ВИДЕО. Как сборная Украины готовится к битве с Англией

Вечером в среду, 30 июня, сборная Украины прилетела из Глазго в Рим, где сыграет в 1/4 финала Евро-2020 против национальной команды Англии.

В программе сборной Украины — ужин и отдых. Первая тренировка в Риме пройдет в четверг вечером.

Матч Украина — Англия состоится в субботу, 3 июля, в 22:00 по киевскому времени.