Виктор ВАЦКО: «Браво, команда! Спасибо за Евро-2020»

Сборная Украины потерпела жесткое поражение от Англии (0:4) в четвертьфинале Евро-2020. После игры комментатор Виктор Вацко поблагодарил команду за игру на этом чемпионате.
«Не грусти, футбольная Украина! Это огромное историческое достижение - попасть в топ-8 команд Европы! Браво, команда! Спасибо за Евро-2020», - написал Вацко в Instagram.
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Источник — Sport.ua
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