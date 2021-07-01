Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Не согласен, что у Украины уже нет задач на Евро»

Хавбек дал комментарий перед игрой с Англией

  • 01.07.2021 15:48
  • 6286 просмотров
  • 23 комментария
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Не согласен, что у Украины уже нет задач на Евро»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский оценил противостояние с Англией в четвертьфинале Евро-2020.

Матч состоится 3 июля, начало в 22:00.

- Сборная Украины уже выполнила задачу на турнире, может, теперь вы сможете играть без груза ответственности за результат?

- Я не согласен с утверждением, что у нас уже нет задач. На последнем теоретическом занятии главный тренер отметил, что не нужно летать в облаках и говорить, что мы уже достигли чего-то. Мы уже видели на этом турнире, все возможно в футболе. Готовимся к игре очень серьезно, сконцентрировано.

Англия - очень хорошая команда, которая играет в быстрый футбол. Но мы уже играли против Франции, Германии, Испании - у нас есть опыт таких матчей. Нам не нужно бояться, а надо выполнять план на игру. Если мы будем максимально придерживаться плана и продемонстрируем полную самоотдачу, думаю, сможем достичь результата.

- Легче ли вам играть, учитывая, что вы «андердог» в этом противостоянии?

- Да, Англия - фаворит нашего матча, поэтому не них будет оказываться большее давление, чем на нас.

- Андрей Ярмоленко показал великолепную игру в матче против Нидерландов. Готов ли он физически сыграть так и в субботу?

- У Ярмоленко было мало игрового времени в этом сезоне. Андрей - настоящий капитан, для него игра с Англией будет особенной, это для него особый шанс доказать, чего он стоит.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(45 голосов)

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Комментарии
    POWER
    online
      POWER, 01.07.2021 17:09
    0
    Trasher311987, 01.07.2021 16:59
    ну вы блин даёте
    Англию Украина может победить, Англия не такая супер команда - она равна Украине по силам. У Украины даже по интереснее игроки есть. Дальше Данию пройти вполне по силам. И потом финал с Бельгией и тут тоже не сверхъестественное достижение и вполне реальное и плюс у Бельгии сетка сложнее и устанут они больше. Не сложнее должно быть, чем Украина вышла с первого места с группы с Сербией и Португалией. Даже легче ибо всего 3 игры и не с супер сильными соперниками.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 01.07.2021 17:09
    0
    Trasher311987, 01.07.2021 16:59
    Почему нет.
    Со старта выпустить Миколенко Малиновского может даже Довбыка.
    Потом усилить Шапаренко яремчуком.
    Все у нас есть.
    Надо доверять просто.
    После такого фееричного матча Зину точно не поменяют\переведут на другую позицию. На счет Малиновского и Довбика - согласен. Мне еще Макаренко понравился, может вместо Степаненка\Сидорчука выйти во втором тайме. Но все равно 2-3 человека - это не большая ротация.
    Ссылка
    Xron7777
    online
      Xron7777, 01.07.2021 17:08
    0
    Trasher311987, 01.07.2021 16:22
    Ну подожди как везёт?
    Шведы в первом тайме 1 удар рикошет гол.
    Мы создали моменты и гол.
    Во втором тайме обоюдно.
    Есть же статистика.
    Мы не ставим автобус.
    Оказывается у нас есть игроки лавки.
    Я уверен создадим мы проблемы пикфорду.
    Ярмола будет заведён я уверен.
    А ещё это витрина для наших ребят все знают об этом.
    Я насчёт того как мы прошли в 1/8.нам реально попёрло.
    Ссылка
    Все идеально! Пока...)
    online
      Все идеально! Пока...), 01.07.2021 17:08
    0
    maz_vyshnevskogo, 01.07.2021 17:03
    Певно є сенс зіграти за тією ж схемою, що і проти Швеції в 3 центальні захисники.
    Будет 1-5-4-1.
    Ссылка
    Все идеально! Пока...)
    online
      Все идеально! Пока...), 01.07.2021 17:07
    0
    POWER, 01.07.2021 17:02
    Малиновского надо ставить на позиции, где его ставит Гасперини ибо на этой позиции у него сумасшедшая статистика в Аталанте, а Зину надо ставить туда, где его Гвардиола наигрывал годами и он на этой позиции играет в раз 100 лучше.
    Только надо ещё партнёров выписать из Аталанты и МС. Правда, Стерлинг для Зины будет точно.))
    Ссылка
    Все идеально! Пока...)
    online
      Все идеально! Пока...), 01.07.2021 17:04
    0
    POWER, 01.07.2021 16:58
    3 игры до титула Чемпиона Европы!
    И экскурсия в Колизей.) Ведь 1/2 в Лондоне на Уэмбли.
    Ссылка
    maz_vyshnevskogo
    online
      maz_vyshnevskogo, 01.07.2021 17:03
    0
    Певно є сенс зіграти за тією ж схемою, що і проти Швеції в 3 центальні захисники.
    Ссылка
    POWER
    online
      POWER, 01.07.2021 17:02
    -1
    Малиновского надо ставить на позиции, где его ставит Гасперини ибо на этой позиции у него сумасшедшая статистика в Аталанте, а Зину надо ставить туда, где его Гвардиола наигрывал годами и он на этой позиции играет в раз 100 лучше.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 01.07.2021 16:59
    0
    POWER, 01.07.2021 16:58
    3 игры до титула Чемпиона Европы!
    ну вы блин даёте
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 01.07.2021 16:59
    +1
    Vladislav Pohily, 01.07.2021 16:31
    Сейчас самое главное смогут ли наши восстановится физически, потому что здесь на восстановление уже не так много времени, как было перед шведами + играли 120 минут. На серьезную ротацию ресурсов по моему нет.
    Почему нет.
    Со старта выпустить Миколенко Малиновского может даже Довбыка.
    Потом усилить Шапаренко яремчуком.
    Все у нас есть.
    Надо доверять просто.
    Ссылка
    POWER
    online
      POWER, 01.07.2021 16:58
    +1
    3 игры до титула Чемпиона Европы!
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 01.07.2021 16:31
    0
    Trasher311987, 01.07.2021 16:22
    Ну подожди как везёт?
    Шведы в первом тайме 1 удар рикошет гол.
    Мы создали моменты и гол.
    Во втором тайме обоюдно.
    Есть же статистика.
    Мы не ставим автобус.
    Оказывается у нас есть игроки лавки.
    Я уверен создадим мы проблемы пикфорду.
    Ярмола будет заведён я уверен.
    А ещё это витрина для наших ребят все знают об этом.
    Сейчас самое главное смогут ли наши восстановится физически, потому что здесь на восстановление уже не так много времени, как было перед шведами + играли 120 минут. На серьезную ротацию ресурсов по моему нет.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 01.07.2021 16:22
    +1
    Xron7777, 01.07.2021 16:18
    Вот давайте на секунду побудем реалистами.нашей сборной откровенно прёт.просто везение.
    Ну подожди как везёт?
    Шведы в первом тайме 1 удар рикошет гол.
    Мы создали моменты и гол.
    Во втором тайме обоюдно.
    Есть же статистика.
    Мы не ставим автобус.
    Оказывается у нас есть игроки лавки.
    Я уверен создадим мы проблемы пикфорду.
    Ярмола будет заведён я уверен.
    А ещё это витрина для наших ребят все знают об этом.
    Ссылка
    Xron7777
    online
      Xron7777, 01.07.2021 16:18
    +1
    Вот давайте на секунду побудем реалистами.нашей сборной откровенно прёт.просто везение.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 01.07.2021 16:11
    +7
    Играйте в свое удовольствие.
    А они пусть жопу рвут.
    Но играйте в футбол.
    Мы ж не идиоты мы понимаем что это Англия.
    Ссылка
    Xron7777
    online
      Xron7777, 01.07.2021 16:07
    +9
    Ребята,всё поймём и простим.но дайте бой,просим вас!
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 01.07.2021 16:06
    +9
    OKs100, 01.07.2021 15:50
    Да если не выигрывать Англию, то смысла в победе над Швецией не было. Сборная должна выиграть этот ЧЕ.
    Все таки крайности - это наша национальная черта). Вчера говорим, что одни из худших на этом Евро, сегодня говорим, что должны выигрывать Евро). Давайте смотреть на мир более реально. Англия фаворит в субботнем матче, но если наши сумеют физически восстановиться и дать такую же самоотдачу как со шведами + Боженька будет на нашей стороне, что бы мяч обстукивал все наши штанги и перекладины, но не залетал в ворота, тогда все может быть.
    Ссылка
    Все идеально! Пока...)
    online
      Все идеально! Пока...), 01.07.2021 16:06
    0
    Сергей Маверик, 01.07.2021 16:01
    Согласен. играть и выигрывать можно у любой сборной! И с любым счетом. Для меня пример ЧМ Бразилия-Германия. И не надо говорить, что мы не Германия. Кто смотрел тот чемпионат. Так что вперед, к победе! Дорогу осилит идущий!
    Надо было добавить:
    "Лупайте сю скалу! " (Франко).
    Ссылка
    Все идеально! Пока...)
    online
      Все идеально! Пока...), 01.07.2021 16:04
    0
    IronValdemar, 01.07.2021 15:59
    Завдання вийти в фінал. Ця збірна Англії по зубам нашим.
    А далі буде видно.
    Ця збірна Англії только с Германией и добавила оборотов. Ведь в группе они главного конкурента обыграли в первой игре, и дальше играли без напряга.
    Ссылка
    Сергей Маверик
    online
      Сергей Маверик, 01.07.2021 16:01
    0
    OKs100, 01.07.2021 15:50
    Да если не выигрывать Англию, то смысла в победе над Швецией не было. Сборная должна выиграть этот ЧЕ.
    Согласен. играть и выигрывать можно у любой сборной! И с любым счетом. Для меня пример ЧМ Бразилия-Германия. И не надо говорить, что мы не Германия. Кто смотрел тот чемпионат. Так что вперед, к победе! Дорогу осилит идущий!
    Ссылка
    Xron7777
    online
      Xron7777, 01.07.2021 16:07
    +9
    Ребята,всё поймём и простим.но дайте бой,просим вас!
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 01.07.2021 16:06
    +9
    OKs100, 01.07.2021 15:50
    Да если не выигрывать Англию, то смысла в победе над Швецией не было. Сборная должна выиграть этот ЧЕ.
    Все таки крайности - это наша национальная черта). Вчера говорим, что одни из худших на этом Евро, сегодня говорим, что должны выигрывать Евро). Давайте смотреть на мир более реально. Англия фаворит в субботнем матче, но если наши сумеют физически восстановиться и дать такую же самоотдачу как со шведами + Боженька будет на нашей стороне, что бы мяч обстукивал все наши штанги и перекладины, но не залетал в ворота, тогда все может быть.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 01.07.2021 16:11
    +7
    Играйте в свое удовольствие.
    А они пусть жопу рвут.
    Но играйте в футбол.
    Мы ж не идиоты мы понимаем что это Англия.
    Ссылка
    IronValdemar
    online
      IronValdemar, 01.07.2021 15:59
    +4
    Завдання вийти в фінал. Ця збірна Англії по зубам нашим.
    А далі буде видно.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 01.07.2021 16:59
    +1
    Vladislav Pohily, 01.07.2021 16:31
    Сейчас самое главное смогут ли наши восстановится физически, потому что здесь на восстановление уже не так много времени, как было перед шведами + играли 120 минут. На серьезную ротацию ресурсов по моему нет.
    Почему нет.
    Со старта выпустить Миколенко Малиновского может даже Довбыка.
    Потом усилить Шапаренко яремчуком.
    Все у нас есть.
    Надо доверять просто.
    Ссылка
    POWER
    online
      POWER, 01.07.2021 16:58
    +1
    3 игры до титула Чемпиона Европы!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 01.07.2021 16:22
    +1
    Xron7777, 01.07.2021 16:18
    Вот давайте на секунду побудем реалистами.нашей сборной откровенно прёт.просто везение.
    Ну подожди как везёт?
    Шведы в первом тайме 1 удар рикошет гол.
    Мы создали моменты и гол.
    Во втором тайме обоюдно.
    Есть же статистика.
    Мы не ставим автобус.
    Оказывается у нас есть игроки лавки.
    Я уверен создадим мы проблемы пикфорду.
    Ярмола будет заведён я уверен.
    А ещё это витрина для наших ребят все знают об этом.
    Ссылка
    Xron7777
    online
      Xron7777, 01.07.2021 16:18
    +1
    Вот давайте на секунду побудем реалистами.нашей сборной откровенно прёт.просто везение.
    Ссылка
    POWER
    online
      POWER, 01.07.2021 17:09
    0
    Trasher311987, 01.07.2021 16:59
    ну вы блин даёте
    Англию Украина может победить, Англия не такая супер команда - она равна Украине по силам. У Украины даже по интереснее игроки есть. Дальше Данию пройти вполне по силам. И потом финал с Бельгией и тут тоже не сверхъестественное достижение и вполне реальное и плюс у Бельгии сетка сложнее и устанут они больше. Не сложнее должно быть, чем Украина вышла с первого места с группы с Сербией и Португалией. Даже легче ибо всего 3 игры и не с супер сильными соперниками.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 01.07.2021 17:09
    0
    Trasher311987, 01.07.2021 16:59
    Почему нет.
    Со старта выпустить Миколенко Малиновского может даже Довбыка.
    Потом усилить Шапаренко яремчуком.
    Все у нас есть.
    Надо доверять просто.
    После такого фееричного матча Зину точно не поменяют\переведут на другую позицию. На счет Малиновского и Довбика - согласен. Мне еще Макаренко понравился, может вместо Степаненка\Сидорчука выйти во втором тайме. Но все равно 2-3 человека - это не большая ротация.
    Ссылка
    Xron7777
    online
      Xron7777, 01.07.2021 17:08
    0
    Trasher311987, 01.07.2021 16:22
    Ну подожди как везёт?
    Шведы в первом тайме 1 удар рикошет гол.
    Мы создали моменты и гол.
    Во втором тайме обоюдно.
    Есть же статистика.
    Мы не ставим автобус.
    Оказывается у нас есть игроки лавки.
    Я уверен создадим мы проблемы пикфорду.
    Ярмола будет заведён я уверен.
    А ещё это витрина для наших ребят все знают об этом.
    Я насчёт того как мы прошли в 1/8.нам реально попёрло.
    Ссылка
    Все идеально! Пока...)
    online
      Все идеально! Пока...), 01.07.2021 17:08
    0
    maz_vyshnevskogo, 01.07.2021 17:03
    Певно є сенс зіграти за тією ж схемою, що і проти Швеції в 3 центальні захисники.
    Будет 1-5-4-1.
    Ссылка
    Все идеально! Пока...)
    online
      Все идеально! Пока...), 01.07.2021 17:07
    0
    POWER, 01.07.2021 17:02
    Малиновского надо ставить на позиции, где его ставит Гасперини ибо на этой позиции у него сумасшедшая статистика в Аталанте, а Зину надо ставить туда, где его Гвардиола наигрывал годами и он на этой позиции играет в раз 100 лучше.
    Только надо ещё партнёров выписать из Аталанты и МС. Правда, Стерлинг для Зины будет точно.))
    Ссылка
    Все идеально! Пока...)
    online
      Все идеально! Пока...), 01.07.2021 17:04
    0
    POWER, 01.07.2021 16:58
    3 игры до титула Чемпиона Европы!
    И экскурсия в Колизей.) Ведь 1/2 в Лондоне на Уэмбли.
    Ссылка
    maz_vyshnevskogo
    online
      maz_vyshnevskogo, 01.07.2021 17:03
    0
    Певно є сенс зіграти за тією ж схемою, що і проти Швеції в 3 центальні захисники.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 01.07.2021 16:59
    0
    POWER, 01.07.2021 16:58
    3 игры до титула Чемпиона Европы!
    ну вы блин даёте
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 01.07.2021 16:31
    0
    Trasher311987, 01.07.2021 16:22
    Ну подожди как везёт?
    Шведы в первом тайме 1 удар рикошет гол.
    Мы создали моменты и гол.
    Во втором тайме обоюдно.
    Есть же статистика.
    Мы не ставим автобус.
    Оказывается у нас есть игроки лавки.
    Я уверен создадим мы проблемы пикфорду.
    Ярмола будет заведён я уверен.
    А ещё это витрина для наших ребят все знают об этом.
    Сейчас самое главное смогут ли наши восстановится физически, потому что здесь на восстановление уже не так много времени, как было перед шведами + играли 120 минут. На серьезную ротацию ресурсов по моему нет.
    Ссылка
    Все идеально! Пока...)
    online
      Все идеально! Пока...), 01.07.2021 16:06
    0
    Сергей Маверик, 01.07.2021 16:01
    Согласен. играть и выигрывать можно у любой сборной! И с любым счетом. Для меня пример ЧМ Бразилия-Германия. И не надо говорить, что мы не Германия. Кто смотрел тот чемпионат. Так что вперед, к победе! Дорогу осилит идущий!
    Надо было добавить:
    "Лупайте сю скалу! " (Франко).
    Ссылка
    Все идеально! Пока...)
    online
      Все идеально! Пока...), 01.07.2021 16:04
    0
    IronValdemar, 01.07.2021 15:59
    Завдання вийти в фінал. Ця збірна Англії по зубам нашим.
    А далі буде видно.
    Ця збірна Англії только с Германией и добавила оборотов. Ведь в группе они главного конкурента обыграли в первой игре, и дальше играли без напряга.
    Ссылка
    Сергей Маверик
    online
      Сергей Маверик, 01.07.2021 16:01
    0
    OKs100, 01.07.2021 15:50
    Да если не выигрывать Англию, то смысла в победе над Швецией не было. Сборная должна выиграть этот ЧЕ.
    Согласен. играть и выигрывать можно у любой сборной! И с любым счетом. Для меня пример ЧМ Бразилия-Германия. И не надо говорить, что мы не Германия. Кто смотрел тот чемпионат. Так что вперед, к победе! Дорогу осилит идущий!
    Ссылка
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