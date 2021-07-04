Сергей РЕБРОВ: «Украина не играла плохо. Просто Англия слишком сильна»

Специалист прокомментировал поражение «сине-желтых» от англичан в 1/4 финала Евро-2020 (0:4)

  • 04.07.2021 09:27
  • 1249 просмотров
  • 6 комментариев
Сергей РЕБРОВ: «Украина не играла плохо. Просто Англия слишком сильна»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Сергей Ребров подвел итоги поражения Украины от Англии (0:4) в 1/4 финала Евро-2020.

— 0:4 — это много?
— Конечно. Я бы не сказал, что против Англии мы плохо играли. Просто соперник использовал все свои моменты, особенно хорошо себя проявив на первых минутах таймов. Кто-то из известных англичан только что написал, что сейчас сборная их страны слишком сильна. Я с ним согласен.

За весь турнир, в пяти матчах, британцы не пропустили ни одного мяча, и это говорит о многом. На мой взгляд, сборная Англии — один из главных претендентов на победу в чемпионате Европы. Вместе с Италией.

— Смазанный дебют матча — следствие волнения?
— Сложно сказать. Думаю, это просто сила соперника, который оказался агрессивнее в решающих эпизодах игры. Два гола Украина пропустила после стандартов, три — после ударов со второго этажа. В этом компоненте англичане оказались намного сильнее, но они всегда отличались умением вести борьбу на втором этаже. Хотя, считаю, в этом поединке даже превзошли себя (Англия выиграла 77% борьбы на втором этаже. — Прим авт.).

Я не думаю, что это недостаток внимания, концентрации. Мы уступали в антропометрии, и соперник это хорошо понимал, поэтому больше лез на ворота при подачах. Ну и само исполнение стандартов было на высочайшем уровне.

— Травма Сергея Кривцова сильно нарушила план сборной Украины на игру?
— Безусловно, вносить такие серьезные коррективы уже в первом тайме непросто. Хотя, после того как «сине-желтые» перестроились, они стали лучше контролировать мяч, чаще подходить к штрафной площади соперника. Однако защитника «Шахтера», видимо, как раз и не хватало потом, когда пошли эти роковые стандарты…

Вообще, это была чисто позиционная игра с обеих сторон. Контратак практически не было. Команды быстро возвращались в свои позиции, а такую оборону было тяжело вскрывать. С игры моментов почти не было. Но я повторюсь, что сборная Украины достаточно неплохо выглядела в организации такой игры.

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Источник — zbirna.com

(9 голосов)

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Комментарии
    scorpio16
    online
      scorpio16, 04.07.2021 10:00
    +1
    sres2016, 04.07.2021 09:52
    Плюсую. А ще є Вернидуб, який вміє будувати гру.
    Какой нафиг Вернидуб , вернёмся к тому, что было раньше " терпеть и бороться ". Если на этом чемпионате нам приходилось так играть , кто-то травмирован, кто-то после травм,то с ним эта наша философия будет. Тут либо иностранец либо Ребров,но Ребров должен приходить уже после отбора на ЧМ если Украина не попадет, тут до Ка ара ерунда осталась и менять тренера , будет полная глупость
    Ссылка
    Александр Пышненко
    online
      Александр Пышненко, 04.07.2021 09:59
    +1
    Пусть еще Ребров попробует. Сборная, тем более, будет развиваться. Такие турниры ей только на пользу. Хуже было когда вообще не попадали на этот турнир.
    Ссылка
    sres2016
    online
      sres2016, 04.07.2021 09:52
    -1
    Trasher311987, 04.07.2021 09:43
    Серёга мы ждём тебя в сборной.
    Плюсую. А ще є Вернидуб, який вміє будувати гру.
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    Poltfut
    online
      Poltfut, 04.07.2021 09:49
    0
    Ребров в сборную пожалуйста!
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    Игорь Петренко
      Игорь Петренко, 04.07.2021 09:43
    -1
    Какая боль, Аргентина Ямайка, 5-0.
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 04.07.2021 09:43
    +3
    Серёга мы ждём тебя в сборной.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 04.07.2021 09:43
    +3
    Серёга мы ждём тебя в сборной.
    Ссылка
    scorpio16
    online
      scorpio16, 04.07.2021 10:00
    +1
    sres2016, 04.07.2021 09:52
    Плюсую. А ще є Вернидуб, який вміє будувати гру.
    Какой нафиг Вернидуб , вернёмся к тому, что было раньше " терпеть и бороться ". Если на этом чемпионате нам приходилось так играть , кто-то травмирован, кто-то после травм,то с ним эта наша философия будет. Тут либо иностранец либо Ребров,но Ребров должен приходить уже после отбора на ЧМ если Украина не попадет, тут до Ка ара ерунда осталась и менять тренера , будет полная глупость
    Ссылка
    Александр Пышненко
    online
      Александр Пышненко, 04.07.2021 09:59
    +1
    Пусть еще Ребров попробует. Сборная, тем более, будет развиваться. Такие турниры ей только на пользу. Хуже было когда вообще не попадали на этот турнир.
    Ссылка
    Poltfut
    online
      Poltfut, 04.07.2021 09:49
    0
    Ребров в сборную пожалуйста!
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