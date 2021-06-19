На Евро-2020 всего 6 команд встают на колено перед матчами

Групповой этап Евро-2020 в самом разгаре: все команды уже провели как минимум по одному (а большинство – уже по два) матчу на турнире.

Акцию движения BLM из 24-команд-участниц турнира поддержали только шесть. Вставали на одно колено перед стартом матча команды Бельгии, Англии, Шотландии, Турции, Уэльса и Швейцарии.

При этом перед обеими матчами вставали на колено только три команды – Англия, Уэльс и Бельгия. Остальные три сборные поддержали акцию только в том матче, где встречались с одной из названной выше троицы.

Причины отказа других команд поддерживать акцию разные. Французы считают, что вставать на колено имеет смысл только в том случае, если это будут делать все команды-участницы турнира. Чехия решила поддержать борьбу с расизмом другим образом – указать на нашивку «Respect» на своих футболках перед началом матча.

В некоторых странах к акции отнеслись негативно. В Санкт-Петербурге российские болельщики перед матчем с Бельгией освистали вставшую на колено команду-соперника.

А сборной Венгрии вставать на колено запретила местная федерация футбола. Против поддержки BLM высказался премьер-министр страны Виктор Орбан:

«Венгры преклоняют колено в трех случаях: перед Богом, перед родиной и когда просят руки своей возлюбленной. Преклонение колена изобретено странами, владевшими рабами, а мы никогда этим не занимались, поэтому не видим важности этого».