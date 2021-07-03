Черчесов звонил и поздравлял Шевченко с выходом в 1/4 финала Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов звонил Андрею Шевченко после победы Украины над Швецией (2:1) в матче 1/8 финала Евро-2020.
Черчесов во время телефонного разговора поздравил Андрея Шевченко с выходом его команды в 1/4 финала Евро-2020, информирует журналист Василий Конов.
Матч 1/4 финала Евро-2020 Украина – Англия пройдет 3 июля в 22:00 в Риме, столице Италии.
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