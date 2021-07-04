Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Шевченко повезет сборную на чемпионат мира»

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный подвел итоги выступлению национальной команды на чемпионате Европы. Украина дошла до четвертьфинала, где уступила Англии (0:4).

«Для сборной Украины 1/4 чемпионата Европы — это историческое достижение. Мы вошли в восьмерку лучших команд Европы, это супер. Для всей Украины это большой успех и фантастический результат. Претензии к футболистам и тренерам будут всегда — такова реальность. Мы ведь признаем, что проиграли Англии по всем статьям, мы и с Австрией плохо играли. Но результат такой, что мы дошли до четвертьфинала. Это нельзя сбрасывать со счетов: проигрывая, ты получаешь больше пользы для будущего, чем одержав победу. Уверен, тренерский штаб сборной Украины сделает правильные выводы и постарается сделать все возможное для укрепления команды.

Разговоры об отставке Шевченко? Я пока не слышал такого в Украине, но в каждой стране есть люди, которые будут продвигать такое мнение, которые будут недовольны. Это особенность нашей профессии, где от любви до ненависти один шаг. Однако я уверен, что никаких проблем не будет — Шевченко будет дальше готовить команду и повезет ее на ЧМ. Да, исполком Федерации всегда заслушивает итоги, но мы же понимаем, что за 1/4 нужно только аплодировать. А Шевченко — улыбаться, когда на пресс-конференции задаются вопросы об отставке. Не более того», — сказал Грозный.