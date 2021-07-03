Италия установила рекорд чемпионатов Европы по длине победной серии

Сборная Италии установила рекорд по длине победной серии в рамках чемпионата Европы. Победа над Бельгией со счетом 2:1 в 1/8 финала стала для нее 15-й подряд.

До встречи в Мюнхене у Бельгии и Италии было по 14 побед. Этот рекорд установила сборная Германии, которая при Йоахиме Леве выиграла все 10 туров в квалификации Евро-2012, три матча на групповом этапе финального турнира и четвертьфинал. Затем она уступила Италии в полуфинале.

Бельгия и Италия тоже показали максимальный результат в квалификации Евро-2020 – 10 побед из 10. Уже на Евро они выиграли 3 матча в группе и прошли 1/8 финала. Теперь Италия вырвалась на чистое первое место. Попутно адзурри повторили рекорды финального турнира Евро по количеству побед и по длине победной серии.

Самые длинные победные серии на Евро (включая квалификацию)

15 Италия (23.03.19 – ...)

14 Германия (03.09.10 – 22.06.12)

14 Бельгия (21.03.19 – 27.06.21)

12 Франция (25.06.00 – 13.06.04)

10 Чехия (06.09.98 – 09.10.99)

10 Испания (26.06.08 – 11.10.11)

10 Англия (08.09.14 – 12.10.15)

10 Испания (12.10.14 – 17.06.16)

Самые длинные победные серии в финальной стадии Евро

5 Франция (12.06.84 – 27.06.84)

5 Нидерланды (15.06.88 – 12.06.92)

5 Чехия (21.06.00 – 27.06.04)

5 Италия (11.06.21 – ...)

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