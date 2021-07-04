ЗАВАРОВ: «Украина проиграла, как только вышла на поле — психологически»

Эксперт раскритиковал команду за поражение от Англии

  • 04.07.2021 12:57
  • 2498 просмотров
  • 8 комментариев
ЗАВАРОВ: «Украина проиграла, как только вышла на поле — психологически»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-игрок «Динамо» и «Зари» Александр Заваров высказался о разгроме от Англии (0:4) в матче 1/4 финала Евро-2020.

«В матче с Англией не увидел у украинцев той самоотдачи и игры, которая должна быть. К сожалению, Украина проиграла, как только вышла на поле — психологически. Тренерский штаб не смог настроить и успокоить ребят.

Не было эмоций. Вы посмотрите, даже ни одной желтой карточки не заработали. О чем это говорит? Где те самые эмоции, которые присуще четвертьфиналу Евро? При 0:2 стояли и ничего не могли сделать — не было никакой динамики. Украина проиграла безвольно и бесхарактерно. Очень расстроили.

Англия играла медленно и, как следствие, одержала победу на классе. Нет сопротивления — нет проблем. Украина пропустила на первых минутах — что дальше? Поменялась стратегия или, может быть, стали больше давить на англичан? Ничего такого не было. Все 90 минут играли одинаково. Да и замены Шевченко не сыграли.

Сборная Украины и так прыгнула выше головы на Евро-2020. Повезло, что вышли дальше. Швеция недооценила украинцев — вышли играть вальяжно и проиграли. Хотя, тоже ведь дело случая: красная карточка и забитый мяч на последней минуте.

Проиграть можно по-разному. Вспомните, как играла Швейцария, Венгрия… Да и та же Чехия! Безусловно, игра забывается, остается лишь результат, но нельзя так безвольно проигрывать — надо бороться до последних секунд игры», — сказал Заваров.

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Источник — Чемпионат

(18 голосов)

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Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 04.07.2021 13:51
    0
    New Zealander, 04.07.2021 13:27
    А мені чомусь здається, що справа не так в тренер як в самых гравця. Вони у нас слабкі. У данців, австрійців, швейцарці по 20 гравців грає в Топ 5 європейських ліг. У шведів та чехів по 10. У нас - троє
    Гравці слабкі, нема питань. Постає питання, чому маючи в обоймі відверто слабких футболістів ми не вміємо захищатись? Ми і не атакуємо, і не захищаємось. Хоч якась сильна сторона у цієї збірної має бути. І це питання до тренерсткого штабу
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 04.07.2021 13:27
    -2
    dudigo78, 04.07.2021 13:13
    Золоті слова. Все вірно сказав. Одна з найслабших збірних на євро, але якимось дивом дійшовши до 1/4. Хвалити абсолютно нема за що. Майбутнього з цим тренером нема точно ніякого
    А мені чомусь здається, що справа не так в тренер як в самых гравця. Вони у нас слабкі. У данців, австрійців, швейцарці по 20 гравців грає в Топ 5 європейських ліг. У шведів та чехів по 10. У нас - троє
    Ссылка
    Alesana
      Alesana, 04.07.2021 13:25
    +5
    4 мяча! Пусть даже и от такой англии, это позор. Проиграй украина 0:1 или 1:2, то лично я бы аплодировал стоя.
    Ссылка
    саша соседка
    online
      саша соседка, 04.07.2021 13:25
    +6
    На поле было 10 трусов , перепуганых в хлам , а лидера не было!!!!!!!!!
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 04.07.2021 13:22
    +5
    dudigo78, 04.07.2021 13:13
    Золоті слова. Все вірно сказав. Одна з найслабших збірних на євро, але якимось дивом дійшовши до 1/4. Хвалити абсолютно нема за що. Майбутнього з цим тренером нема точно ніякого
    Конечно нет будущего. Он уже перекладывает вину на физику, чемпионат, игроков, созвездия и т.п. Тренер прежде всего сам должен держать удар, чтобы чему-то учить своих подопечных, передавать уверенность. Итальянцы выполняют свою работу, тактически сборная выглядит сильнее, чем в 2016, а Шева поплыл. Вот из Михайличенко тоже не вышел тренер по похожей причине - психоэмоциональная неустойчивость.
    Ссылка
    Alexsandr B
    online
      Alexsandr B, 04.07.2021 13:15
    +7
    Спасибо, полностью согласен, не нужно их отмазывать, все сказано по делу. ..они проиграли ещё до игры
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 04.07.2021 13:13
    +6
    Золоті слова. Все вірно сказав. Одна з найслабших збірних на євро, але якимось дивом дійшовши до 1/4. Хвалити абсолютно нема за що. Майбутнього з цим тренером нема точно ніякого
    Ссылка
    Володимир Семигайло
    online
      Володимир Семигайло, 04.07.2021 13:07
    +2
    Покоління яскравої гри,дякуємо Олександр!
    Ссылка
    Alexsandr B
    online
      Alexsandr B, 04.07.2021 13:15
    +7
    Спасибо, полностью согласен, не нужно их отмазывать, все сказано по делу. ..они проиграли ещё до игры
    Ссылка
    саша соседка
    online
      саша соседка, 04.07.2021 13:25
    +6
    На поле было 10 трусов , перепуганых в хлам , а лидера не было!!!!!!!!!
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 04.07.2021 13:13
    +6
    Золоті слова. Все вірно сказав. Одна з найслабших збірних на євро, але якимось дивом дійшовши до 1/4. Хвалити абсолютно нема за що. Майбутнього з цим тренером нема точно ніякого
    Ссылка
    Alesana
      Alesana, 04.07.2021 13:25
    +5
    4 мяча! Пусть даже и от такой англии, это позор. Проиграй украина 0:1 или 1:2, то лично я бы аплодировал стоя.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 04.07.2021 13:22
    +5
    dudigo78, 04.07.2021 13:13
    Золоті слова. Все вірно сказав. Одна з найслабших збірних на євро, але якимось дивом дійшовши до 1/4. Хвалити абсолютно нема за що. Майбутнього з цим тренером нема точно ніякого
    Конечно нет будущего. Он уже перекладывает вину на физику, чемпионат, игроков, созвездия и т.п. Тренер прежде всего сам должен держать удар, чтобы чему-то учить своих подопечных, передавать уверенность. Итальянцы выполняют свою работу, тактически сборная выглядит сильнее, чем в 2016, а Шева поплыл. Вот из Михайличенко тоже не вышел тренер по похожей причине - психоэмоциональная неустойчивость.
    Ссылка
    Володимир Семигайло
    online
      Володимир Семигайло, 04.07.2021 13:07
    +2
    Покоління яскравої гри,дякуємо Олександр!
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 04.07.2021 13:51
    0
    New Zealander, 04.07.2021 13:27
    А мені чомусь здається, що справа не так в тренер як в самых гравця. Вони у нас слабкі. У данців, австрійців, швейцарці по 20 гравців грає в Топ 5 європейських ліг. У шведів та чехів по 10. У нас - троє
    Гравці слабкі, нема питань. Постає питання, чому маючи в обоймі відверто слабких футболістів ми не вміємо захищатись? Ми і не атакуємо, і не захищаємось. Хоч якась сильна сторона у цієї збірної має бути. І це питання до тренерсткого штабу
    Ссылка
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