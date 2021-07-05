ФОТО. УЕФА представил официальный мяч полуфиналов и финала Евро-2020

УЕФА представил новый официальный мяч полуфиналов и финала чемпионата Европы-2020. Мяч получил название Uniforia Finale.
«Красота в чистом виде», - говорится в сообщении УЕФА.
Uniforia Finale ⚽️— УЕФА (@UEFAcom_ru) July 5, 2021
Красота в чистом виде 😍#ЕВРО2020 pic.twitter.com/5jATWfH72m
В рамках 1/2 финала Евро-2020 состоятся матчи Италия – Испания (6 июля) и Англия – Дания (7 июля). Финал запланирован на 11 июля.
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Источник — Sport.ua
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