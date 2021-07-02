СТУПАР: «Ничего страшного, что Брых уже судил Украину с голландцами»

Специалист – об арбитре, который обслужит матч Украина – Англия

  • 02.07.2021 15:39
  • 494 просмотра
  • 4 комментария
СТУПАР: «Ничего страшного, что Брых уже судил Украину с голландцами»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Феликс Брых

3 июля четвертьфинальный поединок чемпионата Европы Украина - Англия будет обслуживать немецкий арбитр Феликс Брых.

Известный в прошлом рефери, авторитетный ныне футбольный эксперт Mирослав Ступар поделился своим мнением об этом назначении и высказался о правомерности удаления в предыдущем матче украинцев со Швецией игрока скандинавов.

«Мне не совсем понятна система судейских назначений на Евро, ведь некоторые арбитры успели отработать уже по три поединка. Впрочем, в том, что Феликс Брых после обслуживания поединка стартового тура группового раунда Нидерланды - Украина, снова будет задействован на матче с участием подопечных Андрея Шевченко, ничего страшного нет. На этом континентальном чемпионате арбитры четко выполняют свои обязанности и не мешают футболистам демонстрировать свое умение. Поэтому хочу пожелать нашей сборной максимально сконцентрироваться на своей игре, тем более, что у нее имеется потенциал, чтобы дать бой англичанам.

Что касается удаления Mаркуса Даниельссона в матче Украина - Швеция, то оно сомнений не вызывало, хотя арбитру Даниэлю Орсато для гарантии пришлось обратиться за помощью к системе VAR. Скандинав в прыжке жестоко атаковал нашего Артема Беседина с риском нанесения серьезной травмы. Это – красная карточка, однако киевскому динамовцу от этого не легче. Он надолго выбыл из строя», - сказал Ступар.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Vladdal
    online
      Vladdal, 02.07.2021 15:51
    +2
    Поручик Ржевский, 02.07.2021 15:49
    "Скандинав в прыжке жестоко атаковал нашего Артема Беседина с риском нанесения серьезной травмы....", - сказал Брых.
    ????
    Ага, начал говорить Ступар, а закончил Брых
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 02.07.2021 15:51
    +2
    Так это Ступар сказал или Брых?
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 02.07.2021 15:49
    +2
    "Скандинав в прыжке жестоко атаковал нашего Артема Беседина с риском нанесения серьезной травмы....", - сказал Брых.
    ????
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 02.07.2021 15:44
    +2
    «...в том, что Феликс Брых после обслуживания поединка стартового тура группового раунда Нидерланды - Украина, снова будет задействован на матче с участием подопечных Андрея Шевченко, ничего страшного нет...», - сказал Брых.
    ????
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 02.07.2021 15:51
    +2
    Поручик Ржевский, 02.07.2021 15:49
    "Скандинав в прыжке жестоко атаковал нашего Артема Беседина с риском нанесения серьезной травмы....", - сказал Брых.
    ????
    Ага, начал говорить Ступар, а закончил Брых
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 02.07.2021 15:51
    +2
    Так это Ступар сказал или Брых?
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 02.07.2021 15:49
    +2
    "Скандинав в прыжке жестоко атаковал нашего Артема Беседина с риском нанесения серьезной травмы....", - сказал Брых.
    ????
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 02.07.2021 15:44
    +2
    «...в том, что Феликс Брых после обслуживания поединка стартового тура группового раунда Нидерланды - Украина, снова будет задействован на матче с участием подопечных Андрея Шевченко, ничего страшного нет...», - сказал Брых.
    ????
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