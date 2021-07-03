Беседин пожелал сборной Украины удачи в матче с Англией

Форвард сборной Украины Артем Беседин, который сейчас восстанавливается после тяжелой травмы колена, полученной в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции, пожелал команде удачи в матче четвертьфинала против Англии:
«Парни! Удачи вам сегодня! Я уверен, что игра и результат будут достойными. Спасибо всем за поддержку».
Напомним, самому Беседину лететь в Рим на матч запретили врачи.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.