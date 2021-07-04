МОУРИНЬО: «Англии было слишком легко против Украины. Могло быть 5:0»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал победу Англии над Украиной (4:0) в матче 1/4 финала Евро-2020:
«Англии было очень легко против Украины. Слишком легко. Конечно, это было хорошее выступление Англии, и команда облегчила себе задачу. Как я и ожидал, это было без проблем.
Англия все время атаковала, и счет мог быть 5:0. Вообще не было проблем. Не было ни травм, ни дисквалификаций.
В полуфинале против Дании будет сложнее, так как Дания намного лучше Украины. Но Англия сильна, играет хорошо и уверенно. Это будет большой полуфинал».
Источник — The Sun
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