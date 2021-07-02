Гильерме и Рэймонд Овусу присоединились к Заре на сборе в Турции

Новички «Зари», форварды Гильерме и Рэймонд Овусу, утром в пятницу, 2 июля, присоединились к делегации «Зари» на учебно-тренировочном сборе в Турции.
Ранее игроки прошли углубленное медицинское обследование, после которого было принято решение о том, что оба футболиста присоединятся к луганской команде на сборах.
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Источник — ФК Заря
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