Шевченко на заметку. Англия может изменить тактику на матч с Украиной

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт перед матчем с Украиной в четвертьфинале Евро не скрывает, что может вернуться к тактике с четырьмя защитниками.
В игре с Германией англичане действовали в три центральных защитниками с двумя латералями, чтобы перекрыть сильные стороны соперника.
«Нам нужно было закрыть фланги - Госенса и Киммиха. Это сильные стороны Германии, поэтому мы поменяли тактику. Мы не были идеальны, но сыграли хорошо», - сказал Саутгейт.
Ранее многие критиковали тренера за скучный и осторожный футбол (на групповом этапе Англия не пропустила, но забила всего 2 гола), однако наставнику все равно.
«Практика показывает, что на таких больших турнирах важнейшей становится оборона. Понимаю, что иногда мы расстраиваем болельщиков, когда не играем активно в атаку», - сказал Саутгейт.
Источник — Sky Sports
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