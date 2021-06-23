ФОТО. Заря презентовала молодого форварда из Бразилии

Бразильца Гильерме поприветствовал гендиректор «Зари» Станислав Оганов

  • 23.06.2021 05:11
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ФОТО. Заря презентовала молодого форварда из Бразилии
© ФК Заря. Оганов и Гильерме Смит

Бразильский нападающий Гильерме Смит, который ранее был подписан «Зарей», прибыл в расположение луганского клуба и включился в тренировочный процесс.

Форвард играл за бразильский клуб «Ботафого». По традиции, игрока поприветствовал генеральный директор футбольного клуба «Заря» Станислав Оганов, пожелав ему удачных игр в составе команды.

ФОТО. Заря презентовала молодого форварда из Бразилии

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Источник — ФК Заря

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