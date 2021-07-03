ФОТО. Англичане стали на колено в начале матча, украинские футболисты – нет

3 июля в матче 1/4 финала Евро-2020 играют сборные Украины и Англии

  • 03.07.2021 22:05
  • 2324 просмотра
  • 2 комментария
ФОТО. Англичане стали на колено в начале матча, украинские футболисты – нет
© Getty Images/Global Images Ukraine

3 июля в матче 1/4 финала Евро-2020 играют сборные Украины и Англии.

Англичане стали на колено в начале матча, украинские футболисты – нет.

Традиция ставать на колено идет с прошлого года. Таким образом футболисты поддерживают борьбу против расизма и движение Black Lives Matter.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    NeRoN69
    online
      NeRoN69, 03.07.2021 22:32
    0
    У украинцев колоний в Африке не было.
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
    online
      Vitalik_Medvid, 03.07.2021 22:17
    +5
    Молодці! Той брєд з ставанням на коліно потрібно закінчувати.
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
    online
      Vitalik_Medvid, 03.07.2021 22:17
    +5
    Молодці! Той брєд з ставанням на коліно потрібно закінчувати.
    Ссылка
    NeRoN69
    online
      NeRoN69, 03.07.2021 22:32
    0
    У украинцев колоний в Африке не было.
    Ссылка
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