Сергей РЕБРОВ: «Украина не играла плохо. Просто Англия слишком сильна»

Известный украинский тренер Сергей Ребров подвел итоги поражения Украины от Англии (0:4) в 1/4 финала Евро-2020.

— 0:4 — это много?

— Конечно. Я бы не сказал, что против Англии мы плохо играли. Просто соперник использовал все свои моменты, особенно хорошо себя проявив на первых минутах таймов. Кто-то из известных англичан только что написал, что сейчас сборная их страны слишком сильна. Я с ним согласен.

За весь турнир, в пяти матчах, британцы не пропустили ни одного мяча, и это говорит о многом. На мой взгляд, сборная Англии — один из главных претендентов на победу в чемпионате Европы. Вместе с Италией.

— Смазанный дебют матча — следствие волнения?

— Сложно сказать. Думаю, это просто сила соперника, который оказался агрессивнее в решающих эпизодах игры. Два гола Украина пропустила после стандартов, три — после ударов со второго этажа. В этом компоненте англичане оказались намного сильнее, но они всегда отличались умением вести борьбу на втором этаже. Хотя, считаю, в этом поединке даже превзошли себя (Англия выиграла 77% борьбы на втором этаже. — Прим авт.).

Я не думаю, что это недостаток внимания, концентрации. Мы уступали в антропометрии, и соперник это хорошо понимал, поэтому больше лез на ворота при подачах. Ну и само исполнение стандартов было на высочайшем уровне.

— Травма Сергея Кривцова сильно нарушила план сборной Украины на игру?

— Безусловно, вносить такие серьезные коррективы уже в первом тайме непросто. Хотя, после того как «сине-желтые» перестроились, они стали лучше контролировать мяч, чаще подходить к штрафной площади соперника. Однако защитника «Шахтера», видимо, как раз и не хватало потом, когда пошли эти роковые стандарты…

Вообще, это была чисто позиционная игра с обеих сторон. Контратак практически не было. Команды быстро возвращались в свои позиции, а такую оборону было тяжело вскрывать. С игры моментов почти не было. Но я повторюсь, что сборная Украины достаточно неплохо выглядела в организации такой игры.