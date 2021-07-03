Моуриньо сделал неприятный прогноз на матч Украина – Англия

Жозе уверен в победе родоначальников футбола

  • 03.07.2021 11:25
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Моуриньо сделал неприятный прогноз на матч Украина – Англия
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо сделал прогноз на матч 1/4 финала Евро-2020 Украина - Англия.
 
«Англия точно выйдет в полуфинал чемпионата Европы. Я не вижу проблем в том, что команда Саутгейта проведет матч не на «Уэмбли», а на «Олимпико». Единственное, что я скажу: в Риме на 10 градусов жарче, чем в Лондоне. Когда в столице Англии 20 градусов, то в итальянской столице - все 30. Футболисты могут сбавить в интенсивности из-за погодных условий.
 
Не думаю, что на «Олимпико» будет 30000 украинских болельщиков, в любом случае. Тем более на римском стадионе большое расстояние от трибун до поля через беговые дорожки, поэтому атмосфера не такая, как на других матчах.
 
На чемпионате Европы ты не всегда играешь дома, поэтому сомневаюсь, что в Англии будут проблемы с выступлениями за рубежом», - сказал Моуриньо.

Матч Украина - Англия состоится в субботу в Риме. Начало в 22:00 по Киеву.

Украина – Англия. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Евро-2020

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Источник — talkSPORT

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