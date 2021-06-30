УАФ рассказала, как можно посетить матч Украина – Англия в Риме

Сборная Украины проведет матч 1/4 финала Евро-2020 против команды Англии 3 июля в Риме на «Стадио Олимпико» (начало - в 22.00 по Киеву).
Официальный сайт УЕФА приводит перечень главных требований для путешествия в столицу Италии. В материале отмечается, что информация может в любой момент измениться в зависимости от новостей от УЕФА или местной власти.
Прежде чем полагаться на приведенную информацию и отправляться в поездку, обязательно нужно проверить текущую ситуацию на сайтах местных и национальных органов власти. Путешественники из-за рубежа должны будут соблюдать действующие на тот момент ограничений и требований итальянских властей до пересечения границы. Для владельцев билетов послаблений не будет. Въезд в Италию из некоторых стран может быть закрыт вовсе.
Болельщики, которые планируют прибыть в Италию из Украины
- Поездки из Украины в Италию без уважительной причины пока запрещены, но есть исключения. Подробную информацию можно найти на официальном сайте правительства.
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- Это значит, что болельщики из Украины не смогут прибыть в Италию на матч, если только их не касается исключение на поездки по уважительной причине.
Болельщики, которые планируют прибыть в Италию из Великобритании
- Те, кто прибывают из Великобритании, или те, кто посещал Великобританию в последние 14 дней, должны пройти после приезда в Италию пятидневную самоизоляцию. По истечении этого срока они могут выйти из нее, сдав отрицательный экспресс-тест на антиген или молекулярный тест на COVID-19 (мазок). Подробную информацию можно найти на официальном сайте правительства.
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- Это значит, что болельщики, которые прибудут в Италию из Великобритании после 28 июня, не успеют посетить четвертьфинальный матч Евро-2020 в Риме 3 июля.
Чек-лист для путешествия
1. Убедитесь, что вам разрешен въезд в Италию.
Въезд в Италию из стран с высокой заболеваемостью запрещен. Актуальный список стран и возможные исключения есть на сайте Министерства здравоохранения Италии. В некоторых случаях для стран и территорий с низким эпидемиологическим риском отдельных требований может быть сделано исключение.
2. Проверьте требования для въезда из своей страны.
Любой путешественник в Италию должен предоставить отрицательный тест на COVID-19 сделан не ранее чем за 48 часов до въезда в Италию.
3. Заполните до поездки декларацию о здоровье.
По ссылке - требования для путешествующих из стран из перечня E (в который входит Украина), размещенные на официальном сайте Министерства здравоохранения Италии.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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Неужели заранее было непонятно что логистику сейчас нереально нормальную сделать по всей европпе.
Опять - никак.
Это вам не Румыния.
Неужели заранее было непонятно что логистику сейчас нереально нормальную сделать по всей европпе.
Неужели заранее было непонятно что логистику сейчас нереально нормальную сделать по всей европпе.
Неужели заранее было непонятно что логистику сейчас нереально нормальную сделать по всей европпе.
Опять - никак.
Это вам не Румыния.
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