На Евро-2020 всего 6 команд встают на колено перед матчами

Акцию поддержали лишь четверть сборных

  • 19.06.2021 15:26
  • 3081 просмотр
  • 5 комментариев
На Евро-2020 всего 6 команд встают на колено перед матчами
© Getty Images/Global Images Ukraine

Групповой этап Евро-2020 в самом разгаре: все команды уже провели как минимум по одному (а большинство – уже по два) матчу на турнире.

Акцию движения BLM из 24-команд-участниц турнира поддержали только шесть. Вставали на одно колено перед стартом матча команды Бельгии, Англии, Шотландии, Турции, Уэльса и Швейцарии.

При этом перед обеими матчами вставали на колено только три команды – Англия, Уэльс и Бельгия. Остальные три сборные поддержали акцию только в том матче, где встречались с одной из названной выше троицы.

Причины отказа других команд поддерживать акцию разные. Французы считают, что вставать на колено имеет смысл только в том случае, если это будут делать все команды-участницы турнира. Чехия решила поддержать борьбу с расизмом другим образом – указать на нашивку «Respect» на своих футболках перед началом матча.

В некоторых странах к акции отнеслись негативно. В Санкт-Петербурге российские болельщики перед матчем с Бельгией освистали вставшую на колено команду-соперника.

А сборной Венгрии вставать на колено запретила местная федерация футбола. Против поддержки BLM высказался премьер-министр страны Виктор Орбан:

«Венгры преклоняют колено в трех случаях: перед Богом, перед родиной и когда просят руки своей возлюбленной. Преклонение колена изобретено странами, владевшими рабами, а мы никогда этим не занимались, поэтому не видим важности этого».

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Источник — Delfi.lv

(13 голосов)

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Комментарии
    Ostap1948
      Ostap1948, 19.06.2021 16:41
    0
    maverik, 19.06.2021 16:28
    «Венгры преклоняют колено в трех случаях: перед Богом, перед родиной и когда просят руки своей возлюбленной. Преклонение колена изобретено странами, владевшими рабами, а мы никогда этим не занимались, поэтому не видим важности этого». Полностью подписываюсь под этими словами,мое мнение проблема раздута .Я отношусь к чернокожим,неграм ,африканцам не знаю как правильно так как не заморачиваюсь, очень хорошо так как не имел общения с ними.Для меня цвет кожи не имеет значения имеет поступки.
    Я бы ещё добавил вторым "... перед мамой"
    Ссылка
    maverik
    online
      maverik, 19.06.2021 16:28
    0
    «Венгры преклоняют колено в трех случаях: перед Богом, перед родиной и когда просят руки своей возлюбленной. Преклонение колена изобретено странами, владевшими рабами, а мы никогда этим не занимались, поэтому не видим важности этого». Полностью подписываюсь под этими словами,мое мнение проблема раздута .Я отношусь к чернокожим,неграм ,африканцам не знаю как правильно так как не заморачиваюсь, очень хорошо так как не имел общения с ними.Для меня цвет кожи не имеет значения имеет поступки.
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 19.06.2021 15:48
    0
    Ссылка
    Bosh1908
      Bosh1908, 19.06.2021 15:36
    +1
    Комусь це муляє в очі, ну нехай стають, це справа кожної збірної. Головне попереду 90 хвилин матчу.
    Ссылка
    Mishak
    online
      Mishak, 19.06.2021 15:32
    +5
    Если честно, то это бред от АПЛ! Может, уже на 2-х коленях вставать перед черными в поддержку BLM?)))
    Ссылка
    Mishak
    online
      Mishak, 19.06.2021 15:32
    +5
    Если честно, то это бред от АПЛ! Может, уже на 2-х коленях вставать перед черными в поддержку BLM?)))
    Ссылка
    Bosh1908
    online
      Bosh1908, 19.06.2021 15:36
    +1
    Комусь це муляє в очі, ну нехай стають, це справа кожної збірної. Головне попереду 90 хвилин матчу.
    Ссылка
    Ostap1948
    online
      Ostap1948, 19.06.2021 16:41
    0
    maverik, 19.06.2021 16:28
    «Венгры преклоняют колено в трех случаях: перед Богом, перед родиной и когда просят руки своей возлюбленной. Преклонение колена изобретено странами, владевшими рабами, а мы никогда этим не занимались, поэтому не видим важности этого». Полностью подписываюсь под этими словами,мое мнение проблема раздута .Я отношусь к чернокожим,неграм ,африканцам не знаю как правильно так как не заморачиваюсь, очень хорошо так как не имел общения с ними.Для меня цвет кожи не имеет значения имеет поступки.
    Я бы ещё добавил вторым "... перед мамой"
    Ссылка
    maverik
    online
      maverik, 19.06.2021 16:28
    0
    «Венгры преклоняют колено в трех случаях: перед Богом, перед родиной и когда просят руки своей возлюбленной. Преклонение колена изобретено странами, владевшими рабами, а мы никогда этим не занимались, поэтому не видим важности этого». Полностью подписываюсь под этими словами,мое мнение проблема раздута .Я отношусь к чернокожим,неграм ,африканцам не знаю как правильно так как не заморачиваюсь, очень хорошо так как не имел общения с ними.Для меня цвет кожи не имеет значения имеет поступки.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 19.06.2021 15:48
    0
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