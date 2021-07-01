ВИДЕО. Как сборная Украины готовится к битве с Англией

Вечером в среду, 30 июня, сборная Украины прилетела из Глазго в Рим, где сыграет в 1/4 финала Евро-2020 против национальной команды Англии.
В программе сборной Украины — ужин и отдых. Первая тренировка в Риме пройдет в четверг вечером.
Матч Украина — Англия состоится в субботу, 3 июля, в 22:00 по киевскому времени.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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