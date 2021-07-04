Евгений МАКАРЕНКО: «Шевченко сказал, что мы можем гордиться игрой на Евро»

Хавбек прокомментировал выступление сборной Украины на Евро

  • 04.07.2021 01:22
  • 280 просмотров
  • 3 комментария
Евгений МАКАРЕНКО: «Шевченко сказал, что мы можем гордиться игрой на Евро»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник сборной Украины Евгений Макаренко после поражения от Англии в четвертьфинале Евро подвел итог выступлений команды.

- Действительно сборная Англии настолько сильная?

– Думаю, с первых минут присутствовало какое-то волнение, нервозность. Англия – топовая команда. Была нервозность, это было видно с первых минут. Ненужный первый гол нас немного застал.

Пропустить гол на первых минутах против такой команды – они такое не прощают, какой-то полумомент, рикошет. Потом начали входить в игру. Немного владели инициативой, были на мяче, были предпосылки для хороших атак, но ничего мы не забили.

И в первом тайме в первые 5 минут концентрации не хватило. И во втором тайме в первые 5 минут нам забили второй гол. Это уже было фатальным. После третьего гола Англия отошла, имея таких игроков высочайшего класса, играла уже по счету.

Мой выход на замену – выходить при 0:4, безусловно, хотелось помочь команде, им было тяжело. Было видно по ребятам, что они физически и морально были чуть подавлены. Не мне судить мой выход, есть эксперты. Чем мог – тем помог.

– Что после матча говорил Шевченко? Какая атмосфера в команде?

– Ребята расстроены. Так вылетать с Евро никто не хотел. Это большой счет для вылета и для такой стадии. Но тренерский штаб поблагодарил нас за весь турнир, за проделанную работу с 15 мая.

Сказал, что мы должны гордиться теми результатами и той игрой, которую мы показали на протяжении турнира, – сказал Макаренко в микст-зоне после матча.

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Источник — Трибуна

(3 голоса)

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Комментарии
    IronValdemar
    online
      IronValdemar, 04.07.2021 01:36
    -1
    Ти можеш гордитись. Якщо Шева це тобі сказав.
    + Ярмола, Яремчук, Бущан, Зінченко, Довбик. Частково Малина і Караваєв.
    Миколенко - провал. Сидор - провал. Матвієнко - провал. Жаль, що ця трійка взагалі поїхала.
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 04.07.2021 01:36
    0
    Шева, бери приклад зі Швейцарії. Вибила чемпіонів світу - Францію і могла вибити ще й Іспанію.
    А як билися хорвати проти тієї ж Іспанії?
    Взагалі, чому після поразки 4:0 ми не чуємо ЖОДНОГО слова вибачення від гравців і тренерів, а лише відмазки "суперник вище класом", "ми старалися, але не змогли", "не спрацював план на гру", і т. д. ?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 04.07.2021 01:27
    0
    Игру то показали всего ничего как раз, на пальцах 1й руки можно таймы посчитать
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 04.07.2021 01:36
    0
    Шева, бери приклад зі Швейцарії. Вибила чемпіонів світу - Францію і могла вибити ще й Іспанію.
    А як билися хорвати проти тієї ж Іспанії?
    Взагалі, чому після поразки 4:0 ми не чуємо ЖОДНОГО слова вибачення від гравців і тренерів, а лише відмазки "суперник вище класом", "ми старалися, але не змогли", "не спрацював план на гру", і т. д. ?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 04.07.2021 01:27
    0
    Игру то показали всего ничего как раз, на пальцах 1й руки можно таймы посчитать
    Ссылка
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