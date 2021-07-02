Гильерме и Рэймонд Овусу присоединились к Заре на сборе в Турции

Новички луганской команды прошли углубленное медицинское обследование

  • 02.07.2021 10:32
  • 670 просмотров
  • 1 комментарий
Гильерме и Рэймонд Овусу присоединились к Заре на сборе в Турции
© ФК Заря Луганск

Новички «Зари», форварды Гильерме и Рэймонд Овусу, утром в пятницу, 2 июля, присоединились к делегации «Зари» на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Ранее игроки прошли углубленное медицинское обследование, после которого было принято решение о том, что оба футболиста присоединятся к луганской команде на сборах.

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Источник — ФК Заря

(3 голоса)

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Комментарии
    Andrii Stadnyk
    online
      Andrii Stadnyk, 02.07.2021 11:36
    0
    З такими темпами в Зорі на полі буде 11 форвардів.
    Ссылка
    Andrii Stadnyk
    online
      Andrii Stadnyk, 02.07.2021 11:36
    0
    З такими темпами в Зорі на полі буде 11 форвардів.
    Ссылка
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