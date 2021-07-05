Бойко рассказал, почему Брых так быстро закончил матч Украина – Англия

Немецкий арбитр прекрасно понимал, что результат матча никак не изменится

  • 05.07.2021 12:31
  • 1210 просмотров
  • 0 комментариев
Бойко рассказал, почему Брых так быстро закончил матч Украина – Англия
© Getty Images/Global Images Ukraine. Феликс Брых

Украинский арбитр ФИФА Сергей Бойко объяснил, почему арбитр матча 1/4 финала Евро-2020 Украина – Англия (0:4) Феликс Брых закончил матч на 90-й минуте, не компенсировав ни одной минуты.
 
«Есть четкое правило по продолжительности матча. Там четко указано, что матч состоит из двух равных таймов – по 45 минут. Сказано также и о компенсированном времени, но мы видим счет, в последние 5 минут игроки просто держали мяч и сами уже согласились с результатом и хотели закончить игру. 
 
Почему не произошла замена? Она была сделана бы не на 90-й, а готовилась где-то на 86-й. Все это время было держание мяча одной и второй команд. Одна-две компенсированные минуты ни на что не влияли. Арбитр дал отыграть 90 минут по духу игры, отношению игроков, которые просто катали мяч последние две минуты. Он закончил в соответствии с правилами игры – два по 45. Не дал компенсированное время, хотя мог бы дать», – сказал Бойко.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — YouTube

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности