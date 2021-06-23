Бразильский нападающий Гильерме Смит, который ранее был подписан «Зарей», прибыл в расположение луганского клуба и включился в тренировочный процесс.
Форвард играл за бразильский клуб «Ботафого». По традиции, игрока поприветствовал генеральный директор футбольного клуба «Заря» Станислав Оганов, пожелав ему удачных игр в составе команды.
ФОТО. Заря презентовала молодого форварда из Бразилии
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Источник — ФК Заря
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