Молодые, прагматичные, с критикуемым тренером – все о сборной Англии

После забитого мяча Артема Довбика в ворота сборной Швеции и последовавшего через несколько мгновений финального свистка в том поединке, стало понятно, что национальная команда Украины, к радости миллионов болельщиков, продолжит выступления в финальной части Евро-2020. Нашим следующим соперником, уже в рамках 1/4 финала турнира, станут «родоначальники футбола» - сборная Англии.

Без громких достижений на чемпионатах континента

Несмотря на свою статусность в европейском футболе, сборная Англии не имеет громких достижений на чемпионатах Европы. По сути, единственный трофей, которым могут похвастаться островитяне – победа на домашнем для них чемпионате мира 1966 года, но с тех пор утекло настолько много воды, что сразу несколько поколений болельщиков не помнят от англичан ничего, кроме постоянных громких разочарований.

В последний раз, когда сборная Англии хоть немного воодушевила своих поклонников, случился в 1996 году на чемпионате Европы, который вновь-таки, был домашним для «трех львов». Тогда англичане добрались до полуфинала турнира, где в серии пенальти уступили будущему триумфатору соревнования – команде Германии. Формально Англия стала «бронзовым» призером Евро-1996, хотя матчи за третье место в то время на континентальных чемпионатах уже не проводились.

Поэтому наивысшим достижением Англии на чемпионатах Европы можно смело называть «бронзу» 1968 года. Тогда островитяне впервые в истории сыграли на континентальном первенстве, добрались до полуфинала, где проиграли югославам (0:1). В матче за третье место Англия оказалась сильнее команды СССР (2:0).

К слову, после Евро-1996 сборная Англии никогда не добиралась до полуфинала чемпионата Европы. В 2000 году «три льва» не вышли из группы в финальном турнире, в 2004-м и 2012-м остановились на стадии четвертьфиналов, в 2008-м и вовсе не квалифицировались на чемпионат, который проходил на полях Австрии и Швейцарии, а в 2016-м вылетели уже в 1/8 финала от сенсационных исландцев.

Путь на Евро-2020

На нынешний чемпионат Европы сборная Англии квалифицировалась без особых проблем. В отборочной группе А островитяне заняли первое место, одержав семь побед в восьми поединках, и уступив лишь финишировавшей второй Чехии. Причем англичане забили сразу 37 мячей, пропустив лишь 6. Разница +31 стала одной из лучших в квалификации, и уступила только соответствующим показателям Италии (+33) и Бельгии (+37).

Непосредственно в финальной части Евро-2020 Англия также без очевидных проблем выиграла группу D, в которой завоевала 7 очков по результатам трех игр. «Три льва» минимально обыграли Хорватию (1:0) и Чехию (1:0), а также расписали мир с географическими соседями шотландцами (0:0) в матче, где никто принципиально не хотел проигрывать.

В 1/8 финала Англии в соперники выпала сборная Германии, которая неожиданно для многих была обыграна островитянами со счетом 2:0. Нет, о кризисе в команде Йоахима Лева никто не забыл, но для немцев игры с англичанами всегда являются принципиальными, равно как и наоборот, а потому болельщики и специалисты в большинстве своем ожидали большего от Германии. Впрочем, победа очень обрадовала английских фанатов, которые после игры даже забыли на какое-то время о критике в адрес главного тренера своей сборной Гарета Саутгейта.

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Идеолог нынешних результатов

Гарет Саутгейт, который в бытность футболиста провел 57 матчей и забил 2 мяча за национальную сборную Англии, возглавляет «трех львов» с сентября 2016 года. Сперва ему было доверено поработать с командой на правах временщика, однако Саутгейт настолько хорошо зарекомендовал себя, что Футбольная ассоциация перестала подыскивать других кандидатов, и утвердила Гарета главным тренером первой команды страны.

Под руководством Саутгейта Англия квалифицировалась на ЧМ-2018, где впервые с 1990 года добралась до полуфинальной стадии. В матче за третье место англичане уступили бельгийцам (0:2), однако выступление «трех львов» все равно было признано успешным, и Саутгейт продолжил свою работу на посту главного тренера. Его следующей задачей стало попадание на Евро-2020, с которым, как уже упоминалось выше, островитяне блестяще справились.

А вот на самом Евро-2020 Англия пока демонстрирует, мягко говоря, не зрелищный футбол. На групповой стадии островитяне забили всего-навсего два мяча, хотя и не пропустили ни одного в свои ворота. Прагматичность «трех львов» вызывает немало недовольства в болельщицкой среде, потому как фанатам не нравится наблюдать за таким футболом. Но результат есть, и высшее руководство ни в коем случае не будет критиковать Саутгейта, равно как полнейшую поддержку своему боссу выказывают и футболисты команды.

Например, Фил Фоден недавно так отозвался о критике в адрес Саутгейта: «Все эти критики даже не понимают, о чем говорят, ведь Гарет – отличный тренер». Понять хавбека несложно, потому как с Саутгейтом англичане наконец-то вновь подбираются к самой вершине мирового и европейского футбола, а не остаются в тени вечных фаворитов и в статусе постоянных неудачников.

И как бы не критиковали Саутгейта, но этот тренер показал тактическую гибкость уже в рамках Евро-2020. Например, на матчи групповой стадии «три льва» выходили с двумя центрбеками и четырьмя номинальными защитниками, в то время как на Германию тренерский штаб принял решение сыграть в три центрбека с фланговыми Триппьером и Шоу. После победы над немцами Саутгейт так прокомментировал ситуацию: «Практика показывает, что на таких больших турнирах важнейшей становится оборона. Понимаю, что иногда мы расстраиваем болельщиков, когда не играем активно на атаку».

Также наставник заявил, что его команде предстоит получше изучить Украину, а в прессе появились слухи, что на матч против «сине-желтых» островитяне, вероятно, вернутся к практике игры в два центральных и два фланговых защитника.

Английский состав, где молодости больше, чем опыта

Примечательно, что из заявки в 26 футболистов лишь три игрока (с переходом Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед» так и вовсе два), вызванных Гаретом Саутгейтом на турнир, представляют клубы из-за пределов Англии. Основной акцент, и это объяснимо, тренер делает на футболистов из местных команд, а потому в стане «трех львов» хватает звезд первой величины, успевших ярко себя проявить в английской Премьер-лиге.

Пожалуй, главной звездой и надеждой этой сборной Англии является форвард Гарри Кейн, который был лучшим бомбардиром чемпионата мира 2018 года, а также трижды выигрывал звание топ-голеадора по итогам сезонов в АПЛ. Однако на Евро-2020 Кейн пока, откровенно говоря, не впечатляет. На групповой стадии Гарри не забил ни одного мяча, а первым точным ударом на турнире разродился в плей-офф против Германии, когда забил второй гол команды и поставил точку в матче. По итогам групповой стадии на Кейна вылилось немало критики в Англии, но сбрасывать со счетов этого бомбардира не стоит – возможно, свои лучшие матчи он как раз «оставил» на самые ответственные стадии соревнования.

Пока же лучшим бомбардиром Англии и самым опасным игроком в ее составе является 26-летний представитель «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг, который сумел отличиться 3 забитыми мячами в 4 поединках. Кроме Кейна и Стерлинга за англичан на Евро-2020 пока не забивал никто.

Впрочем, в нынешней сборной Англии просто нельзя не выделять таких футболистов, как Джек Грилиш и Деклан Райс. Оба очень многое делают для «трех львов» в центре поля, а потому Шевченко и его ассистентам предстоит как следует подумать над тактикой нейтрализации опасных оппонентов.

Что еще можно выделить в аспекте состава сборной Англии на Евро-2020, так это то, что средний возраст команды Саутгейта – самый молодой на турнире. В коллективе только три футболиста, которые достигли или перешагнули 30-летний рубеж – это Киран Триппьер, Джордан Хендерсон и Кайл Уокер. В остальном же «заправляют погодой» в команде куда более молодые исполнители – по данным Wyscout, Англия со средним показателем возраста команды в 25,7 лет является самым молодым коллективом на этом чемпионате Европы.

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История противостояний в пользу Англии

За все время сборные Англии и Украины успели провести между собой семь матчей. Первые два носили статус товарищеских, и завершились поражениями «сине-желтых» на выезде (0:2 в 2000 году и 0:3 – в 2004-м).

Однако затем жребий свел англичан и украинцев в одну группу в рамках отбора на ЧМ-2010, где на выезде наши проиграли (1:2), а вот дома в самый ответственный момент, когда нам крайне важна была победа, Украина выиграла (1:0), и обошла Хорватию в борьбе за второе место, хотя затем бесславно проиграла Греции в «стыках».

После того Англия и Украина встречались еще трижды. Наиболее памятным оказался, конечно же, матч на Евро-2012 с незасчитанным мячом Марко Девича, в котором островитяне выиграли 1:0. А вот в отборе на ЧМ-2014 наши уже сумели дважды не проиграть статусному оппоненту – 1:1 на выезде и 0:0 дома. Хотя наши в итоге все равно финишировали вторыми, проиграв одно очко островитянам, а в стыковых матчах уступив Франции (2:0, 0:3).

Так что пока история противостояний складывается в пользу сборной Англии, у которой 4 победы при 2 ничьих и 1 поражении. Что правда, нас может радовать тот факт, что в последних фактически четырех матчах (поражение на Евро-2012, пусть неофициально, но по справедливости вполне можно считать нечестным) наши не уступают сопернику, доказав, что и с такими сборными можно добывать результат.