Источник: Санчо выйдет в основе на матч с Украиной

Джейдон Санчо выйдет в основе сборной Англии на матч четвертьфинала Евро-2020 против Украины. Об этом сообщает журналист Дэвид Орнштейн.
На нынешнем чемпионате Европы Санчо провел на поле всего 6 минут – он вышел на замену в концовке матча группового этапа против Чехии.
Напомним, недавно Санчо официально стал игроком «Манчестер Юнайтед».
Матч Украина – Англия состоится сегодня, 3 июля в Риме. Начало – в 22:00 по Киеву.
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Источник — The Athletic
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