Роман Яремчук: создан для АПЛ?

Когда Роман Яремчук только начинал свой путь, сравнений с Андреем Шевченко было не избежать. И стоило ему начать подавать надежды, как он тут же стал еще одним «новым Шевченко». Банально, но никуда от таких ярлыков не денешься.

На этом Евро-2020 его выступления впервые обратили на него внимание остального мира. Превосходный удар головой против Нидерландов знаменовал яркое начало кампании для украинцев, но в конце концов оранжевая команда все-таки оказалась сильнее. В следующей игре с Северной Македонией украинец отличился вновь — и подарил своей команде шанс выйти из группы.

Всего за два матча Яремчук смог повторить рекорд Шевченко по числу голов на Евро — как и Андрей Ярмоленко. Последний выступает за «Вест Хэм», который, кстати, внимательно следит и за Яремчуком, который сейчас в бельгийском «Генте». Может, именно он станет решением проблем в нападении?

Подписать украинца, который оценивается в 25 млн фунтов, будет нелегко: в нем также заинтересованы «Арсенал» и «Вулверхэмптон». Он высок и хорош в борьбе, и это многим кажется причиной верить, что в Англии он не затеряется. Не менее важно и то, что он одинаково хорош в игре обеими ногами.

Из своих 16 голов в первом дивизионе Бельгии семь он забил правой, еще шесть — левой, а три и вовсе головой. Такие игроки всегда вызывают большую головную боль у защитников.

Во всех турнирах Яремчук отметился 23 раза за последний сезон, и спустя четыре года в клубе все готовы к тому, что он уйдет.

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В 2017 году решение о подписании принял тренер Хейн Ванхазебрук. Мало кто знал, что из себя представляет неопытный нападающий, а после скорого ухода коуча ситуация и вовсе стала плачевной. Украинцу импонировал яркий атакующий стиль команды Ванхазебрука, и терять такого наставника было обидно. Тем более что все после него осторожничали.

Два года назад форма Яремчука убедила Шевченко вызвать его в сборную, однако сам игрок неоднократно выражал недовольство своим прогрессом и высказывал желание покинуть Гент. Когда в августе прошлого года тренировать команду стал Ласло Болони, стало совсем тяжело, и нападающий вновь потребовать его продать. Но тут случилось неожиданное — возвращение Ванхазебрука.

«Я очень рад работать с Хейном. Он — правильный выбор на роль тренера. Я многому у него научусь и стану сильнее» — сказал довольный украинец, который и правда стал стремительно прогрессировать. Одно точно: сейчас он стоит намного больше, чем те 2 млн, что за него получило «Динамо».

Клуб из Киева попросту не верил в талант своего воспитанника, который набирался мастерства в академии с 11 лет. С самого начала он мечтал больше походить на своих кумиров Шевченко и Дидье Дрогба.

В начале 2016 года интерес стал проявлять «Байер 04», однако Яремчук решил остаться и побороться за свое место в основе. Смелое решение, поскольку получалось у него далеко не все, и в сезоне 2016/17 его отдали в аренду «Александрии».

Вернувшись в столицу, Яремчук обнаружил, что у руководства появился новый любимчик в лице Артема Беседина. Ему самому был 21 год, и больше не было смысла ждать каких-то перемен.

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Как бы он ни относился к «Динамо», тренеры никогда и не пытались делать так, чтобы юноше было комфортно в команде. Все дело в том, что на уровне молодежек нападающий забивал весьма мало, в какой-то момент не отличившись ни разу за 10 игр. И когда он согласился на переход в чемпионат Бельгии, многие восприняли это, как доказательство того, что от него можно было ничего не ждать. Сдался, отказался бороться. И только Шевченко понимал, насколько украинец был талантлив. Сейчас сборная строится именно вокруг Яремчука, который прекрасно показал себя на отборочном этапе на Евро-2020.

В игре с Сербией, выигранной со счетом 5:0, он забил, сделал результативную передачу и всячески мешал игрокам соперника. Обидел он и португальцев, которые были переиграны со счетом 2:1.

В 2020 году нападающий получил травму, чем изрядно напугал свою страну. К счастью для него, турнир был отложен на год — лучший год в его карьере. Раньше его обвиняли в том, что он тратит моменты впустую, но сейчас его статистика стала заметно лучше. Даже не верится, что к концу лета он не окажется в команде посильнее — в Англии его уже ждут. А если Яремчук покажет себя во всей красе в четвертьфинальном матче с Англией, вопрос переход в клуб АПЛ можно будет считать лишь делом времени.

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