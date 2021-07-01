Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Не согласен, что у Украины уже нет задач на Евро»

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский оценил противостояние с Англией в четвертьфинале Евро-2020.
Матч состоится 3 июля, начало в 22:00.
- Сборная Украины уже выполнила задачу на турнире, может, теперь вы сможете играть без груза ответственности за результат?
- Я не согласен с утверждением, что у нас уже нет задач. На последнем теоретическом занятии главный тренер отметил, что не нужно летать в облаках и говорить, что мы уже достигли чего-то. Мы уже видели на этом турнире, все возможно в футболе. Готовимся к игре очень серьезно, сконцентрировано.
Англия - очень хорошая команда, которая играет в быстрый футбол. Но мы уже играли против Франции, Германии, Испании - у нас есть опыт таких матчей. Нам не нужно бояться, а надо выполнять план на игру. Если мы будем максимально придерживаться плана и продемонстрируем полную самоотдачу, думаю, сможем достичь результата.
- Легче ли вам играть, учитывая, что вы «андердог» в этом противостоянии?
- Да, Англия - фаворит нашего матча, поэтому не них будет оказываться большее давление, чем на нас.
- Андрей Ярмоленко показал великолепную игру в матче против Нидерландов. Готов ли он физически сыграть так и в субботу?
- У Ярмоленко было мало игрового времени в этом сезоне. Андрей - настоящий капитан, для него игра с Англией будет особенной, это для него особый шанс доказать, чего он стоит.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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Со старта выпустить Миколенко Малиновского может даже Довбыка.
Потом усилить Шапаренко яремчуком.
Все у нас есть.
Надо доверять просто.
Шведы в первом тайме 1 удар рикошет гол.
Мы создали моменты и гол.
Во втором тайме обоюдно.
Есть же статистика.
Мы не ставим автобус.
Оказывается у нас есть игроки лавки.
Я уверен создадим мы проблемы пикфорду.
Ярмола будет заведён я уверен.
А ещё это витрина для наших ребят все знают об этом.
Со старта выпустить Миколенко Малиновского может даже Довбыка.
Потом усилить Шапаренко яремчуком.
Все у нас есть.
Надо доверять просто.
Шведы в первом тайме 1 удар рикошет гол.
Мы создали моменты и гол.
Во втором тайме обоюдно.
Есть же статистика.
Мы не ставим автобус.
Оказывается у нас есть игроки лавки.
Я уверен создадим мы проблемы пикфорду.
Ярмола будет заведён я уверен.
А ещё это витрина для наших ребят все знают об этом.
Шведы в первом тайме 1 удар рикошет гол.
Мы создали моменты и гол.
Во втором тайме обоюдно.
Есть же статистика.
Мы не ставим автобус.
Оказывается у нас есть игроки лавки.
Я уверен создадим мы проблемы пикфорду.
Ярмола будет заведён я уверен.
А ещё это витрина для наших ребят все знают об этом.
А они пусть жопу рвут.
Но играйте в футбол.
Мы ж не идиоты мы понимаем что это Англия.
"Лупайте сю скалу! " (Франко).
А далі буде видно.
А они пусть жопу рвут.
Но играйте в футбол.
Мы ж не идиоты мы понимаем что это Англия.
А далі буде видно.
Со старта выпустить Миколенко Малиновского может даже Довбыка.
Потом усилить Шапаренко яремчуком.
Все у нас есть.
Надо доверять просто.
Шведы в первом тайме 1 удар рикошет гол.
Мы создали моменты и гол.
Во втором тайме обоюдно.
Есть же статистика.
Мы не ставим автобус.
Оказывается у нас есть игроки лавки.
Я уверен создадим мы проблемы пикфорду.
Ярмола будет заведён я уверен.
А ещё это витрина для наших ребят все знают об этом.
Со старта выпустить Миколенко Малиновского может даже Довбыка.
Потом усилить Шапаренко яремчуком.
Все у нас есть.
Надо доверять просто.
Шведы в первом тайме 1 удар рикошет гол.
Мы создали моменты и гол.
Во втором тайме обоюдно.
Есть же статистика.
Мы не ставим автобус.
Оказывается у нас есть игроки лавки.
Я уверен создадим мы проблемы пикфорду.
Ярмола будет заведён я уверен.
А ещё это витрина для наших ребят все знают об этом.
Шведы в первом тайме 1 удар рикошет гол.
Мы создали моменты и гол.
Во втором тайме обоюдно.
Есть же статистика.
Мы не ставим автобус.
Оказывается у нас есть игроки лавки.
Я уверен создадим мы проблемы пикфорду.
Ярмола будет заведён я уверен.
А ещё это витрина для наших ребят все знают об этом.
"Лупайте сю скалу! " (Франко).
А далі буде видно.
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