КАРИКАТУРА ДНЯ. Унаи Симон — из грязи в князи

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над 24-летним голкипером сборной Испании Унаи Симоном.

В поединке 1/8 финала Евро-2020 с Хорватией (5:3) Симон пропустил нелепый автогол. Но уже в 1/4 финала против Швейцарии (1:1, 3:1 по пенальти) Унаи отлично себя проявил, чем помог команде выйти в полуфинал турнира.

«Из грязи в князи. Унаи Симон не позволил своей ошибке сломать себя», — прокомментировал Момани свою работу.