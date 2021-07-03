Роман Яремчук: создан для АПЛ?

Английские СМИ видят Романа Яремчука в одном из клубов АПЛ

  • 03.07.2021 09:29
  • 2097 просмотров
  • 1 комментарий
Роман Яремчук: создан для АПЛ?
© Getty Images/Global Images Ukraine

Когда Роман Яремчук только начинал свой путь, сравнений с Андреем Шевченко было не избежать. И стоило ему начать подавать надежды, как он тут же стал еще одним «новым Шевченко». Банально, но никуда от таких ярлыков не денешься.

На этом Евро-2020 его выступления впервые обратили на него внимание остального мира. Превосходный удар головой против Нидерландов знаменовал яркое начало кампании для украинцев, но в конце концов оранжевая команда все-таки оказалась сильнее. В следующей игре с Северной Македонией украинец отличился вновь — и подарил своей команде шанс выйти из группы.

Всего за два матча Яремчук смог повторить рекорд Шевченко по числу голов на Евро — как и Андрей Ярмоленко. Последний выступает за «Вест Хэм», который, кстати, внимательно следит и за Яремчуком, который сейчас в бельгийском «Генте». Может, именно он станет решением проблем в нападении?

Подписать украинца, который оценивается в 25 млн фунтов, будет нелегко: в нем также заинтересованы «Арсенал» и «Вулверхэмптон». Он высок и хорош в борьбе, и это многим кажется причиной верить, что в Англии он не затеряется. Не менее важно и то, что он одинаково хорош в игре обеими ногами.

Из своих 16 голов в первом дивизионе Бельгии семь он забил правой, еще шесть — левой, а три и вовсе головой. Такие игроки всегда вызывают большую головную боль у защитников.

Во всех турнирах Яремчук отметился 23 раза за последний сезон, и спустя четыре года в клубе все готовы к тому, что он уйдет.

Getty Images/Global Images Ukraine

В 2017 году решение о подписании принял тренер Хейн Ванхазебрук. Мало кто знал, что из себя представляет неопытный нападающий, а после скорого ухода коуча ситуация и вовсе стала плачевной. Украинцу импонировал яркий атакующий стиль команды Ванхазебрука, и терять такого наставника было обидно. Тем более что все после него осторожничали.

Два года назад форма Яремчука убедила Шевченко вызвать его в сборную, однако сам игрок неоднократно выражал недовольство своим прогрессом и высказывал желание покинуть Гент. Когда в августе прошлого года тренировать команду стал Ласло Болони, стало совсем тяжело, и нападающий вновь потребовать его продать. Но тут случилось неожиданное — возвращение Ванхазебрука.

«Я очень рад работать с Хейном. Он — правильный выбор на роль тренера. Я многому у него научусь и стану сильнее» — сказал довольный украинец, который и правда стал стремительно прогрессировать. Одно точно: сейчас он стоит намного больше, чем те 2 млн, что за него получило «Динамо».

Клуб из Киева попросту не верил в талант своего воспитанника, который набирался мастерства в академии с 11 лет. С самого начала он мечтал больше походить на своих кумиров Шевченко и Дидье Дрогба.

В начале 2016 года интерес стал проявлять «Байер 04», однако Яремчук решил остаться и побороться за свое место в основе. Смелое решение, поскольку получалось у него далеко не все, и в сезоне 2016/17 его отдали в аренду «Александрии».

Вернувшись в столицу, Яремчук обнаружил, что у руководства появился новый любимчик в лице Артема Беседина. Ему самому был 21 год, и больше не было смысла ждать каких-то перемен.

Getty Images/Global Images Ukraine

Как бы он ни относился к «Динамо», тренеры никогда и не пытались делать так, чтобы юноше было комфортно в команде. Все дело в том, что на уровне молодежек нападающий забивал весьма мало, в какой-то момент не отличившись ни разу за 10 игр. И когда он согласился на переход в чемпионат Бельгии, многие восприняли это, как доказательство того, что от него можно было ничего не ждать. Сдался, отказался бороться. И только Шевченко понимал, насколько украинец был талантлив. Сейчас сборная строится именно вокруг Яремчука, который прекрасно показал себя на отборочном этапе на Евро-2020.

В игре с Сербией, выигранной со счетом 5:0, он забил, сделал результативную передачу и всячески мешал игрокам соперника. Обидел он и португальцев, которые были переиграны со счетом 2:1.

В 2020 году нападающий получил травму, чем изрядно напугал свою страну. К счастью для него, турнир был отложен на год — лучший год в его карьере. Раньше его обвиняли в том, что он тратит моменты впустую, но сейчас его статистика стала заметно лучше. Даже не верится, что к концу лета он не окажется в команде посильнее — в Англии его уже ждут. А если Яремчук покажет себя во всей красе в четвертьфинальном матче с Англией, вопрос переход в клуб АПЛ можно будет считать лишь делом времени.

Читайте также: Manchester Evening News: Зинченко больше нечего доказывать

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Goal.com

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    rosti79
    online
      rosti79, 03.07.2021 09:42
    0
    Суркис локти кусает
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 03.07.2021 09:42
    0
    Суркис локти кусает
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности