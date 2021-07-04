Виктор ВАЦКО: «Браво, команда! Спасибо за Евро-2020»

Сборная Украины потерпела жесткое поражение от Англии (0:4) в четвертьфинале Евро-2020. После игры комментатор Виктор Вацко поблагодарил команду за игру на этом чемпионате.

«Не грусти, футбольная Украина! Это огромное историческое достижение - попасть в топ-8 команд Европы! Браво, команда! Спасибо за Евро-2020», - написал Вацко в Instagram.

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