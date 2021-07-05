Во вторник, 6 июля в Лондоне пройдет матч 1/2 финала Евро-2020 Италия – Испания. Начало поединка – в 22:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Украина», а также с помощью сервиса Oll.tv.

Италия – Испания. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Евро-2020.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка Италия – Испания, за которой можно следить здесь.