УЕФА аннулировала билеты британских болельщиков на матч с Украиной

УЕФА приняла решение аннулировать билеты на матч четвертьфинала Евро-2020 Англия – Украина в Риме, которые были проданы для британских болельщиков. Такое решение было принято по запросу департамента общественной безопасности МВД Италии.

При этом аннулированы не все билеты, а только те, которые были приобретены британскими болельщиками начиная с 28 июня. Решение связано с желанием не допустить массового въезда в Италию болельщиков из Англии, где непростая эпидемиологическая ситуация из-за нового штамма коронавируса.

Ранее сообщалось, что болельщикам из Украины также будет практически нереально попасть на матч с Англией. Скорее всего, большинство зрителей на трибунах будут местными жителями.

Матч 1/4 финала Евро-2020 Украина – Англия состоится в субботу, 3 июля. Начало – в 22:00 по Киеву.