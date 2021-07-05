Георгий СУДАКОВ: «Такого еще не видел. В Шахтере все очень интересно»

Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков только вчера вернулся из состава сборной Украины на Евро, однако уже провел спарринг в составе команды Роберто Де Дзерби.

«Усталость накопилась психологическая в сборной, так как особо не играл. Но мы два месяца находились в закрытом состоянии, и это тоже тяжело. Что касается матча, то Де Дзерби спросил, готов ли я уже играть. Ответил, что готов. Схема игры была похожей на сборную, потому что здесь тоже итальянцы, есть много похожего. Например, выход из обороны».

«Я один день здесь, но уже много впечатлений. Де Дзерби - интересный тренер. Хочет игру через пас, через контроль мяча. Вчера был личный разговор с ним. Думаю, даже болельщики уже видят разницу с тем, что было раньше. Прибавили. Думаю, для фанов будет много нового - выход из обороны, позиционная атака».

«Много нового для украинского футбола, такого еще не было. Я у нас такого не видел. Уверен, что к сезону все будет более чем отлично», - сказал Судаков.