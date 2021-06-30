УАФ рассказала, как можно посетить матч Украина – Англия в Риме

Сборная Украины проведет матч 1/4 финала Евро-2020 против команды Англии 3 июля в Риме на «Стадио Олимпико» (начало - в 22.00 по Киеву).



Официальный сайт УЕФА приводит перечень главных требований для путешествия в столицу Италии. В материале отмечается, что информация может в любой момент измениться в зависимости от новостей от УЕФА или местной власти.



Прежде чем полагаться на приведенную информацию и отправляться в поездку, обязательно нужно проверить текущую ситуацию на сайтах местных и национальных органов власти. Путешественники из-за рубежа должны будут соблюдать действующие на тот момент ограничений и требований итальянских властей до пересечения границы. Для владельцев билетов послаблений не будет. Въезд в Италию из некоторых стран может быть закрыт вовсе.



Болельщики, которые планируют прибыть в Италию из Украины



Поездки из Украины в Италию без уважительной причины пока запрещены, но есть исключения. Подробную информацию можно найти на официальном сайте правительства.



Это значит, что болельщики из Украины не смогут прибыть в Италию на матч, если только их не касается исключение на поездки по уважительной причине.



Болельщики, которые планируют прибыть в Италию из Великобритании



Те, кто прибывают из Великобритании, или те, кто посещал Великобританию в последние 14 дней, должны пройти после приезда в Италию пятидневную самоизоляцию. По истечении этого срока они могут выйти из нее, сдав отрицательный экспресс-тест на антиген или молекулярный тест на COVID-19 (мазок). Подробную информацию можно найти на официальном сайте правительства.



Это значит, что болельщики, которые прибудут в Италию из Великобритании после 28 июня, не успеют посетить четвертьфинальный матч Евро-2020 в Риме 3 июля.



Чек-лист для путешествия



1. Убедитесь, что вам разрешен въезд в Италию.



Въезд в Италию из стран с высокой заболеваемостью запрещен. Актуальный список стран и возможные исключения есть на сайте Министерства здравоохранения Италии. В некоторых случаях для стран и территорий с низким эпидемиологическим риском отдельных требований может быть сделано исключение.



2. Проверьте требования для въезда из своей страны.



Любой путешественник в Италию должен предоставить отрицательный тест на COVID-19 сделан не ранее чем за 48 часов до въезда в Италию.



3. Заполните до поездки декларацию о здоровье.



По ссылке - требования для путешествующих из стран из перечня E (в который входит Украина), размещенные на официальном сайте Министерства здравоохранения Италии.