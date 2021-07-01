Роман ЯРЕМЧУК: «Сборная Украины попробует удивить англичан»

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал предстоящий поединок против Англии в четвертьфинале Евро-2020.

Матч состоится 3 июля, старт в 22:00.

- Поделитесь вашим мнением о будущем сопернике, сборной Англии.

- Это будет тяжелый матч для нас, Англия - очень качественная команда, прекрасно действует в атаке и в защите. Мы должны быть очень внимательными. Мы уважаем сборную Англии и каждого ее игрока, но попробуем показать то, чем сможем ее удивить.

- Сборная Украины уже выполнила задачу на турнире, может, теперь вы сможете играть без груза ответственности за результат?

- Нам очень важно оставаться голодными. Такие турниры часто дарят сюрпризы. Мы понимаем, что предстоит играть против одной из лучших сборных мира, нам очень важно выложиться на поле, показать свой максимум. Мы начали подготовку к Англии сразу после матча со Швецию, у нас максимальная концентрация на грядущий игре.

- Что вам может помочь в матче с Англией?

- Нам не всегда удавалось показывать свою лучшую игру на этом турнире. Надеюсь, это удастся сделать в матче против англичан. На этой стадии каждая игра - как финал. Мы должны быть едиными и самоотверженно сражаться на поле.

- Рассчитываете ли вы на поддержку болельщиков в Риме?

- Я думаю, наши болельщики смогут создать мощную поддержку. Когда мы играем против таких команд, как Англия, нам не помешает какой-то дополнительный фактор в нашу пользу. Таким фактором может стать поддержка зрителей. Надеюсь, итальянские любители футбола также поддержат нас.

- Легче ли вам играть в субботу, учитывая, что вы «андердог» в этом противостоянии?

- Англия является фаворитом, но мы попытаемся показать, на что мы способны. Когда работаешь с таким тренером, как Андрей Шевченко, это многое дает тебе в плане тактики и понимания игры.

Матч против англичан - это шанс для нас в противостоянии с игроками, которые выступают в таком турнире, как Премьер-лига, показать, на что мы способны.

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