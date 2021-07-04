ЗАВАРОВ: «Украина проиграла, как только вышла на поле — психологически»

Экс-игрок «Динамо» и «Зари» Александр Заваров высказался о разгроме от Англии (0:4) в матче 1/4 финала Евро-2020.

«В матче с Англией не увидел у украинцев той самоотдачи и игры, которая должна быть. К сожалению, Украина проиграла, как только вышла на поле — психологически. Тренерский штаб не смог настроить и успокоить ребят.

Не было эмоций. Вы посмотрите, даже ни одной желтой карточки не заработали. О чем это говорит? Где те самые эмоции, которые присуще четвертьфиналу Евро? При 0:2 стояли и ничего не могли сделать — не было никакой динамики. Украина проиграла безвольно и бесхарактерно. Очень расстроили.

Англия играла медленно и, как следствие, одержала победу на классе. Нет сопротивления — нет проблем. Украина пропустила на первых минутах — что дальше? Поменялась стратегия или, может быть, стали больше давить на англичан? Ничего такого не было. Все 90 минут играли одинаково. Да и замены Шевченко не сыграли.

Сборная Украины и так прыгнула выше головы на Евро-2020. Повезло, что вышли дальше. Швеция недооценила украинцев — вышли играть вальяжно и проиграли. Хотя, тоже ведь дело случая: красная карточка и забитый мяч на последней минуте.

Проиграть можно по-разному. Вспомните, как играла Швейцария, Венгрия… Да и та же Чехия! Безусловно, игра забывается, остается лишь результат, но нельзя так безвольно проигрывать — надо бороться до последних секунд игры», — сказал Заваров.