Гарет САУТГЕЙТ: «Нужно изучить Украину детальнее»

Наставник сборной Англии – о матче 1/4 финала Евро-2020

  • 01.07.2021 23:25
  • 2059 просмотров
  • 4 комментария
Гарет САУТГЕЙТ: «Нужно изучить Украину детальнее»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от матча четвертьфинала Евро-2020 против Украины, который состоится в субботу, 3 июля в Риме:

«Сейчас это фантастический вызов для нас. Мы должны покинуть «Уэмбли» и приехать в Рим, где потенциально жаркий климат. Фанов Англии почти не будет на трибунах, возможно, будет вообще мало зрителей.

Наши игроки лично знали многих футболистов сборной Германии и их характеристики. Украину же нам нужно изучить детальнее и как можно быстрее. Мы наблюдали за Украиной в последний год, но немногие футболисты сборной играют в Бундеслиге или АПЛ. Есть только пара таких.

И тогда возникает это мнение, что нам нужно всего лишь выйти на поле – и мы уже в полуфинале. Мы очень ясно осознаем, что весь фокус только на этом матче. Мы должны правильно подготовить свой план, менталитет сыграет решающее значение».

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Источник — Sky Sports

(16 голосов)

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Комментарии
    Kapitoshka
    online
      Kapitoshka, 02.07.2021 00:32
    0
    Ми для них неначе китайці , всі на одне лице - будуть по цифрах на футболках розбирать гру...
    Краще б після поразки нас вивчали... А то вже гішпанці фаміліі доперекручували на свою біду >>>
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 02.07.2021 00:01
    +4
    Они что думают что для того, чтобы их обыграть, то у нас больше чем пол команды должно играть у них в АПЛ или Бундеслиге?
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 01.07.2021 23:52
    +5
    а кто у нас в БундесЛиге играет?
    Англичане в своем репертуаре, пох на всех, только Англия только АПЛ, а кто соперник, какие-то ноунеймы из которых парочка играет в нашей АПЛ
    ____________________
    наказывать
    Ссылка
    iravik83
    online
      iravik83, 01.07.2021 23:44
    +4
    как же вы нашу сборную вообще и в х не ставите !!нужно бы наказать!!
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 01.07.2021 23:52
    +5
    а кто у нас в БундесЛиге играет?
    Англичане в своем репертуаре, пох на всех, только Англия только АПЛ, а кто соперник, какие-то ноунеймы из которых парочка играет в нашей АПЛ
    ____________________
    наказывать
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 02.07.2021 00:01
    +4
    Они что думают что для того, чтобы их обыграть, то у нас больше чем пол команды должно играть у них в АПЛ или Бундеслиге?
    Ссылка
    iravik83
    online
      iravik83, 01.07.2021 23:44
    +4
    как же вы нашу сборную вообще и в х не ставите !!нужно бы наказать!!
    Ссылка
    Kapitoshka
    online
      Kapitoshka, 02.07.2021 00:32
    0
    Ми для них неначе китайці , всі на одне лице - будуть по цифрах на футболках розбирать гру...
    Краще б після поразки нас вивчали... А то вже гішпанці фаміліі доперекручували на свою біду >>>
    Ссылка
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