Источник: Серхио Рамос в шаге от перехода в ПСЖ

35-летний испанский защитник Серхио Рамос близок к переходу в ПСЖ на правах свободного агента. Об этом сообщает известный журналист Мохамед Бухафси.

Рамос согласился подписать 2-летний контракт с ПСЖ. В ближайшие дни он пройдет медосмотр в парижском клубе.

Напомним, ранее Рамос на правах свободного агента покинул «Реал». Он выступал за мадридский клуб с 2005 года.