Шевченко на заметку. Англия может изменить тактику на матч с Украиной

Гарет Саутгейт готов вернуться к схеме с 4 защитниками

  • 02.07.2021 10:27
  • 2885 просмотров
  • 3 комментария
Шевченко на заметку. Англия может изменить тактику на матч с Украиной
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт перед матчем с Украиной в четвертьфинале Евро не скрывает, что может вернуться к тактике с четырьмя защитниками.

В игре с Германией англичане действовали в три центральных защитниками с двумя латералями, чтобы перекрыть сильные стороны соперника.

«Нам нужно было закрыть фланги - Госенса и Киммиха. Это сильные стороны Германии, поэтому мы поменяли тактику. Мы не были идеальны, но сыграли хорошо», - сказал Саутгейт.

Ранее многие критиковали тренера за скучный и осторожный футбол (на групповом этапе Англия не пропустила, но забила всего 2 гола), однако наставнику все равно.

«Практика показывает, что на таких больших турнирах важнейшей становится оборона. Понимаю, что иногда мы расстраиваем болельщиков, когда не играем активно в атаку», - сказал Саутгейт.

Матч состоится 3 июля.

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Источник — Sky Sports

(5 голосов)

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Комментарии
    Ukraine Donetsk
    online
      Ukraine Donetsk, 02.07.2021 11:35
    0
    vital, 02.07.2021 11:02
    Ну так і буде, дивно було якщо фаворит проти явного андердога зіграє по захисній схемі, а не звичній для себе атакуючій.
    Жаль против казахов и финов этого не знал Шева...
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 02.07.2021 11:06
    -1
    vital, 02.07.2021 11:02
    Ну так і буде, дивно було якщо фаворит проти явного андердога зіграє по захисній схемі, а не звичній для себе атакуючій.
    Враховуючи, що це Англія Саутгейта то цілком можливо будуть сушити гру
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 02.07.2021 11:02
    -2
    Ну так і буде, дивно було якщо фаворит проти явного андердога зіграє по захисній схемі, а не звичній для себе атакуючій.
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
    online
      Ukraine Donetsk, 02.07.2021 11:35
    0
    vital, 02.07.2021 11:02
    Ну так і буде, дивно було якщо фаворит проти явного андердога зіграє по захисній схемі, а не звичній для себе атакуючій.
    Жаль против казахов и финов этого не знал Шева...
    Ссылка
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