Беседину планируют организовать поездку на матч Украина - Англия

Форвард сборной Украины Артем Беседин, получивший повреждение ноги в матче Евро-2020 против Швеции, вернулся в Киев, где было определено, что игроку предстоит восстанавливаться около 6 месяцев.

Однако президент УАФ Андрей Павелко рассказал, что футболисту «Динамо» хотят организовать поездку в Рим на матч четвертьфинала Украина - Англия, чтобы Артем был рядом с командой.

«Ночью после матча были в дороге, утром вернулись вместе с Артемом в Киев. Артем заехал домой, переоделся и в сопровождении врачей УАФ сразу поехал на обследование. Он боец, и сказал, что, даже если бы еще раз все вернуть - он не убрал бы ногу и все равно шел бы до конца ради победы нашей сборной. В этом и проявляются его истинные человеческие и бойцовские качества».

«Надеемся, что операция не понадобится, все будет хорошо, и если врачи разрешат - организуем ему и жене поездку на игру сборной Украины с Англией, чтобы он был рядом с командой», - сказал Павелко.

Матч состоится 3 июля.