр Купцов
    online
      Александр Купцов, 01.07.2021 19:42
    +1
    Месси сюда же свободным агентом)))))
    Ссылка
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