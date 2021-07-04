Иван ГЕЦКО: «Ярмоленко не умеет защищаться. И нужен ли Матвиенко?»

Специалист жестко раскритиковал украинскую национальную команду после поражения от Англии (0:4)

  • 04.07.2021 13:26
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  • 2 комментария
Иван ГЕЦКО: «Ярмоленко не умеет защищаться. И нужен ли Матвиенко?»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-игрок национальной сборной Украины Иван Гецко поделился впечатлениями о противостоянии подопечных Андрея Шевченко со сборной Англии (0:4) в 1/4 финала Евро-2020.

«Сразу после финального свистка поймал себя на мысли, что постоянно фартить не может. А запас везения наша сборная, похоже, исчерпала в предыдущем поединке со шведами.

Если откровенно, то у меня стало тревожно на сердце, когда я увидел наш стартовый состав. В футболе есть золотое правило: победный состав не меняют, а тут сразу столько перестановок, что явно не пошло украинцам на пользу.

Не думаю, что быстро пропущенный гол как-то сказался на ходе соперничества в первом тайме. Игровой перевес англичан сомнений не вызывал. А вот второй пропущенный мяч сразу после перерыва — это уже тенденция. Где же концентрация? И сразу интрига исчезла, наши наступательные действия легко пресекались непробиваемой обороной британцев.

Нельзя не упомянуть и об антирекорде — трех пропущенных голах после стандартных положений. То, что при четвертом взятии ворот Андрей Ярмоленко оказался в роли стороннего наблюдателя, не в диковинку. Он банально не умеет защищаться. Однако элементарные ошибки Николая Mатвиенко практически в каждой игре заставляют задать Андрею Шевченко вопрос: нужен ли нам такой игрок в центре обороны?

Впрочем, скорее, такой уровень у нашей сборной. Когда отсутствует запредельная самоотдача, нет везения, куража у Георгия Бущана, то провальные поединки с Австрией и Англией не кажутся случайными. И хорошо, что при такой игре удалось пробиться в восьмерку лучших команд Европы. Такое бывает раз в жизни.

О ротации состава. Когда счет стал 0:3, а Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко выглядели статистами, то, казалось, Андрей Шевченко все-таки вспомнит об Артеме Довбике и предоставит ему еще одну возможность сыграть за главную команду страны. Но не тут-то было, хотя гренадер «Днепра-1» в историческом сражении со Швецией доказал, что на него можно рассчитывать», — отметил Гецко.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    johndow
    online
      johndow, 04.07.2021 13:51
    0
    Ну Довбика при 0:4 можно было минут на 20 и выпустить…
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    Fanat
    online
      Fanat, 04.07.2021 13:49
    -2
    Дядя вАня,ты дурак ? Чи потрібно,чи ні ,не тобі мудак вирішувати . А хлопцям респект за топ 8 .
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    johndow
    online
      johndow, 04.07.2021 13:51
    0
    Ну Довбика при 0:4 можно было минут на 20 и выпустить…
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