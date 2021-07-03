Беседин пожелал сборной Украины удачи в матче с Англией

Форвард сборной Украины Артем Беседин, который сейчас восстанавливается после тяжелой травмы колена, полученной в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции, пожелал команде удачи в матче четвертьфинала против Англии:

«Парни! Удачи вам сегодня! Я уверен, что игра и результат будут достойными. Спасибо всем за поддержку».

Напомним, самому Беседину лететь в Рим на матч запретили врачи.