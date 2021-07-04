Андрей ШЕВЧЕНКО: «Сейчас я не буду подводить итоги Евро-2020»

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение от Англии со счетом 0:4 в матче четвертьфинала Евро-2020.

«Сегодня самую большую роли сыграли эпизоды, где мы не доиграли. Особенно на втором этаже, где мы знали, что у Англии есть преимущество. Потеряли Кривцова, и он мог составить им конкуренцию в воздухе. Для нас ощутимая потеря. Пропустили на старте первого и второго тайма - это моменты, где мы не доиграли».

«Команда не отказывалась от своей структуры, от своих принципов. Были моменты, где мы контролировали мяч, создавали шансы. Конечно, есть у них преимущество в классе. Если бы у нас были все игроки здоровы в течение турнира, были в лучшей форме, то, думаю, все равно было бы тяжело повторить этот результат».

«Итоги Евро? Я не буду сейчас подводить итоги Евро. Приедем в Киеве - и подведем итог. Что было хорошее, что плохое», - сказал Шевченко.