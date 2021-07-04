Андрей ШЕВЧЕНКО: «Сейчас я не буду подводить итоги Евро-2020»

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение от Англии со счетом 0:4 в матче четвертьфинала Евро-2020.
«Сегодня самую большую роли сыграли эпизоды, где мы не доиграли. Особенно на втором этаже, где мы знали, что у Англии есть преимущество. Потеряли Кривцова, и он мог составить им конкуренцию в воздухе. Для нас ощутимая потеря. Пропустили на старте первого и второго тайма - это моменты, где мы не доиграли».
«Команда не отказывалась от своей структуры, от своих принципов. Были моменты, где мы контролировали мяч, создавали шансы. Конечно, есть у них преимущество в классе. Если бы у нас были все игроки здоровы в течение турнира, были в лучшей форме, то, думаю, все равно было бы тяжело повторить этот результат».
«Итоги Евро? Я не буду сейчас подводить итоги Евро. Приедем в Киеве - и подведем итог. Что было хорошее, что плохое», - сказал Шевченко.
Источник — Sport.ua
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Або подумай - чи тренерство це взагалі твоє.
Украина не смогла забить Англии, впрочем как и предыдущие 4 соперника англичан.
Англия забила 4, ровно столько же за предыдущие четыре поединка. А ведь могли и "шашкой рубануть"!
Скажите им хоть спасибо бездари!
Разочаровал...
Игры не было на всем турнире , с первого матча и до последнего, говорят что Англия сильный соперник и прочее, а та же Чехия вылетела достойно и тоже была в 1/4, Швейцария выбила французов, и испанцами играли в 10 как львы до пенальти, и они не считают это невероятным достижением
По именам если говорить, кто в той Швейцарии знаменитый, Джака - игрок арсенала и то не основного состава, и все? У нас по вашему нет имён? Финалист лиги чемпионов( Зинченко) , лучший футболист серии А в мае или апреле ( Малиновский) , человек которого тут в Милан продают за 25 млн (Яремчук) , самый высокооплачиваемый футболист в Вест Хеме(Ярмоленко) , игроки шахтера которые осенью реал мадрид в двух матчах побеждали, да неужели прям такие калеки, та нифига, эта команда обыгрывала Португалию полтора года назад в Киеве, причем по делу
Теперь остался вопрос почему так бездарно провели это Евро, почему не было желания ни у кого даже бегать по полю, вот это не ясно
Або подумай - чи тренерство це взагалі твоє.
Без Тассоти и Ко??!
Разочаровал...
Або подумай - чи тренерство це взагалі твоє.
А нах ,@я она вообще нужна была в это время?
Потому, что Шева боялся Ямайского счета!
Поделили 5-8-е или 1/4 финала это по дружески.
А по мы факту 8-е.
Но в любом случае это прекрасно!!!!
Но это все условно..
2.0 Польша, Венгрия, Украина.
2.33 Россия и Словакия.
2,67 Турция и Сев. Македония.
И наверняка ими и останемся.
Тройная замена? Надейся и жди!!!
Тройная замена? Надейся и жди!!!
А то , что не смогли её провести вообще ржака
Игры не было на всем турнире , с первого матча и до последнего, говорят что Англия сильный соперник и прочее, а та же Чехия вылетела достойно и тоже была в 1/4, Швейцария выбила французов, и испанцами играли в 10 как львы до пенальти, и они не считают это невероятным достижением
По именам если говорить, кто в той Швейцарии знаменитый, Джака - игрок арсенала и то не основного состава, и все? У нас по вашему нет имён? Финалист лиги чемпионов( Зинченко) , лучший футболист серии А в мае или апреле ( Малиновский) , человек которого тут в Милан продают за 25 млн (Яремчук) , самый высокооплачиваемый футболист в Вест Хеме(Ярмоленко) , игроки шахтера которые осенью реал мадрид в двух матчах побеждали, да неужели прям такие калеки, та нифига, эта команда обыгрывала Португалию полтора года назад в Киеве, причем по делу
Теперь остался вопрос почему так бездарно провели это Евро, почему не было желания ни у кого даже бегать по полю, вот это не ясно
А нах ,@я она вообще нужна была в это время?
Потому, что Шева боялся Ямайского счета!
Без Тассоти и Ко??!
Скажите им хоть спасибо бездари!
Разочаровал...
Або подумай - чи тренерство це взагалі твоє.
Украина не смогла забить Англии, впрочем как и предыдущие 4 соперника англичан.
Англия забила 4, ровно столько же за предыдущие четыре поединка. А ведь могли и "шашкой рубануть"!
Або подумай - чи тренерство це взагалі твоє.
Поделили 5-8-е или 1/4 финала это по дружески.
А по мы факту 8-е.
Но в любом случае это прекрасно!!!!
Но это все условно..
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