ФОТО. Тренировка сборной Украины на полигоне Скуадры Адзурры

До четвертьфинала Евро-2020 Украина – Англия осталось всего два дня

  • 01.07.2021 22:00
  • 5427 просмотров
  • 5 комментариев
ФОТО. Тренировка сборной Украины на полигоне Скуадры Адзурры
© УАФ. Андрей Шевченко

1 июля первое утро в солнечном, почти безоблачном Риме сборная Украины встретила в хорошем настроении.

После перелета и восстановления днем ​​ранее ребята как следует выспались и с новыми силами начали очередной рабочий день на Евро. Перед обедом главный тренер Андрей Шевченко и его помощники провели тактическое занятие, на котором были проанализированы матч 1/8 финала с перспективой построения игры в четвертьфинале.

После обеда двое игроков национальной команды, Руслан Малиновский и Роман Яремчук, пообщались с масс-медиа в формате онлайн-пресс-конференции в помещении отеля Parcodei Principi, где базируются сейчас украинцы.

Характерно, что к мероприятию присоединилось немало английских журналистов, которые поставили много вопросов Руслану и Роману о будущем матче и игроках сборной Англии. Во время разговора представители британских медиа неоднократно делали комплименты игрокам украинской команды по поводу искусного владения английским языком, а после конференции прислали благодарные сообщения, с восторгом отмечая открытость и искренность украинских футболистов.

Руслан Малиновский и Роман Яремчук на медиавстрече отметили, что команду ждет тяжелый матч, ведь Англия – высококвалифицированная команда, прекрасно действует в атаке и в защите. Ребята определили британцев фаворитами игры, на которых, соответственно, будет давить ответственность, одновременно отметив, что при всем уважении к оппоненту на этой стадии плей-офф попытаются чем его удивить.

К шести вечера украинцы выехали в центр олимпийской подготовки имени Джулио Онести. Именно здесь готовилась к каждому из своих групповых матчей сборная Италии. «Адзурры» каждый раз приезжали в Рим со своей базы в Коверчиано за два дня до игры и проводили две-три тренировки именно на том газоне, где ныне работала национальная команда Украины. Еще один интересный момент – и останавливались итальянцы в той же гостинице, что сейчас является резиденцией сине-желтых.

В тренировке приняли участие все 24 игрока. Александр Зубков завершает курс индивидуальной работы и уже 2 июля присоединится к основной группе исполнителей. Остальные ребята работали вместе – с настроением и желанием. После тренировки сборники вернулись в гостиницу, где их ждал ужин и отдых.

2 июля – день предматчевых мероприятий. В 17:45 по центральноевропейскому времени главный тренер Андрей Шевченко и игрок Александр Зинченко пообщаются с аккредитованными медиа во время онлайн-пресс-конференции, а через 45 минут после этого сборная выйдет на поле «Стадио Олимпико» для того, чтобы провести официальную тренировку. До четвертьфинала Евро-2020 Украина – Англия осталось всего два дня.

Тренировка сборной Украины, 01.07.2021

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(11 голосов)

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Комментарии
    RCD Mallorca
    online
      RCD Mallorca, 01.07.2021 22:54
    0
    Сергій Кулиняк, 01.07.2021 22:08
    скуадры адзуры что за дебил такое придумал
    Только футбол начал смотреть? Ещё есть Фурия Роха,Бундестим,Пентакампеоны и т.д.
    Ссылка
    alex13
    online
      alex13, 01.07.2021 22:45
    +1
    Сергій Кулиняк, 01.07.2021 22:08
    скуадры адзуры что за дебил такое придумал
    А что за дебил пишет "адзуры", когда надо писать "адзуРРы"?!
    Ссылка
    Bosh1908
      Bosh1908, 01.07.2021 22:36
    +1
    Igor Krasnenko, 01.07.2021 22:27
    Скуадра Адзурра (Адзурри) – это прозвище национальной сборной Италии по футболу. Адзурри переводится как «лазурно-синие».
    Молодець, сідай, п'ять.
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 01.07.2021 22:27
    +3
    Сергій Кулиняк, 01.07.2021 22:08
    скуадры адзуры что за дебил такое придумал
    Скуадра Адзурра (Адзурри) – это прозвище национальной сборной Италии по футболу. Адзурри переводится как «лазурно-синие».
    Ссылка
    Сергій Кулиняк
    online
      Сергій Кулиняк, 01.07.2021 22:08
    -6
    Комментарий свернут. Показать
    скуадры адзуры что за дебил такое придумал
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 01.07.2021 22:27
    +3
    Сергій Кулиняк, 01.07.2021 22:08
    скуадры адзуры что за дебил такое придумал
    Скуадра Адзурра (Адзурри) – это прозвище национальной сборной Италии по футболу. Адзурри переводится как «лазурно-синие».
    Ссылка
    alex13
    online
      alex13, 01.07.2021 22:45
    +1
    Сергій Кулиняк, 01.07.2021 22:08
    скуадры адзуры что за дебил такое придумал
    А что за дебил пишет "адзуры", когда надо писать "адзуРРы"?!
    Ссылка
    Bosh1908
      Bosh1908, 01.07.2021 22:36
    +1
    Igor Krasnenko, 01.07.2021 22:27
    Скуадра Адзурра (Адзурри) – это прозвище национальной сборной Италии по футболу. Адзурри переводится как «лазурно-синие».
    Молодець, сідай, п'ять.
    Ссылка
    RCD Mallorca
    online
      RCD Mallorca, 01.07.2021 22:54
    0
    Сергій Кулиняк, 01.07.2021 22:08
    скуадры адзуры что за дебил такое придумал
    Только футбол начал смотреть? Ещё есть Фурия Роха,Бундестим,Пентакампеоны и т.д.
    Ссылка
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