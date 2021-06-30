УАФ рассказала, как можно посетить матч Украина – Англия в Риме

Все очень непросто

  • 30.06.2021 15:52
  • 1555 просмотров
  • 3 комментария
УАФ рассказала, как можно посетить матч Украина – Англия в Риме
© УЕФА

Сборная Украины проведет матч 1/4 финала Евро-2020 против команды Англии 3 июля в Риме на «Стадио Олимпико» (начало - в 22.00 по Киеву).
 
Официальный сайт УЕФА приводит перечень главных требований для путешествия в столицу Италии. В материале отмечается, что информация может в любой момент измениться в зависимости от новостей от УЕФА или местной власти.
 
Прежде чем полагаться на приведенную информацию и отправляться в поездку, обязательно нужно проверить текущую ситуацию на сайтах местных и национальных органов власти. Путешественники из-за рубежа должны будут соблюдать действующие на тот момент ограничений и требований итальянских властей до пересечения границы. Для владельцев билетов послаблений не будет. Въезд в Италию из некоторых стран может быть закрыт вовсе.
 
Болельщики, которые планируют прибыть в Италию из Украины
 

  • Поездки из Украины в Италию без уважительной причины пока запрещены, но есть исключения. Подробную информацию можно найти на официальном сайте правительства.
  •  
  • Это значит, что болельщики из Украины не смогут прибыть в Италию на матч, если только их не касается исключение на поездки по уважительной причине.

 
Болельщики, которые планируют прибыть в Италию из Великобритании
 

  • Те, кто прибывают из Великобритании, или те, кто посещал Великобританию в последние 14 дней, должны пройти после приезда в Италию пятидневную самоизоляцию. По истечении этого срока они могут выйти из нее, сдав отрицательный экспресс-тест на антиген или молекулярный тест на COVID-19 (мазок). Подробную информацию можно найти на официальном сайте правительства.
  •  
  • Это значит, что болельщики, которые прибудут в Италию из Великобритании после 28 июня, не успеют посетить четвертьфинальный матч Евро-2020 в Риме 3 июля.

 
Чек-лист для путешествия
 
1. Убедитесь, что вам разрешен въезд в Италию.
 
Въезд в Италию из стран с высокой заболеваемостью запрещен. Актуальный список стран и возможные исключения есть на сайте Министерства здравоохранения Италии. В некоторых случаях для стран и территорий с низким эпидемиологическим риском отдельных требований может быть сделано исключение.
 
2. Проверьте требования для въезда из своей страны.
 
Любой путешественник в Италию должен предоставить отрицательный тест на COVID-19 сделан не ранее чем за 48 часов до въезда в Италию.
 
3. Заполните до поездки декларацию о здоровье.
 
По ссылке - требования для путешествующих из стран из перечня E (в который входит Украина), размещенные на официальном сайте Министерства здравоохранения Италии.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Украинская ассоциация футбола

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    pike1
    online
      pike1, 30.06.2021 16:14
    +2
    Sergii Novykov, 30.06.2021 16:00
    Почему нельзя было по человечески провести чемпионат в одной стране.. Все желающие приехали.. отсидели заранее карантин.. И наслаждаются чемпионатом.
    Неужели заранее было непонятно что логистику сейчас нереально нормальную сделать по всей европпе.
    такое чувство что в УЕФА сидят дилетанты не понимающие что вообще происходит
    Ссылка
    sergrey4
    online
      sergrey4, 30.06.2021 16:09
    +1
    Как ?
    Опять - никак.
    Это вам не Румыния.
    Ссылка
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 30.06.2021 16:00
    +5
    Почему нельзя было по человечески провести чемпионат в одной стране.. Все желающие приехали.. отсидели заранее карантин.. И наслаждаются чемпионатом.
    Неужели заранее было непонятно что логистику сейчас нереально нормальную сделать по всей европпе.
    Ссылка
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 30.06.2021 16:00
    +5
    Почему нельзя было по человечески провести чемпионат в одной стране.. Все желающие приехали.. отсидели заранее карантин.. И наслаждаются чемпионатом.
    Неужели заранее было непонятно что логистику сейчас нереально нормальную сделать по всей европпе.
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 30.06.2021 16:14
    +2
    Sergii Novykov, 30.06.2021 16:00
    Почему нельзя было по человечески провести чемпионат в одной стране.. Все желающие приехали.. отсидели заранее карантин.. И наслаждаются чемпионатом.
    Неужели заранее было непонятно что логистику сейчас нереально нормальную сделать по всей европпе.
    такое чувство что в УЕФА сидят дилетанты не понимающие что вообще происходит
    Ссылка
    sergrey4
    online
      sergrey4, 30.06.2021 16:09
    +1
    Как ?
    Опять - никак.
    Это вам не Румыния.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности