Виктор ВАЦКО: «Браво, команда! Спасибо за Евро-2020»

Комментатор поддержал сборную Украины

  • 04.07.2021 13:35
  • 406 просмотров
  • 2 комментария
Виктор ВАЦКО: «Браво, команда! Спасибо за Евро-2020»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины потерпела жесткое поражение от Англии (0:4) в четвертьфинале Евро-2020. После игры комментатор Виктор Вацко поблагодарил команду за игру на этом чемпионате.

«Не грусти, футбольная Украина! Это огромное историческое достижение - попасть в топ-8 команд Европы! Браво, команда! Спасибо за Евро-2020», - написал Вацко в Instagram.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 04.07.2021 13:53
    0
    За що спасибі? За дикий фарт і пролізання в 1/4? Ну за це спасибі))) за гру, рівень футболу швидше ганьба
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    Tristan
      Tristan, 04.07.2021 13:51
    0
    Вчера нашей команде не хватило удачи и комментатора Вацко.Вся футбольная общественность уже давно заметила,что Вацко в отличие от Столярчука фартовый для сборной Украины.
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    manticora1990
    online
      manticora1990, 04.07.2021 13:50
    0
    Ага Спасибо)) мы тоже гордимся как и Шева))
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 04.07.2021 13:53
    0
    За що спасибі? За дикий фарт і пролізання в 1/4? Ну за це спасибі))) за гру, рівень футболу швидше ганьба
    Ссылка
    Tristan
    online
      Tristan, 04.07.2021 13:51
    0
    Вчера нашей команде не хватило удачи и комментатора Вацко.Вся футбольная общественность уже давно заметила,что Вацко в отличие от Столярчука фартовый для сборной Украины.
    Ссылка
    manticora1990
    online
      manticora1990, 04.07.2021 13:50
    0
    Ага Спасибо)) мы тоже гордимся как и Шева))
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