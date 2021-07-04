Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Четвертьфинал Евро - огромное достижение для Украины»

Атакующий хавбек сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал поражение 0:4 от Англии в четвертьфинале Евро-2020.
«Я считаю, что Англия заслуженно выиграла. Поздравляю их. Нас надломил быстрый мяч, потому что у нас была стратегия и тактика, но быстро пропустили и все сломалось. У нас отличная команда с хорошим коллективом, нас ничего не сломает. Несмотря на результат, я горжусь, что нахожусь в этом коллективе».
«Считаю, что четвертьфинал - огромное достижение. Поздравляю болельщиков. Выступили хорошо. В некоторых матчах могли сыграть лучше, но я доволен результатом. Мы задержались дольше, чем Германия и Португалия».
«Сейчас мы проиграли, но нужно смотреть, кому проиграли. Одной из лучших команд мира», - сказал Ярмоленко.
Источник — Футбол 1/2/3
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Самая сильная полузащита у нас была с Ярмолой, Коноплянкой по флагам и Назаренко в центре
А то , что не смогли её провести вообще ржака
Єдина збірна, яку переїхали катком в 1/4.
Досягнення?
Сьогодні можу сказати тільки одне про команду - БЕЗВОЛЬНІСТЬ. Мляві перепасовочки позаду, жодної жовтої картки, ніякого бажання переламати хід матчу.
Поделили 5-8-е или 1/4 финала это по дружески.
А по мы факту 8-е.
Но в любом случае это прекрасно!!!!
Єдина збірна, яку переїхали катком в 1/4.
Досягнення?
Сьогодні можу сказати тільки одне про команду - БЕЗВОЛЬНІСТЬ. Мляві перепасовочки позаду, жодної жовтої картки, ніякого бажання переламати хід матчу.
Єдина збірна, яку переїхали катком в 1/4.
Досягнення?
Сьогодні можу сказати тільки одне про команду - БЕЗВОЛЬНІСТЬ. Мляві перепасовочки позаду, жодної жовтої картки, ніякого бажання переламати хід матчу.
Єдина збірна, яку переїхали катком в 1/4.
Досягнення?
Сьогодні можу сказати тільки одне про команду - БЕЗВОЛЬНІСТЬ. Мляві перепасовочки позаду, жодної жовтої картки, ніякого бажання переламати хід матчу.
А то , что не смогли её провести вообще ржака
Єдина збірна, яку переїхали катком в 1/4.
Досягнення?
Сьогодні можу сказати тільки одне про команду - БЕЗВОЛЬНІСТЬ. Мляві перепасовочки позаду, жодної жовтої картки, ніякого бажання переламати хід матчу.
Самая сильная полузащита у нас была с Ярмолой, Коноплянкой по флагам и Назаренко в центре
Єдина збірна, яку переїхали катком в 1/4.
Досягнення?
Сьогодні можу сказати тільки одне про команду - БЕЗВОЛЬНІСТЬ. Мляві перепасовочки позаду, жодної жовтої картки, ніякого бажання переламати хід матчу.
Поделили 5-8-е или 1/4 финала это по дружески.
А по мы факту 8-е.
Но в любом случае это прекрасно!!!!
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