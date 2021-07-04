Евгений МАКАРЕНКО: «Шевченко сказал, что мы можем гордиться игрой на Евро»

Полузащитник сборной Украины Евгений Макаренко после поражения от Англии в четвертьфинале Евро подвел итог выступлений команды.
- Действительно сборная Англии настолько сильная?
– Думаю, с первых минут присутствовало какое-то волнение, нервозность. Англия – топовая команда. Была нервозность, это было видно с первых минут. Ненужный первый гол нас немного застал.
Пропустить гол на первых минутах против такой команды – они такое не прощают, какой-то полумомент, рикошет. Потом начали входить в игру. Немного владели инициативой, были на мяче, были предпосылки для хороших атак, но ничего мы не забили.
И в первом тайме в первые 5 минут концентрации не хватило. И во втором тайме в первые 5 минут нам забили второй гол. Это уже было фатальным. После третьего гола Англия отошла, имея таких игроков высочайшего класса, играла уже по счету.
Мой выход на замену – выходить при 0:4, безусловно, хотелось помочь команде, им было тяжело. Было видно по ребятам, что они физически и морально были чуть подавлены. Не мне судить мой выход, есть эксперты. Чем мог – тем помог.
– Что после матча говорил Шевченко? Какая атмосфера в команде?
– Ребята расстроены. Так вылетать с Евро никто не хотел. Это большой счет для вылета и для такой стадии. Но тренерский штаб поблагодарил нас за весь турнир, за проделанную работу с 15 мая.
Сказал, что мы должны гордиться теми результатами и той игрой, которую мы показали на протяжении турнира, – сказал Макаренко в микст-зоне после матча.
Источник — Трибуна
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+ Ярмола, Яремчук, Бущан, Зінченко, Довбик. Частково Малина і Караваєв.
Миколенко - провал. Сидор - провал. Матвієнко - провал. Жаль, що ця трійка взагалі поїхала.
А як билися хорвати проти тієї ж Іспанії?
Взагалі, чому після поразки 4:0 ми не чуємо ЖОДНОГО слова вибачення від гравців і тренерів, а лише відмазки "суперник вище класом", "ми старалися, але не змогли", "не спрацював план на гру", і т. д. ?
А як билися хорвати проти тієї ж Іспанії?
Взагалі, чому після поразки 4:0 ми не чуємо ЖОДНОГО слова вибачення від гравців і тренерів, а лише відмазки "суперник вище класом", "ми старалися, але не змогли", "не спрацював план на гру", і т. д. ?
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