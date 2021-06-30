Беседину планируют организовать поездку на матч Украина - Англия

На поле форвард в ближайшее время не вернется

  • 30.06.2021 21:22
  • 6082 просмотра
  • 8 комментариев
Беседину планируют организовать поездку на матч Украина - Англия
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард сборной Украины Артем Беседин, получивший повреждение ноги в матче Евро-2020 против Швеции, вернулся в Киев, где было определено, что игроку предстоит восстанавливаться около 6 месяцев.

Однако президент УАФ Андрей Павелко рассказал, что футболисту «Динамо» хотят организовать поездку в Рим на матч четвертьфинала Украина - Англия, чтобы Артем был рядом с командой.

«Ночью после матча были в дороге, утром вернулись вместе с Артемом в Киев. Артем заехал домой, переоделся и в сопровождении врачей УАФ сразу поехал на обследование. Он боец, и сказал, что, даже если бы еще раз все вернуть - он не убрал бы ногу и все равно шел бы до конца ради победы нашей сборной. В этом и проявляются его истинные человеческие и бойцовские качества».

«Надеемся, что операция не понадобится, все будет хорошо, и если врачи разрешат - организуем ему и жене поездку на игру сборной Украины с Англией, чтобы он был рядом с командой», - сказал Павелко.

Матч состоится 3 июля.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(31 голос)

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Комментарии
    sergio_terry
    online
      sergio_terry, 30.06.2021 22:51
    0
    Vytas Mesk, 30.06.2021 22:00
    Почему бы не требповать 2.5 миллиона от уефа . Опять не будут Украину Европейцы уважать иза своего покорства и послушания. Артем заслужил от этой суммы остальное УПЛ. Европейцы уважают требования.
    Долбоеп
    Ссылка
    Local78
    online
      Local78, 30.06.2021 22:29
    +4
    Чесно скажу ніколи не був фанатом Бєсєдіна, але те що він має характер і боєць на полі, багато вартує. Дуже приємно, що всі підтримали футболіста.
    Ссылка
    sashav2007
    online
      sashav2007, 30.06.2021 22:08
    +2
    3.7 ляма за півроку... Питання чи зможе Артем після цього грати?!
    Ссылка
    Joe-777.
    online
      Joe-777., 30.06.2021 22:06
    +2
    Vytas Mesk, 30.06.2021 22:00
    Почему бы не требповать 2.5 миллиона от уефа . Опять не будут Украину Европейцы уважать иза своего покорства и послушания. Артем заслужил от этой суммы остальное УПЛ. Европейцы уважают требования.
    Динамо получит компенсацию. Пишут про 3-3.5 млн. В зависимости, на сколько вылетит
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    Vytas Mesk
    online
      Vytas Mesk, 30.06.2021 22:00
    -5
    Почему бы не требповать 2.5 миллиона от уефа . Опять не будут Украину Европейцы уважать иза своего покорства и послушания. Артем заслужил от этой суммы остальное УПЛ. Европейцы уважают требования.
    Ссылка
    Hell
    online
      Hell, 30.06.2021 21:53
    +10
    Артему швидкого відновлення!Його буде не вистачати в Динамо.
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 30.06.2021 21:40
    +14
    Артема може і критикують за якість футболу, але по самовіддачі у нього тверда 5+ завжди була, та можливо тільки на ній він виріс до основного гравця Динамо
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    Pixelman
    online
      Pixelman, 30.06.2021 21:29
    +12
    Боец! Поправляйся!
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 30.06.2021 21:40
    +14
    Артема може і критикують за якість футболу, але по самовіддачі у нього тверда 5+ завжди була, та можливо тільки на ній він виріс до основного гравця Динамо
    Ссылка
    Pixelman
    online
      Pixelman, 30.06.2021 21:29
    +12
    Боец! Поправляйся!
    Ссылка
    Hell
    online
      Hell, 30.06.2021 21:53
    +10
    Артему швидкого відновлення!Його буде не вистачати в Динамо.
    Ссылка
    Local78
    online
      Local78, 30.06.2021 22:29
    +4
    Чесно скажу ніколи не був фанатом Бєсєдіна, але те що він має характер і боєць на полі, багато вартує. Дуже приємно, що всі підтримали футболіста.
    Ссылка
    sashav2007
    online
      sashav2007, 30.06.2021 22:08
    +2
    3.7 ляма за півроку... Питання чи зможе Артем після цього грати?!
    Ссылка
    Joe-777.
    online
      Joe-777., 30.06.2021 22:06
    +2
    Vytas Mesk, 30.06.2021 22:00
    Почему бы не требповать 2.5 миллиона от уефа . Опять не будут Украину Европейцы уважать иза своего покорства и послушания. Артем заслужил от этой суммы остальное УПЛ. Европейцы уважают требования.
    Динамо получит компенсацию. Пишут про 3-3.5 млн. В зависимости, на сколько вылетит
    Ссылка
    sergio_terry
    online
      sergio_terry, 30.06.2021 22:51
    0
    Vytas Mesk, 30.06.2021 22:00
    Почему бы не требповать 2.5 миллиона от уефа . Опять не будут Украину Европейцы уважать иза своего покорства и послушания. Артем заслужил от этой суммы остальное УПЛ. Европейцы уважают требования.
    Долбоеп
    Ссылка
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