В субботу, 3 июля, состоится четвертьфинальный матч чемпионата Европы по футболу, в котором сыграют сборные Украины и Англии.

Матч пройдет в Риме на «Стадио Олимпико». Немецкий арбитр Феликс Брых даст стартовый свисток в 22:00 по киевскому времени.

Украина – Англия. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Евро-2020

В прямом эфире поединок Украина – Англия покажет телеканал «Украина», а также видеосервис OLL.TV. Также трансляция будет доступна на сервисе MEGOGO.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина – Англия.