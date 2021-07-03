Италия установила рекорд чемпионатов Европы по длине победной серии

Сборная Италии установила рекорд по длине победной серии в рамках чемпионата Европы. Победа над Бельгией со счетом 2:1 в 1/8 финала стала для нее 15-й подряд.
До встречи в Мюнхене у Бельгии и Италии было по 14 побед. Этот рекорд установила сборная Германии, которая при Йоахиме Леве выиграла все 10 туров в квалификации Евро-2012, три матча на групповом этапе финального турнира и четвертьфинал. Затем она уступила Италии в полуфинале.
Бельгия и Италия тоже показали максимальный результат в квалификации Евро-2020 – 10 побед из 10. Уже на Евро они выиграли 3 матча в группе и прошли 1/8 финала. Теперь Италия вырвалась на чистое первое место. Попутно адзурри повторили рекорды финального турнира Евро по количеству побед и по длине победной серии.
Самые длинные победные серии на Евро (включая квалификацию)
- 15 Италия (23.03.19 – ...)
- 14 Германия (03.09.10 – 22.06.12)
- 14 Бельгия (21.03.19 – 27.06.21)
- 12 Франция (25.06.00 – 13.06.04)
- 10 Чехия (06.09.98 – 09.10.99)
- 10 Испания (26.06.08 – 11.10.11)
- 10 Англия (08.09.14 – 12.10.15)
- 10 Испания (12.10.14 – 17.06.16)
Самые длинные победные серии в финальной стадии Евро
- 5 Франция (12.06.84 – 27.06.84)
- 5 Нидерланды (15.06.88 – 12.06.92)
- 5 Чехия (21.06.00 – 27.06.04)
- 5 Италия (11.06.21 – ...)
Больше всего побед на одном Евро
- 5 Франция (1984, из 5)
- 5 Франция (2000, из 6)
- 5 Испания (2008, из 6)
- 5 Франция (2016, из 7)
- 5 Италия (2020, из 5)
Источник — УЕФА
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