Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Евро-2020 Украина – Англия

Поединок состоится в субботу, 3 июля, в 22:00

  • 02.07.2021 13:17
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Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Евро-2020 Украина – Англия
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 3 июля, состоится четвертьфинальный матч чемпионата Европы по футболу, в котором сыграют сборные Украины и Англии.

Матч пройдет в Риме на «Стадио Олимпико». Немецкий арбитр Феликс Брых даст стартовый свисток в 22:00 по киевскому времени.

Украина – Англия. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Евро-2020

В прямом эфире поединок Украина – Англия покажет телеканал «Украина», а также видеосервис OLL.TV. Также трансляция будет доступна на сервисе MEGOGO.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина – Англия.

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Источник — Sport.ua

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