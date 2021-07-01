УЕФА аннулировала билеты британских болельщиков на матч с Украиной

Фанаты из Великобритании не смогут попасть на матч

  • 01.07.2021 21:14
  • 4972 просмотра
  • 6 комментариев
УЕФА аннулировала билеты британских болельщиков на матч с Украиной
© Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА приняла решение аннулировать билеты на матч четвертьфинала Евро-2020 Англия – Украина в Риме, которые были проданы для британских болельщиков. Такое решение было принято по запросу департамента общественной безопасности МВД Италии.

При этом аннулированы не все билеты, а только те, которые были приобретены британскими болельщиками начиная с 28 июня. Решение связано с желанием не допустить массового въезда в Италию болельщиков из Англии, где непростая эпидемиологическая ситуация из-за нового штамма коронавируса.

Ранее сообщалось, что болельщикам из Украины также будет практически нереально попасть на матч с Англией. Скорее всего, большинство зрителей на трибунах будут местными жителями.

Матч 1/4 финала Евро-2020 Украина – Англия состоится в субботу, 3 июля. Начало – в 22:00 по Киеву.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник

(20 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    SandroKing
    online
      SandroKing, 01.07.2021 21:39
    +2
    Ахах, да там половина Западной Украины уже "местные жители". Так что поддержки будет достаточно.
    Ссылка
    Vitason
    online
      Vitason, 01.07.2021 21:33
    -2
    Только украинцы, только у нас есть иммунитет от итальянского коронавируса
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 01.07.2021 21:22
    +1
    думаю італійці будуть підтримувати Україну в цьому матчі
    Ссылка
    Panama2830
    online
      Panama2830, 01.07.2021 21:21
    +6
    Пока всі вектори на користь України… а місцеві вболівальники??? Думаю значна їх частина підтримуватиме Шеву і Маліну….
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 01.07.2021 21:17
    +11
    Сборную Англии тоже не нужно пускать в Италию
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 01.07.2021 21:17
    0
    Отлично, наверняка в это решение были замешаны шведы. Ещё ждём чтобы шведы придумали что-то по Стерлингу.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 01.07.2021 21:17
    +11
    Сборную Англии тоже не нужно пускать в Италию
    Ссылка
    Panama2830
    online
      Panama2830, 01.07.2021 21:21
    +6
    Пока всі вектори на користь України… а місцеві вболівальники??? Думаю значна їх частина підтримуватиме Шеву і Маліну….
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 01.07.2021 21:39
    +2
    Ахах, да там половина Западной Украины уже "местные жители". Так что поддержки будет достаточно.
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 01.07.2021 21:22
    +1
    думаю італійці будуть підтримувати Україну в цьому матчі
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 01.07.2021 21:17
    0
    Отлично, наверняка в это решение были замешаны шведы. Ещё ждём чтобы шведы придумали что-то по Стерлингу.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности