Йожеф САБО: «Мы – не топ-команда. То, что мы в топ-8 Евро – уже хорошо»

Специалист подытожил выступления команды на Евро-2020

  • 04.07.2021 14:34
  • 1126 просмотров
  • 3 комментария
Йожеф САБО: «Мы – не топ-команда. То, что мы в топ-8 Евро – уже хорошо»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал поражение украинской команды Украины от Англии (0:4) в 1/4 финала Евро-2020.

«Не ожидал такого счета в матче с Англией. Надеялся, что наши игроки восстановились после встречи со шведами, но оказалось, что я был неправ. Видно было, что наши ребята уставшие. Тренерскому штабу надо было выпустить более свежих игроков, есть же скамейка.

Англичане были сильнее и свежее, никуда от этого не деться. 0:4 – это еще нормально, потому что четвертый мяч был забит только на 63-й минуте, но англичане остановились. Они начали перекидывать мяч на своей половине, а мы им не мешали. Стали в центре поля и смотрели, как Англия передает друг другу мяч на своей половине. Игра уже была сделана. Не надо впадать в эйфорию, мол, мы такие сильные. Нет. У нас есть свои места. Не надо многим говорить, что вот мы, вот мы. Мы – не топ-команда, никуда мы от этого не денемся. То, что мы в топ-8 Евро – уже хорошо. Но считайте, что нам повезло с 3-м местом с 3 очками. Нужно оценивать свои силы, а не думать о том, чтобы мы обыграли Францию, Англию и другие команды.

Игрой сборной Украины я не восхищен, мы проиграли 3 матча. Мне понравилась только встреча с Нидерландами. А во втором тайме матча с Северной Македонией мы уже держались за счет 2:1 и отбивались как могли. А потом проиграли Австрии, игра с нашей стороны была слабой и ужасной. А шведы сами виноваты, потому что выложились в матче с поляками, чтобы победить, хотя им было достаточно и 2:2. А на нас у них не хватило сил», - сказал Сабо.

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Источник — Трибуна

(3 голоса)

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Комментарии
    an52
    online
      an52, 04.07.2021 14:55
    +3
    Твереза оцінка - дійти до 1/4 це дійсно досягнення, але треба не забувати про те, що нам відверто пощастило і про 3 програні матчі.
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 04.07.2021 14:51
    0
    в чем он прав? он защищает неудачу Павелко и Ко и себе подобных
    Ссылка
    major2020
    online
      major2020, 04.07.2021 14:44
    +3
    Дед абсолютно прав. Мы не топ-команда. Будем ею, когда не 3-4 наших футболиста будут играть в нормальных клубах, а 15-20. Как, например, у Хорватии. Но это не за горами. Все больше наших пацанов едут в Европу, и правильно делают. В отличие от России, в которой платят деньги просто за паспорт.
    Ссылка
    an52
    online
      an52, 04.07.2021 14:55
    +3
    Твереза оцінка - дійти до 1/4 це дійсно досягнення, але треба не забувати про те, що нам відверто пощастило і про 3 програні матчі.
    Ссылка
    major2020
    online
      major2020, 04.07.2021 14:44
    +3
    Дед абсолютно прав. Мы не топ-команда. Будем ею, когда не 3-4 наших футболиста будут играть в нормальных клубах, а 15-20. Как, например, у Хорватии. Но это не за горами. Все больше наших пацанов едут в Европу, и правильно делают. В отличие от России, в которой платят деньги просто за паспорт.
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 04.07.2021 14:51
    0
    в чем он прав? он защищает неудачу Павелко и Ко и себе подобных
    Ссылка
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