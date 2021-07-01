Гарет САУТГЕЙТ: «Нужно изучить Украину детальнее»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от матча четвертьфинала Евро-2020 против Украины, который состоится в субботу, 3 июля в Риме:

«Сейчас это фантастический вызов для нас. Мы должны покинуть «Уэмбли» и приехать в Рим, где потенциально жаркий климат. Фанов Англии почти не будет на трибунах, возможно, будет вообще мало зрителей.

Наши игроки лично знали многих футболистов сборной Германии и их характеристики. Украину же нам нужно изучить детальнее и как можно быстрее. Мы наблюдали за Украиной в последний год, но немногие футболисты сборной играют в Бундеслиге или АПЛ. Есть только пара таких.

И тогда возникает это мнение, что нам нужно всего лишь выйти на поле – и мы уже в полуфинале. Мы очень ясно осознаем, что весь фокус только на этом матче. Мы должны правильно подготовить свой план, менталитет сыграет решающее значение».