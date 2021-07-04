Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Четвертьфинал Евро - огромное достижение для Украины»

Вингер прокомментировал вылет Украины

  • 04.07.2021 00:16
  • 2584 просмотра
  • 26 комментариев
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Четвертьфинал Евро - огромное достижение для Украины»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Атакующий хавбек сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал поражение 0:4 от Англии в четвертьфинале Евро-2020.

«Я считаю, что Англия заслуженно выиграла. Поздравляю их. Нас надломил быстрый мяч, потому что у нас была стратегия и тактика, но быстро пропустили и все сломалось. У нас отличная команда с хорошим коллективом, нас ничего не сломает. Несмотря на результат, я горжусь, что нахожусь в этом коллективе».

«Считаю, что четвертьфинал - огромное достижение. Поздравляю болельщиков. Выступили хорошо. В некоторых матчах могли сыграть лучше, но я доволен результатом. Мы задержались дольше, чем Германия и Португалия».

«Сейчас мы проиграли, но нужно смотреть, кому проиграли. Одной из лучших команд мира», - сказал Ярмоленко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(14 голосов)

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Комментарии
    Stealth2001
    online
      Stealth2001, 04.07.2021 01:46
    0
    У меня есть вопросы к эХпертам, а то не могу понять некоторые вещи. 1. О чем думал Шева и какие цели ставил планируя выпустить на 90й минуте сразу 3х игроков. Я так понимаю сравнять быстренько счет и перевести игру в овертайм ...а там и замочить англичан. Но судья сучонок помешал...дал свисток(( 2. Такой радости на лицах наших футболистов и тренера после матча я никогда и не видел. Шева вообще облизал всех ..и их тренеров и футболистов. Я всегда думал , что нормальный тренер, особенно, после поражения быстренько жмет руку коллеге тренеру и сваливает в раздевалку зализывать раны. Но наш Шева как нашкодивший щенок облизал всех. 3. Хватит уже орать , что выход в четвертьфинал -Это событие мирового масштаба и что чез 1000 лет наши потомки будут об этом помнить. Может хватит ? Может начнем уважать нашу с вами страну и честно скажем, что сыграли то херовенько и прошли дальше только благодаря невероятному везению. Или давайте всем нашим футболистам дадим Звание Заслуженный Мастер Спорта)))...Хотя россиян нужно переплюнуть и дать ВСЕМ Героев Украины! Давайте прекратим страдать херней и честно признает, что ГЕРОЯМИ это чемпионата были сборные ВЕНГРИИ, ЧЕХИИ и ШВЕЙЦАРИИ. За них реально было не стыдно.
    Ссылка
    Hideyuki Fukasawa
    online
      Hideyuki Fukasawa, 04.07.2021 01:15
    0
    Единственный за кого не стыдно.
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    HaloGen
    online
      HaloGen, 04.07.2021 00:51
    +2
    Ярмоле спасибо за Евро. Ему будет 32 и он выложился. Жаль, что среди молодых у нас нет сейчас игроков такого калибра.
    Самая сильная полузащита у нас была с Ярмолой, Коноплянкой по флагам и Назаренко в центре
    Ссылка
    PUTIN-XUYLO
    online
      PUTIN-XUYLO, 04.07.2021 00:45
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    Ярмоленко не разочаровал но лучше бы вы шведам по пенальти проиграли чем смотреть этот позор
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    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 04.07.2021 00:36
    +8
    А вот тройная замена на 89 минуте это Позор!
    А то , что не смогли её провести вообще ржака
    Ссылка
    Real20
    online
      Real20, 04.07.2021 00:33
    +6
    Ярмоленко молодец
    Ссылка
    Дмитрий Топалов
    online
      Дмитрий Топалов, 04.07.2021 00:32
    +2
    IronValdemar, 04.07.2021 00:22
    "Нас надломил быстрый мяч, потому что у нас была стратегия и тактика, но быстро пропустили и все сломалось. У нас отличная команда с хорошим коллективом, нас ничего не сломает."
    Єдина збірна, яку переїхали катком в 1/4.
    Досягнення?
    Сьогодні можу сказати тільки одне про команду - БЕЗВОЛЬНІСТЬ. Мляві перепасовочки позаду, жодної жовтої картки, ніякого бажання переламати хід матчу.
    Для того щоб не було того, про що ви говорите, потрібно мати куда більшу лаву запасних, збірна Бельгії теж не блекавична була, як і збірна Франції. Як би збірна України поставила автобус то може рахунок був би меншим там 2-0, чи 1-0 але грали у більш відкритий футбол, що як мені здається більш цікавіше, але моментів більше не вдалось створити, гра в захисті провальна. Якщо вцілому то виступ досить серйозний, якщо дивитися в реалії ( рейтинг чемпіонату, корупція, війна, гравців рівня Кейна у нас не має+ до шведів був тиждень на відпочинок, а тут 3 дні ще й у англійців більше на 1 день...)
    Ссылка
    Mr.Budd
    online
      Mr.Budd, 04.07.2021 00:29
    +9
    По игре вопросов нет, это все те-же футболисты, которые в составе динамо и шахтёра летят грандам и не только с разгромным счетом. Из га..на конфетку не слепишь. Вопросы только снова почему при счёте 4-0 вся команда паслась у своих ворот
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 04.07.2021 00:28
    +1
    5-е Это если смотреть, что мы вылетели последними.
    Поделили 5-8-е или 1/4 финала это по дружески.
    А по мы факту 8-е.
    Но в любом случае это прекрасно!!!!
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 04.07.2021 00:26
    +7
    Ярмоленко приятно удивил. А так, выступили достойно. Оказались в восьмёрке лучших. Правда против грандов играть не умеем. Но обыграли шведов, которые заняли 1-е место в группе с поляками и испанцами.
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    online
      syrkis-shybkis, 04.07.2021 00:26
    +3
    IronValdemar, 04.07.2021 00:22
    "Нас надломил быстрый мяч, потому что у нас была стратегия и тактика, но быстро пропустили и все сломалось. У нас отличная команда с хорошим коллективом, нас ничего не сломает."
    Єдина збірна, яку переїхали катком в 1/4.
    Досягнення?
    Сьогодні можу сказати тільки одне про команду - БЕЗВОЛЬНІСТЬ. Мляві перепасовочки позаду, жодної жовтої картки, ніякого бажання переламати хід матчу.
    Согласен.Случайно выиграли у Македонии,пролезли, а там Шведам просто не фартило.И вот результат
    Ссылка
    romeo_xai
    online
      romeo_xai, 04.07.2021 00:26
    +10
    Разом з Бущаном та Яремчуком були тими, за кого було не соромно. Решта посередньо. Шкода, що всуху програли. Шева намудрив з підготовкою, команда не бігла.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 04.07.2021 00:24
    +6
    таки да..однако это не повод так обосраться в этом четвертьфинале
    Ссылка
    Real20
    online
      Real20, 04.07.2021 00:24
    +1
    Evgeny_Boykinyuk, 04.07.2021 00:21
    халява с 3 места будучи худшей из тех что вышли и отскок в 1/8, это огромное достижение??
    Ну такой уровень нашей команды
    Ссылка
    ArsenyPilat
    online
      ArsenyPilat, 04.07.2021 00:24
    +6
    Все верно сказал: топ- сборные Франции, Нидерландов, Германии, Португалии вылетели в 1/8 финала ЧЕ, а украинцы задержались, конечно, не без доли везения...
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 04.07.2021 00:23
    0
    Це і була обіцяна кимось серія пенальтієв?
    Ссылка
    IronValdemar
    online
      IronValdemar, 04.07.2021 00:22
    +13
    "Нас надломил быстрый мяч, потому что у нас была стратегия и тактика, но быстро пропустили и все сломалось. У нас отличная команда с хорошим коллективом, нас ничего не сломает."
    Єдина збірна, яку переїхали катком в 1/4.
    Досягнення?
    Сьогодні можу сказати тільки одне про команду - БЕЗВОЛЬНІСТЬ. Мляві перепасовочки позаду, жодної жовтої картки, ніякого бажання переламати хід матчу.
    Ссылка
    Evgeny_Boykinyuk
    online
      Evgeny_Boykinyuk, 04.07.2021 00:21
    +4
    халява с 3 места будучи худшей из тех что вышли и отскок в 1/8, это огромное достижение??
    Ссылка
    Viktor VK
    online
      Viktor VK, 04.07.2021 00:20
    +1
    И чееее, на этом надо было остановиься что ли !?!
    Ссылка
    Nordenus
    online
      Nordenus, 04.07.2021 00:20
    +17
    Ярмола красава, на удивление был лучшим на этом Евро, в отличии от некоторых...
    Ссылка
    Алексей Ильин
    online
      Алексей Ильин, 04.07.2021 00:19
    +22
    Выдал лучший турнир в своей карьере, молодец Ярмола!
    Ссылка
    Nordenus
    online
      Nordenus, 04.07.2021 00:20
    +17
    Ярмола красава, на удивление был лучшим на этом Евро, в отличии от некоторых...
    Ссылка
    IronValdemar
    online
      IronValdemar, 04.07.2021 00:22
    +13
    "Нас надломил быстрый мяч, потому что у нас была стратегия и тактика, но быстро пропустили и все сломалось. У нас отличная команда с хорошим коллективом, нас ничего не сломает."
    Єдина збірна, яку переїхали катком в 1/4.
    Досягнення?
    Сьогодні можу сказати тільки одне про команду - БЕЗВОЛЬНІСТЬ. Мляві перепасовочки позаду, жодної жовтої картки, ніякого бажання переламати хід матчу.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 04.07.2021 00:20
    +13
    Ярмоленко видав свій максимум. До нього питань немає. Бажаю йому ще 2-3 роки пограти на високому рівні або повернутись в ДК. Сподіваюсь Андрій колись відкриє футбольну академію власного імені і буде виховувати нових технічних українських гравців.
    Ссылка
    romeo_xai
    online
      romeo_xai, 04.07.2021 00:26
    +10
    Разом з Бущаном та Яремчуком були тими, за кого було не соромно. Решта посередньо. Шкода, що всуху програли. Шева намудрив з підготовкою, команда не бігла.
    Ссылка
    Mr.Budd
    online
      Mr.Budd, 04.07.2021 00:29
    +9
    По игре вопросов нет, это все те-же футболисты, которые в составе динамо и шахтёра летят грандам и не только с разгромным счетом. Из га..на конфетку не слепишь. Вопросы только снова почему при счёте 4-0 вся команда паслась у своих ворот
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 04.07.2021 00:36
    +8
    А вот тройная замена на 89 минуте это Позор!
    А то , что не смогли её провести вообще ржака
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 04.07.2021 00:26
    +7
    Ярмоленко приятно удивил. А так, выступили достойно. Оказались в восьмёрке лучших. Правда против грандов играть не умеем. Но обыграли шведов, которые заняли 1-е место в группе с поляками и испанцами.
    Ссылка
    Real20
    online
      Real20, 04.07.2021 00:33
    +6
    Ярмоленко молодец
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 04.07.2021 00:24
    +6
    таки да..однако это не повод так обосраться в этом четвертьфинале
    Ссылка
    ArsenyPilat
    online
      ArsenyPilat, 04.07.2021 00:24
    +6
    Все верно сказал: топ- сборные Франции, Нидерландов, Германии, Португалии вылетели в 1/8 финала ЧЕ, а украинцы задержались, конечно, не без доли везения...
    Ссылка
    dima.krot
    online
      dima.krot, 04.07.2021 00:19
    +5
    Если отбросить все эмоции, то все по делу сказал!
    Ссылка
    Evgeny_Boykinyuk
    online
      Evgeny_Boykinyuk, 04.07.2021 00:21
    +4
    халява с 3 места будучи худшей из тех что вышли и отскок в 1/8, это огромное достижение??
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    online
      syrkis-shybkis, 04.07.2021 00:26
    +3
    IronValdemar, 04.07.2021 00:22
    "Нас надломил быстрый мяч, потому что у нас была стратегия и тактика, но быстро пропустили и все сломалось. У нас отличная команда с хорошим коллективом, нас ничего не сломает."
    Єдина збірна, яку переїхали катком в 1/4.
    Досягнення?
    Сьогодні можу сказати тільки одне про команду - БЕЗВОЛЬНІСТЬ. Мляві перепасовочки позаду, жодної жовтої картки, ніякого бажання переламати хід матчу.
    Согласен.Случайно выиграли у Македонии,пролезли, а там Шведам просто не фартило.И вот результат
    Ссылка
    HaloGen
    online
      HaloGen, 04.07.2021 00:51
    +2
    Ярмоле спасибо за Евро. Ему будет 32 и он выложился. Жаль, что среди молодых у нас нет сейчас игроков такого калибра.
    Самая сильная полузащита у нас была с Ярмолой, Коноплянкой по флагам и Назаренко в центре
    Ссылка
    Дмитрий Топалов
    online
      Дмитрий Топалов, 04.07.2021 00:32
    +2
    IronValdemar, 04.07.2021 00:22
    "Нас надломил быстрый мяч, потому что у нас была стратегия и тактика, но быстро пропустили и все сломалось. У нас отличная команда с хорошим коллективом, нас ничего не сломает."
    Єдина збірна, яку переїхали катком в 1/4.
    Досягнення?
    Сьогодні можу сказати тільки одне про команду - БЕЗВОЛЬНІСТЬ. Мляві перепасовочки позаду, жодної жовтої картки, ніякого бажання переламати хід матчу.
    Для того щоб не було того, про що ви говорите, потрібно мати куда більшу лаву запасних, збірна Бельгії теж не блекавична була, як і збірна Франції. Як би збірна України поставила автобус то може рахунок був би меншим там 2-0, чи 1-0 але грали у більш відкритий футбол, що як мені здається більш цікавіше, але моментів більше не вдалось створити, гра в захисті провальна. Якщо вцілому то виступ досить серйозний, якщо дивитися в реалії ( рейтинг чемпіонату, корупція, війна, гравців рівня Кейна у нас не має+ до шведів був тиждень на відпочинок, а тут 3 дні ще й у англійців більше на 1 день...)
    Ссылка
    PUTIN-XUYLO
    online
      PUTIN-XUYLO, 04.07.2021 00:45
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    Ярмоленко не разочаровал но лучше бы вы шведам по пенальти проиграли чем смотреть этот позор
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 04.07.2021 00:28
    +1
    5-е Это если смотреть, что мы вылетели последними.
    Поделили 5-8-е или 1/4 финала это по дружески.
    А по мы факту 8-е.
    Но в любом случае это прекрасно!!!!
    Ссылка
    Real20
    online
      Real20, 04.07.2021 00:24
    +1
    Evgeny_Boykinyuk, 04.07.2021 00:21
    халява с 3 места будучи худшей из тех что вышли и отскок в 1/8, это огромное достижение??
    Ну такой уровень нашей команды
    Ссылка
    Viktor VK
    online
      Viktor VK, 04.07.2021 00:20
    +1
    И чееее, на этом надо было остановиься что ли !?!
    Ссылка
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