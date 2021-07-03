ФОТО. Англичане стали на колено в начале матча, украинские футболисты – нет

3 июля в матче 1/4 финала Евро-2020 играют сборные Украины и Англии.
Англичане стали на колено в начале матча, украинские футболисты – нет.
Традиция ставать на колено идет с прошлого года. Таким образом футболисты поддерживают борьбу против расизма и движение Black Lives Matter.
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Источник — Sport.ua
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