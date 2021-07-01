Врачи запретили Беседину лететь на матч Украина – Англия

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил о том, что врачи запретили Артему Беседину лететь в Рим на матч 1/4 финала Евро-2020 Украина – Англия (3 июля):

«Врачи сборной и «Динамо» не разрешают сейчас вылет Беседина к команде. Мы ему такую возможность дали, чтобы он поехал вместе с женой в Рим и поддерживал на трибуне нашу сборную. К сожалению, врач «Динамо» и врач сборной запретили такой перелет.

Сейчас Артем будет проходить реабилитацию, будет лечиться. Желаем как можно скорее вернуться на поле. Он нам очень и очень нужен, нашей сборной, болельщикам. Верим, что Беседин как можно скорее вернется в футбол и будет радовать нас своей игрой.

А мы ценим его игровые, бойцовские качества. Эта победа сборной была посвящена именно ему. В следующем матче сборная будет играть для наших болельщиков и лично для Беседина.

Это исторический матч. Наша сборная впервые вышла из группы. Впервые вышли в 1/4 финала. Надеюсь, это будет и дальше продолжаться, это впервые в истории. Очень важно, чтобы такие эмоции запомнились нашим болельщикам».

Напомним, Беседин получил тяжелую травму колена в овертайме матча 1/8 финала Евро-2020 против Швеции (победа 2:1). Форвард «Динамо» выбыл из игры на полгода.