Александр КАРАВАЕВ: «Мы сделали много ошибок, особенно при стандартах»

Защитник сборной Украины прокомментировал поражение от Англии

  • 04.07.2021 02:21
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Александр КАРАВАЕВ: «Мы сделали много ошибок, особенно при стандартах»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник сборной Украины Александр Караваев прокомментировал поражение «сине-желтых» в матче 1/4 финала чемпионата Европы против Англии (0:4).

«Это, конечно, была очень тяжелая игра. Мы сделали много ошибок, особенно при стандартах. Пропускать в начале каждого тайма особенно тяжело. Это был серьезный психологический удар, потому что мы были хорошо готовы к игре.

Мы изучали соперника, знали, что они очень хорошо используют свободные зоны сзади. В первом тайме мы играли хорошо, даже после пропущенного гола. Не позволили им создать много моментов. У нас тоже была пара моментов. Но класс сказывается, нельзя ни на секунду терять концентрацию, потому что на этом уровне достаточно дать сопернику полшанса, и он тебя накажет. Нам обязательно нужно уделять больше внимания стандартам».

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Источник — УЕФА

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