Роман ЯРЕМЧУК: «Сборная Украины попробует удивить англичан»

Форвард сборной Украины дал оценку матчу против Англии на Евро

  • 01.07.2021 16:11
  • 2961 просмотр
  • 4 комментария
Роман ЯРЕМЧУК: «Сборная Украины попробует удивить англичан»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал предстоящий поединок против Англии в четвертьфинале Евро-2020.

Матч состоится 3 июля, старт в 22:00.

- Поделитесь вашим мнением о будущем сопернике, сборной Англии.

- Это будет тяжелый матч для нас, Англия - очень качественная команда, прекрасно действует в атаке и в защите. Мы должны быть очень внимательными. Мы уважаем сборную Англии и каждого ее игрока, но попробуем показать то, чем сможем ее удивить.

- Сборная Украины уже выполнила задачу на турнире, может, теперь вы сможете играть без груза ответственности за результат?

- Нам очень важно оставаться голодными. Такие турниры часто дарят сюрпризы. Мы понимаем, что предстоит играть против одной из лучших сборных мира, нам очень важно выложиться на поле, показать свой максимум. Мы начали подготовку к Англии сразу после матча со Швецию, у нас максимальная концентрация на грядущий игре.

- Что вам может помочь в матче с Англией?

- Нам не всегда удавалось показывать свою лучшую игру на этом турнире. Надеюсь, это удастся сделать в матче против англичан. На этой стадии каждая игра - как финал. Мы должны быть едиными и самоотверженно сражаться на поле.

- Рассчитываете ли вы на поддержку болельщиков в Риме?

- Я думаю, наши болельщики смогут создать мощную поддержку. Когда мы играем против таких команд, как Англия, нам не помешает какой-то дополнительный фактор в нашу пользу. Таким фактором может стать поддержка зрителей. Надеюсь, итальянские любители футбола также поддержат нас.

- Легче ли вам играть в субботу, учитывая, что вы «андердог» в этом противостоянии?

- Англия является фаворитом, но мы попытаемся показать, на что мы способны. Когда работаешь с таким тренером, как Андрей Шевченко, это многое дает тебе в плане тактики и понимания игры.

Матч против англичан - это шанс для нас в противостоянии с игроками, которые выступают в таком турнире, как Премьер-лига, показать, на что мы способны.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(9 голосов)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 01.07.2021 16:34
    0
    Vytas Meskauskas, 01.07.2021 16:26
    Главное мячом владеете и сможете победить Англию. Если е воротам прижмется сборная то Англия растопчет.
    Швидкості у англійців значно вище, навряд будуть давати тримати м'яч. Але притискатись до своїх воріт теж нема сенсу. Пресинг в середній зоні + блокування ударів.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 01.07.2021 16:30
    +1
    Хотелось бы увидеть Украину на фоне сборной Дании в полуфинале. Игра датчан симпатичная и умная.
    -
    С Англией поможет активно-прессингующий автобус в 1/3 и 2/3, стандарты, удары со средней дистанции (чем больше ударов, тем лучше) и комбинации-заготовки с потенциальным выводом под удар сразу нескольких игроков.
    -
    В скорости (динамике) мы проигрываем, в футбольном мастерстве тоже. Надо будет закрываться, дать бой на каждом участке поля и пахать.
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 01.07.2021 16:26
    +1
    Главное мячом владеете и сможете победить Англию. Если е воротам прижмется сборная то Англия растопчет.
    Ссылка
    dadaali177188
    online
      dadaali177188, 01.07.2021 16:18
    +3
    плять, ну шо это за постановка вопроса такая - ...Украина уже выполнила задачу на турнире.....журналисты вы в сосну стукнулись? может теперь сняться с турнира ? зачем играть , ведь задача выполнена!!! задача одна - побеждать в каждом матче, а там как бог даст!
    Ссылка
    dadaali177188
    online
      dadaali177188, 01.07.2021 16:18
    +3
    плять, ну шо это за постановка вопроса такая - ...Украина уже выполнила задачу на турнире.....журналисты вы в сосну стукнулись? может теперь сняться с турнира ? зачем играть , ведь задача выполнена!!! задача одна - побеждать в каждом матче, а там как бог даст!
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 01.07.2021 16:30
    +1
    Хотелось бы увидеть Украину на фоне сборной Дании в полуфинале. Игра датчан симпатичная и умная.
    -
    С Англией поможет активно-прессингующий автобус в 1/3 и 2/3, стандарты, удары со средней дистанции (чем больше ударов, тем лучше) и комбинации-заготовки с потенциальным выводом под удар сразу нескольких игроков.
    -
    В скорости (динамике) мы проигрываем, в футбольном мастерстве тоже. Надо будет закрываться, дать бой на каждом участке поля и пахать.
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 01.07.2021 16:26
    +1
    Главное мячом владеете и сможете победить Англию. Если е воротам прижмется сборная то Англия растопчет.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 01.07.2021 16:34
    0
    Vytas Meskauskas, 01.07.2021 16:26
    Главное мячом владеете и сможете победить Англию. Если е воротам прижмется сборная то Англия растопчет.
    Швидкості у англійців значно вище, навряд будуть давати тримати м'яч. Але притискатись до своїх воріт теж нема сенсу. Пресинг в середній зоні + блокування ударів.
    Ссылка
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