САУТГЕЙТ: «Играть в полуфинале Евро-2020 – большой вызов для Англии»

Главный тренер сборной Англии прокомментировал победу над Украиной

  • 04.07.2021 02:30
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САУТГЕЙТ: «Играть в полуфинале Евро-2020 – большой вызов для Англии»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт кратко прокомментировал победу над Украиной (4:0) в матче 1/4 финала Евро-2020:

«Хороший сегодня получился футбол. Мы сыграли очень хорошо, контролировали игру, создавали моменты и реализовывали их.

Считаю, что сегодня мы показали игру высокого качества. Играть в полуфинале Евро-2020 – большой вызов для Англии».

После победы над Германией матч с Украиной – самая крупная победа Англии в истории Евро. На групповом этапе команда смотрелась солидно, теперь же парни Саутгейта выглядят неудержимыми. Они выдали уже 5 сухих матчей.

Для Саутгейта это уже четвертая победа в плей-офф крупного турнира на посту главного тренера сборной Англии – на одну больше, чем у Бобби Робсона. Адьф Рэмзи – единственный тренер в истории сборной, кому удавалось выиграть 4 матча плей-офф, считая матч за третье место на Евро-1968 (перед этим он выиграл три матча на ЧМ-1966).

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Источник — УЕФА

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