Андрей ШЕВЧЕНКО: «Сейчас я не буду подводить итоги Евро-2020»

Тренер прокомментировал поражение от Англии

  • 04.07.2021 00:34
  • 4031 просмотр
  • 26 комментариев
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Сейчас я не буду подводить итоги Евро-2020»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение от Англии со счетом 0:4 в матче четвертьфинала Евро-2020.

«Сегодня самую большую роли сыграли эпизоды, где мы не доиграли. Особенно на втором этаже, где мы знали, что у Англии есть преимущество. Потеряли Кривцова, и он мог составить им конкуренцию в воздухе. Для нас ощутимая потеря. Пропустили на старте первого и второго тайма - это моменты, где мы не доиграли».

«Команда не отказывалась от своей структуры, от своих принципов. Были моменты, где мы контролировали мяч, создавали шансы. Конечно, есть у них преимущество в классе. Если бы у нас были все игроки здоровы в течение турнира, были в лучшей форме, то, думаю, все равно было бы тяжело повторить этот результат».

«Итоги Евро? Я не буду сейчас подводить итоги Евро. Приедем в Киеве - и подведем итог. Что было хорошее, что плохое», - сказал Шевченко.

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Источник — Sport.ua

(28 голосов)

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Комментарии
    Avis
    online
      Avis, 04.07.2021 01:11
    0
    Полностью провал Шевченко, сци..ло, слил весь чемпионат осталось только брюки снять перед бритами в конце матча. А команда у нас хорошая, ребята выполняли установку тренера и очень жаль что нп дал возможность сыграть тем кто был в запасе, уверен они не хуже тех что играли и разговоров про усталость небыло бы...
    Ссылка
    Sinai
    online
      Sinai, 04.07.2021 00:56
    0
    Istm, 04.07.2021 00:45
    підсумок один: йди вчись на клубах другої ліги.
    Або подумай - чи тренерство це взагалі твоє.
    Все вірно!. Виграє команда, програє тренер. У випадку Шеви це правило вірне на 100%.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 04.07.2021 00:53
    0
    Как нас учил Зинченко? Везде надо искать позитив!
    Украина не смогла забить Англии, впрочем как и предыдущие 4 соперника англичан.
    Англия забила 4, ровно столько же за предыдущие четыре поединка. А ведь могли и "шашкой рубануть"!
    Ссылка
    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 04.07.2021 00:51
    +2
    Как раз против Англии и набираешься опыта !
    Скажите им хоть спасибо бездари!
    Ссылка
    Владимир Кравцив
    online
      Владимир Кравцив, 04.07.2021 00:49
    -1
    Lion, 04.07.2021 00:45
    Малину видели в предыдущих играх.
    Разочаровал...
    В первых двух играх Малиновский был одним из лучших в составе сборной.
    Ссылка
    Kievforever
    online
      Kievforever, 04.07.2021 00:48
    +7
    Уж извините , не вижу достойного выступления по мнению Ярмоленко на евро 2020, достойное в чем ? В выходе 1/4 ? Ну разве что на бумаге
    Игры не было на всем турнире , с первого матча и до последнего, говорят что Англия сильный соперник и прочее, а та же Чехия вылетела достойно и тоже была в 1/4, Швейцария выбила французов, и испанцами играли в 10 как львы до пенальти, и они не считают это невероятным достижением
    По именам если говорить, кто в той Швейцарии знаменитый, Джака - игрок арсенала и то не основного состава, и все? У нас по вашему нет имён? Финалист лиги чемпионов( Зинченко) , лучший футболист серии А в мае или апреле ( Малиновский) , человек которого тут в Милан продают за 25 млн (Яремчук) , самый высокооплачиваемый футболист в Вест Хеме(Ярмоленко) , игроки шахтера которые осенью реал мадрид в двух матчах побеждали, да неужели прям такие калеки, та нифига, эта команда обыгрывала Португалию полтора года назад в Киеве, причем по делу
    Теперь остался вопрос почему так бездарно провели это Евро, почему не было желания ни у кого даже бегать по полю, вот это не ясно
    Ссылка
    Istm
    online
      Istm, 04.07.2021 00:48
    +5
    Леха Аксютенко, 04.07.2021 00:46
    1/4 финала Евро. Или вы ожидали победы?
    ви згодні, що у виході в чвертьфінал 50 відсотків фарту і 50 відсотків індивідуальної майстерності Зінченка, Ярмоленка, Бущана і ще кількох? Власне, роботи Шевченка - 0.
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 04.07.2021 00:46
    -3
    Istm, 04.07.2021 00:45
    підсумок один: йди вчись на клубах другої ліги.
    Або подумай - чи тренерство це взагалі твоє.
    1/4 финала Евро. Или вы ожидали победы?
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 04.07.2021 00:46
    +4
    "команда не отказалась от своих принципов...))) Похоже на троллинг болельщиков
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 04.07.2021 00:46
    +5
    alefteev77, 04.07.2021 00:39
    Чекаю Шевченка (без Тассотті та Мальдери) на клубній роботі десь в АПЛ або Серії А.
    Пусть для начала в Динамо К или Ференцвароше потренируется на кошках!
    Без Тассоти и Ко??!
    Ссылка
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 04.07.2021 00:46
    +10
    Фінськи комментатори сміючись дивувались, чому так запізно Шева вирішив провести тройну заміну, якби хвилині на 70, то гірше б не було
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 04.07.2021 00:45
    +1
    Mac_Gyver, 04.07.2021 00:42
    Жаль Малины и Зубкова не увидели. С ними было бы повеселее.
    Малину видели в предыдущих играх.
    Разочаровал...
    Ссылка
    Istm
    online
      Istm, 04.07.2021 00:45
    0
    підсумок один: йди вчись на клубах другої ліги.
    Або подумай - чи тренерство це взагалі твоє.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 04.07.2021 00:44
    +7
    Эпично Шева не смог сделать тройную замену на 90 минуте!!!
    А нах ,@я она вообще нужна была в это время?
    Потому, что Шева боялся Ямайского счета!
    Ссылка
    myroslavmail
    online
      myroslavmail, 04.07.2021 00:43
    0
    alefteev77, 04.07.2021 00:39
    Чекаю Шевченка (без Тассотті та Мальдери) на клубній роботі десь в АПЛ або Серії А.
    в чемпіонат Бельгії чи хоча би Угорщини ...
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 04.07.2021 00:42
    0
    euro2012_za_2012euro, 04.07.2021 00:38
    5-е Это если смотреть, что мы вылетели последними.
    Поделили 5-8-е или 1/4 финала это по дружески.
    А по мы факту 8-е.
    Но в любом случае это прекрасно!!!!
    Там эта условность не много не так считает, а от победителя. Т.е если Англия выиграет Евро, то Украина типа 5я, а если выиграет условно Италия , а Англия проиграет в полуфинале Дании, то Украина поделит 7-8 место
    Но это все условно..
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 04.07.2021 00:42
    +1
    Жаль Малины и Зубкова не увидели. С ними было бы повеселее.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 04.07.2021 00:42
    0
    Больше всех Пропущено в ср.
    2.0 Польша, Венгрия, Украина.
    2.33 Россия и Словакия.
    2,67 Турция и Сев. Македония.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 04.07.2021 00:41
    -2
    Мы единственные кто пропустил 10 мячей на этом чемпионате.
    И наверняка ими и останемся.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 04.07.2021 00:40
    +8
    Не надо печалиться - вся жизнь впереди!
    Тройная замена? Надейся и жди!!!
    Ссылка
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 04.07.2021 00:46
    +10
    Фінськи комментатори сміючись дивувались, чому так запізно Шева вирішив провести тройну заміну, якби хвилині на 70, то гірше б не було
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 04.07.2021 00:40
    +8
    Не надо печалиться - вся жизнь впереди!
    Тройная замена? Надейся и жди!!!
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 04.07.2021 00:39
    +8
    А вот тройная замена на 89 минуте это Позор!
    А то , что не смогли её провести вообще ржака
    Ссылка
    hidalgo65
    online
      hidalgo65, 04.07.2021 00:37
    +8
    не буду подводить итоги потому,что и сам не знаю чего же так получилось.В Киеве итальянские помощники накатают реферат,а я прочту
    Ссылка
    Kievforever
    online
      Kievforever, 04.07.2021 00:48
    +7
    Уж извините , не вижу достойного выступления по мнению Ярмоленко на евро 2020, достойное в чем ? В выходе 1/4 ? Ну разве что на бумаге
    Игры не было на всем турнире , с первого матча и до последнего, говорят что Англия сильный соперник и прочее, а та же Чехия вылетела достойно и тоже была в 1/4, Швейцария выбила французов, и испанцами играли в 10 как львы до пенальти, и они не считают это невероятным достижением
    По именам если говорить, кто в той Швейцарии знаменитый, Джака - игрок арсенала и то не основного состава, и все? У нас по вашему нет имён? Финалист лиги чемпионов( Зинченко) , лучший футболист серии А в мае или апреле ( Малиновский) , человек которого тут в Милан продают за 25 млн (Яремчук) , самый высокооплачиваемый футболист в Вест Хеме(Ярмоленко) , игроки шахтера которые осенью реал мадрид в двух матчах побеждали, да неужели прям такие калеки, та нифига, эта команда обыгрывала Португалию полтора года назад в Киеве, причем по делу
    Теперь остался вопрос почему так бездарно провели это Евро, почему не было желания ни у кого даже бегать по полю, вот это не ясно
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 04.07.2021 00:44
    +7
    Эпично Шева не смог сделать тройную замену на 90 минуте!!!
    А нах ,@я она вообще нужна была в это время?
    Потому, что Шева боялся Ямайского счета!
    Ссылка
    Istm
    online
      Istm, 04.07.2021 00:48
    +5
    Леха Аксютенко, 04.07.2021 00:46
    1/4 финала Евро. Или вы ожидали победы?
    ви згодні, що у виході в чвертьфінал 50 відсотків фарту і 50 відсотків індивідуальної майстерності Зінченка, Ярмоленка, Бущана і ще кількох? Власне, роботи Шевченка - 0.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 04.07.2021 00:46
    +5
    alefteev77, 04.07.2021 00:39
    Чекаю Шевченка (без Тассотті та Мальдери) на клубній роботі десь в АПЛ або Серії А.
    Пусть для начала в Динамо К или Ференцвароше потренируется на кошках!
    Без Тассоти и Ко??!
    Ссылка
    hidalgo65
    online
      hidalgo65, 04.07.2021 00:40
    +5
    alefteev77, 04.07.2021 00:39
    Чекаю Шевченка (без Тассотті та Мальдери) на клубній роботі десь в АПЛ або Серії А.
    разве что билеты на матчи продавать
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 04.07.2021 00:46
    +4
    "команда не отказалась от своих принципов...))) Похоже на троллинг болельщиков
    Ссылка
    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 04.07.2021 00:51
    +2
    Как раз против Англии и набираешься опыта !
    Скажите им хоть спасибо бездари!
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 04.07.2021 00:45
    +1
    Mac_Gyver, 04.07.2021 00:42
    Жаль Малины и Зубкова не увидели. С ними было бы повеселее.
    Малину видели в предыдущих играх.
    Разочаровал...
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 04.07.2021 00:42
    +1
    Жаль Малины и Зубкова не увидели. С ними было бы повеселее.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 04.07.2021 00:39
    +1
    Чекаю Шевченка (без Тассотті та Мальдери) на клубній роботі десь в АПЛ або Серії А.
    Ссылка
    Avis
    online
      Avis, 04.07.2021 01:11
    0
    Полностью провал Шевченко, сци..ло, слил весь чемпионат осталось только брюки снять перед бритами в конце матча. А команда у нас хорошая, ребята выполняли установку тренера и очень жаль что нп дал возможность сыграть тем кто был в запасе, уверен они не хуже тех что играли и разговоров про усталость небыло бы...
    Ссылка
    Sinai
    online
      Sinai, 04.07.2021 00:56
    0
    Istm, 04.07.2021 00:45
    підсумок один: йди вчись на клубах другої ліги.
    Або подумай - чи тренерство це взагалі твоє.
    Все вірно!. Виграє команда, програє тренер. У випадку Шеви це правило вірне на 100%.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 04.07.2021 00:53
    0
    Как нас учил Зинченко? Везде надо искать позитив!
    Украина не смогла забить Англии, впрочем как и предыдущие 4 соперника англичан.
    Англия забила 4, ровно столько же за предыдущие четыре поединка. А ведь могли и "шашкой рубануть"!
    Ссылка
    Istm
    online
      Istm, 04.07.2021 00:45
    0
    підсумок один: йди вчись на клубах другої ліги.
    Або подумай - чи тренерство це взагалі твоє.
    Ссылка
    myroslavmail
    online
      myroslavmail, 04.07.2021 00:43
    0
    alefteev77, 04.07.2021 00:39
    Чекаю Шевченка (без Тассотті та Мальдери) на клубній роботі десь в АПЛ або Серії А.
    в чемпіонат Бельгії чи хоча би Угорщини ...
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 04.07.2021 00:42
    0
    euro2012_za_2012euro, 04.07.2021 00:38
    5-е Это если смотреть, что мы вылетели последними.
    Поделили 5-8-е или 1/4 финала это по дружески.
    А по мы факту 8-е.
    Но в любом случае это прекрасно!!!!
    Там эта условность не много не так считает, а от победителя. Т.е если Англия выиграет Евро, то Украина типа 5я, а если выиграет условно Италия , а Англия проиграет в полуфинале Дании, то Украина поделит 7-8 место
    Но это все условно..
    Ссылка
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