Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Шевченко повезет сборную на чемпионат мира»

Эксперт высказался о будущем наставника сборной Украины

  • 04.07.2021 14:57
  • 1167 просмотров
  • 4 комментария
Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Шевченко повезет сборную на чемпионат мира»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный подвел итоги выступлению национальной команды на чемпионате Европы. Украина дошла до четвертьфинала, где уступила Англии (0:4).

«Для сборной Украины 1/4 чемпионата Европы — это историческое достижение. Мы вошли в восьмерку лучших команд Европы, это супер. Для всей Украины это большой успех и фантастический результат. Претензии к футболистам и тренерам будут всегда — такова реальность. Мы ведь признаем, что проиграли Англии по всем статьям, мы и с Австрией плохо играли. Но результат такой, что мы дошли до четвертьфинала. Это нельзя сбрасывать со счетов: проигрывая, ты получаешь больше пользы для будущего, чем одержав победу. Уверен, тренерский штаб сборной Украины сделает правильные выводы и постарается сделать все возможное для укрепления команды.

Разговоры об отставке Шевченко? Я пока не слышал такого в Украине, но в каждой стране есть люди, которые будут продвигать такое мнение, которые будут недовольны. Это особенность нашей профессии, где от любви до ненависти один шаг. Однако я уверен, что никаких проблем не будет — Шевченко будет дальше готовить команду и повезет ее на ЧМ. Да, исполком Федерации всегда заслушивает итоги, но мы же понимаем, что за 1/4 нужно только аплодировать. А Шевченко — улыбаться, когда на пресс-конференции задаются вопросы об отставке. Не более того», — сказал Грозный.

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Источник — Sport24.ru

(3 голоса)

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Комментарии
    fedd1979
    online
      fedd1979, 04.07.2021 15:18
    0
    Коли вже це мурло заткнеться...
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 04.07.2021 15:14
    -1
    нам с таким тренером и его кумом не чего не светит, все просрали в 1/4, верил до последнего, но Шева мягкотелый, он не знает и не умеет настроить команду, Вы ведили как Дания м Чехия играли? как последний раз, а мы играли как буд то товарняк играем! зачем говорить нашим футболистам что те у же бонусах япона мать! на я! это бывает раз в ихней жизни и в истории наверное!
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    an52
    online
      an52, 04.07.2021 15:12
    +1
    На 1 місце надій майже немає. Щоб вийти з 2-го місця потрібно двох суперникв вибити у плей-офф. Як грає наша збірна плей-офф усі знають
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 04.07.2021 15:01
    +5
    За 3 мачта отбора мы завоевали 3 бала, и это при том, что сыграли дома условно две самые легкие игры - с казахами и финнами... шансы есть только на 2-е место и то, придется серьезно попотеть.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 04.07.2021 15:01
    +5
    За 3 мачта отбора мы завоевали 3 бала, и это при том, что сыграли дома условно две самые легкие игры - с казахами и финнами... шансы есть только на 2-е место и то, придется серьезно попотеть.
    Ссылка
    an52
    online
      an52, 04.07.2021 15:12
    +1
    На 1 місце надій майже немає. Щоб вийти з 2-го місця потрібно двох суперникв вибити у плей-офф. Як грає наша збірна плей-офф усі знають
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 04.07.2021 15:18
    0
    Коли вже це мурло заткнеться...
    Ссылка
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