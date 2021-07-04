Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Четвертьфинал Евро - огромное достижение для Украины»

Атакующий хавбек сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал поражение 0:4 от Англии в четвертьфинале Евро-2020.

«Я считаю, что Англия заслуженно выиграла. Поздравляю их. Нас надломил быстрый мяч, потому что у нас была стратегия и тактика, но быстро пропустили и все сломалось. У нас отличная команда с хорошим коллективом, нас ничего не сломает. Несмотря на результат, я горжусь, что нахожусь в этом коллективе».

«Считаю, что четвертьфинал - огромное достижение. Поздравляю болельщиков. Выступили хорошо. В некоторых матчах могли сыграть лучше, но я доволен результатом. Мы задержались дольше, чем Германия и Португалия».

«Сейчас мы проиграли, но нужно смотреть, кому проиграли. Одной из лучших команд мира», - сказал Ярмоленко.