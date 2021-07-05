Луис ЭНРИКЕ: «Сборная Италии очень похожа на Испанию»

Наставник сборной Испании – о полуфинале Евро-2020

  • 05.07.2021 21:23
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Луис ЭНРИКЕ: «Сборная Италии очень похожа на Испанию»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился ожиданиями от полуфинала Евро-2020 против Италии (6 июля, 22:00):

«Если думать, что отдельные игроки важнее команды, в командном спорте больших свершений не видать. Мы больше похожи на клубную команду, чем на национальную. Я вижу проблему в том, что Италия такая же в этом плане – настоящая команда.

Я вижу, что игроки очень рады и уверены в том, что по праву дошли до полуфинала Евро. Это очень сложная задача. Когда я играл за сборную, то никогда не доходил до полуфинала, за исключением Олимпиады-1992. Поэтому я с пониманием отношусь к тому, что игроки получают удовольствие от этой ситуации. Сегодня мы провели тренировку без высоких нагрузок – такие нужны, чтобы понять, как каждый из футболистов себя чувствует. Так вот, все парни выглядят прекрасно. Я за них рад.

Италия очень похожа на Испанию. Она уже не любит, как прежде, играть от обороны и смотреть, что получится. У нее есть прекрасные игроки, нацеленные на владение мячом. Сражение за владение мячом будет главным в этом матче.

Не думаю, что обе команды смогут доминировать одновременно, так что будет интересно посмотреть, кто выйдет вперед в этом аспекте. Ну и Италия – настоящая команда, которая и атакует, и защищается как единое целое, как и мы. Также она высоко прессингует – такое сложно было представить ранее. У обеих команд будут шансы».

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Источник — УЕФА

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