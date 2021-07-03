Источник: Санчо выйдет в основе на матч с Украиной

Новичок «Манчестер Юнайтед» появится с первых минут

  • 03.07.2021 13:32
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Источник: Санчо выйдет в основе на матч с Украиной
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо

Джейдон Санчо выйдет в основе сборной Англии на матч четвертьфинала Евро-2020 против Украины. Об этом сообщает журналист Дэвид Орнштейн.

На нынешнем чемпионате Европы Санчо провел на поле всего 6 минут – он вышел на замену в концовке матча группового этапа против Чехии.

Напомним, недавно Санчо официально стал игроком «Манчестер Юнайтед».

Матч Украина – Англия состоится сегодня, 3 июля в Риме. Начало – в 22:00 по Киеву.

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Источник — The Athletic

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