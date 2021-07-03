Черчесов звонил и поздравлял Шевченко с выходом в 1/4 финала Евро-2020

Матч 1/4 финала Евро-2020 Украина – Англия пройдет 3 июля в Риме

  • 03.07.2021 01:59
  • 302 просмотра
  • 2 комментария
Черчесов звонил и поздравлял Шевченко с выходом в 1/4 финала Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов звонил Андрею Шевченко после победы Украины над Швецией (2:1) в матче 1/8 финала Евро-2020.

Черчесов во время телефонного разговора поздравил Андрея Шевченко с выходом его команды в 1/4 финала Евро-2020, информирует журналист Василий Конов.

Матч 1/4 финала Евро-2020 Украина – Англия пройдет 3 июля в 22:00 в Риме, столице Италии.

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Источник — Telegram

(3 голоса)

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Комментарии
    Local78
    online
      Local78, 03.07.2021 02:39
    +1
    Нафіг нам ваші вітання і вболівання
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 03.07.2021 02:34
    0
    А Пуйло не звонило?
    Ссылка
    Local78
    online
      Local78, 03.07.2021 02:39
    +1
    Нафіг нам ваші вітання і вболівання
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 03.07.2021 02:34
    0
    А Пуйло не звонило?
    Ссылка
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