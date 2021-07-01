Врачи запретили Беседину лететь на матч Украина – Англия

Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко

  • 01.07.2021 23:37
  • 2507 просмотров
  • 1 комментарий
Врачи запретили Беседину лететь на матч Украина – Англия
© Getty Images/Global Images Ukraine

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил о том, что врачи запретили Артему Беседину лететь в Рим на матч 1/4 финала Евро-2020 Украина – Англия (3 июля):

«Врачи сборной и «Динамо» не разрешают сейчас вылет Беседина к команде. Мы ему такую возможность дали, чтобы он поехал вместе с женой в Рим и поддерживал на трибуне нашу сборную. К сожалению, врач «Динамо» и врач сборной запретили такой перелет.

Сейчас Артем будет проходить реабилитацию, будет лечиться. Желаем как можно скорее вернуться на поле. Он нам очень и очень нужен, нашей сборной, болельщикам. Верим, что Беседин как можно скорее вернется в футбол и будет радовать нас своей игрой.

А мы ценим его игровые, бойцовские качества. Эта победа сборной была посвящена именно ему. В следующем матче сборная будет играть для наших болельщиков и лично для Беседина.

Это исторический матч. Наша сборная впервые вышла из группы. Впервые вышли в 1/4 финала. Надеюсь, это будет и дальше продолжаться, это впервые в истории. Очень важно, чтобы такие эмоции запомнились нашим болельщикам».

Напомним, Беседин получил тяжелую травму колена в овертайме матча 1/8 финала Евро-2020 против Швеции (победа 2:1). Форвард «Динамо» выбыл из игры на полгода.

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Источник — ТК Футбол

(9 голосов)

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Комментарии
    umnuy2
    online
      umnuy2, 01.07.2021 23:46
    0
    повезиите на машине как каргббо с открытым переломом..... идиоты,лишь бы попеариться
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 01.07.2021 23:46
    0
    повезиите на машине как каргббо с открытым переломом..... идиоты,лишь бы попеариться
    Ссылка
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