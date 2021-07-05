Бойко рассказал, почему Брых так быстро закончил матч Украина – Англия

Украинский арбитр ФИФА Сергей Бойко объяснил, почему арбитр матча 1/4 финала Евро-2020 Украина – Англия (0:4) Феликс Брых закончил матч на 90-й минуте, не компенсировав ни одной минуты.



«Есть четкое правило по продолжительности матча. Там четко указано, что матч состоит из двух равных таймов – по 45 минут. Сказано также и о компенсированном времени, но мы видим счет, в последние 5 минут игроки просто держали мяч и сами уже согласились с результатом и хотели закончить игру.



Почему не произошла замена? Она была сделана бы не на 90-й, а готовилась где-то на 86-й. Все это время было держание мяча одной и второй команд. Одна-две компенсированные минуты ни на что не влияли. Арбитр дал отыграть 90 минут по духу игры, отношению игроков, которые просто катали мяч последние две минуты. Он закончил в соответствии с правилами игры – два по 45. Не дал компенсированное время, хотя мог бы дать», – сказал Бойко.